Клопп об 1:4 с «Ман Сити»: «4 игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные»

высказался о разгромном поражении « » от «Манчестер Сити» (1:4).

«Уже несколько раз мы проводим первый тайм на этом стадионе вот так. « » всегда больше владеет мячом, но у нас были неплохие отрезки. Мы играли спокойно, создали моменты и доставляли им проблемы.

Мы забили замечательный гол, имели еще один явный момент, но в итоге пропустили. Не повезло, что мяч прошел через ноги Робертсона, и они добили его. Два быстрых гола, которые мы пропустили после перерыва, все сломали.

С голами, с тем, как мы их пропускали, трудно смириться. Мы не боролись ни в первом случае, ни во втором. Если честно, это абсолютно неприемлемо.

После этого «Ман Сити» полностью контролировал ситуацию. Мы раскрылись, они могли делать все, что хотели. Хорошо, что после тех двух голов забили всего один. Спасибо за это. Все могло сложиться иначе, это действительно плохие новости для нас.

У нас были моменты, но то, как мы все потеряли, неприемлемо. Здесь сложно, когда ты проигрываешь со счетом 1:3. Больше ничего. Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные.

Через три дня мы снова играем против сильной команды. Завтра нас ждет важный день, потому что нужно поработать над увиденным сегодня, ведь теперь такое мы видим все чаще», – сказал Клопп в эфире Match of the Day.