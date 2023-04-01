Клопп об 1:4 с «Ман Сити»: «4 игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о разгромном поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» (1:4).

«Уже несколько раз мы проводим первый тайм на этом стадионе вот так. «Ман Сити» всегда больше владеет мячом, но у нас были неплохие отрезки. Мы играли спокойно, создали моменты и доставляли им проблемы.

Мы забили замечательный гол, имели еще один явный момент, но в итоге пропустили. Не повезло, что мяч прошел через ноги Робертсона, и они добили его. Два быстрых гола, которые мы пропустили после перерыва, все сломали.

С голами, с тем, как мы их пропускали, трудно смириться. Мы не боролись ни в первом случае, ни во втором. Если честно, это абсолютно неприемлемо.

После этого «Ман Сити» полностью контролировал ситуацию. Мы раскрылись, они могли делать все, что хотели. Хорошо, что после тех двух голов забили всего один. Спасибо за это. Все могло сложиться иначе, это действительно плохие новости для нас.

У нас были моменты, но то, как мы все потеряли, неприемлемо. Здесь сложно, когда ты проигрываешь со счетом 1:3. Больше ничего. Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные.

Через три дня мы снова играем против сильной команды. Завтра нас ждет важный день, потому что нужно поработать над увиденным сегодня, ведь теперь такое мы видим все чаще», – сказал Клопп в эфире Match of the Day.

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39 комментариев

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Дмитрий Дубовицкий
Ливерпуль играл без идейно. замена сразу четырёх игроков и стало ещё хуже. (очень приколов эпизод когда Трент после того когда побежал прессинговать. Развел руки и начал высказывать недовольство игрокам атаки то что они ни чего не делают.)
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Николай Дягель
Ответ B_Boris
Моуриньо 😁
Кстати моуриньо был бы не плох нам
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Николай Дягель
Ответ jordy
Видели сегодня, как Трент психанул и помчался всю оборону Сити прессинговать? Правда партнеры как-то вяло отреагировали на его инициативу. После чего и он руки опустил. Не знаю, может и стоило так всем завестись, как Тренту в том моменте. Терять то было нечего. Ну и вышедшие на замену игроки Ливерпуля могли добавить драйва, но нет.
Толку что он там бегал , ну посмешил народ не более.
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Андрей БелаРУС
В наше время , всё англосакское сыпется как из ведра .... День за днём банки англосакские рушатся, америкосы в ужасе, доллар со скоростью света теряет свои позиции, эт и естественно, что американский Ливер тоже с каждым днем всё хуже и хуже ...
Не знаю, о каких там трансферах летом мечтает Клопп, но очевидно, что западный спорт, через год - два вообще никто воспринимать не будет .
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Николай Дягель
Ответ mansur_axe
Эффект Салаха, как только клуб сделал ставку на одного игрока все посыпалось
Когда играли и делали ставку на салаха , клуб и блистал. Очнись
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Yri Yrov
Ответ ДедаДома.нет
Арсенал поедет в гости к злому дяде Клоппу. Которому кровь из носу нужно попадать в топ4. Думаю там и сложат свои чемпионские полномочия команда Артеты. Про выезд на Этихад я молчу 🤫
реально уже ваша невера в Арсенала уже порядком достало
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Ноно Гомес
Ушёл бы лучше в Баварию когда звали)
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Victor Efremoff
... "Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные."...
Кому вопрос задать?
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jordy
Видели сегодня, как Трент психанул и помчался всю оборону Сити прессинговать?
Правда партнеры как-то вяло отреагировали на его инициативу. После чего и он руки опустил.
Не знаю, может и стоило так всем завестись, как Тренту в том моменте. Терять то было нечего.
Ну и вышедшие на замену игроки Ливерпуля могли добавить драйва, но нет.
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Андрей БелаРУС
Хорошо, что хоть Холанд не играл, так бы вообще было 8:1
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Дильяр Рахматуллин
Вспоминая, что сегодня 1 апреля, кто-то из игроков "Ливера" мог бы сказать: "Я просто пошутил..."
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mansur_axe
Эффект Салаха, как только клуб сделал ставку на одного игрока все посыпалось
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Я-не-Я
Где-где, кубок 7cup получали
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Диер Ташкент
Описал один в один игру МЮ с ЛФК. Разница лишь в том, МЮ тогда в первом тайме не смог реализовать свой момент, а после этого получили гол в свои ворота и быстрый гол во втором тайме, после чего и бросили играть. Такие игры бывает, когда ты тяжёлый, соперник болен заряжен на своём поле, у тебя не получается, а у соперник играет хорошо и у него все получается.
Ну я просто аналогию провожу между играми
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kaviknat
Ну почему он знает, где остальные? Прекрасно знает - отмечают победу над МЮ
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HoratioH
Какой же Клопп нытик
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IL-YEAH!
Тренер нормальный матч провёл?
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Андрей Andrey
Ответ B_Boris
Закончены дни Клоппа в Ливерпуле? Начал винить игроков, обычно это легко не проходит. Отставка близко? Шикарный автобус в исполнении Ливерпуля во втором тайме 😁👍🏻
Юрген если уейдет то в Реал)))
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Жаргал Шадапов
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Нет бы взять всю вину на себя и признать что Сити играли лучше. А нет, теперь у него виноваты игроки
Так если так оно и есть
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Матвей Бондарев
Какие большинство узколобые. Спят и видят, чтобы Клоппа выкинули из клуба. Артете дали время на кризисную команду, а Клоппу почему не дадут? Ему пообещали на лето бюджет на трансферы, вот там и будем оценивать работу тренера.
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Ман Сити
Опять нытье и опять все виноваты, кроме него. Сегодня не газон, а игроки. Но главное не в этом, а в том что. по сути признался что планировал отскочить автобусом.
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-4
-2
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FEZ10
Ответ Beyond
Трент был как блодинка из мема для Сити
Трент вообще «класс».Смотрел матч просто
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Вазген, друг Мхитаряна.
Нет бы взять всю вину на себя и признать что Сити играли лучше. А нет, теперь у него виноваты игроки
+10
-5
+5
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therealgreenman
И сейчас снова «преданные болельщики» начнут ( Клопп out ) ?
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titov-and-trubach
Юргену пора. Цикл завершен, он был мегауспешный, свое реноме великого тренера Клопп подтвердил и закрепил. Нужен новый вызов, а команде нужен новый тренер, новые игроки и так далее. Я бы очень хотел увидеть Клоппа в Реале (уже писал где-то об этом), а Ливерпулю бы подошел Наггельсманн. Юлиану будет проще начать в клубе, который провалил сезон (меньше ожиданий) и который переходит в перестройку, но при этом знаком с методами современных немецких тренеров.
+8
-2
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