Клопп про 1:4 с «Сити»: «Мне нечего сказать игрокам. Все очевидно. Каждый должен сам все обдумать»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп сообщил, что ему нечего было сказать игрокам «Ливерпуля» после 1:4 с «Ман Сити».

«Завтра мы оценим игру. Парням я сказал, что сегодня мне нечего им сказать. Все очевидно. Каждый должен сам все обдумать. Завтра мы все обсудим, сегодня же говорить не о чем.

Мы должны играть лучше, нам нужна стабильность. Здорово, когда ты хорошо себя чувствуешь и выступаешь хорошо. Играть не очень хорошо и чувствовать себя не на 100% в АПЛ недопустимо, но именно это и происходит», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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16 комментариев

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Матвей Бондарев
Ответ Ман Сити
Пора американцам уже вмешаться. Вышвырнуть этого физрука, сам он не уйдет (3-я зп среди тренеров в мире) и вышвырнуть его любимчиков: бездарного ван дейка, арнольда, хендерсона, робертсона и т.д.
Долго я тебя ещё буду наблюдать в ветке Ливерпуля? Ты постоянно тут трёшься. Что тебя интересует в конце концов? Чтобы ушёл тренер, способный дать физруку Пепу бой? Не дождёшься.
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llolishe
Ответ Ман Сити
Пора американцам уже вмешаться. Вышвырнуть этого физрука, сам он не уйдет (3-я зп среди тренеров в мире) и вышвырнуть его любимчиков: бездарного ван дейка, арнольда, хендерсона, робертсона и т.д.
Америкосам выгодно ,что у Ливерпуля тренер ,который не против чтобы клуб экономил на трансферах
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BlackBart
Ответ Carver
Клоппа уволили из Боруссии, потому что он слишком мешал картине, в которой Дортмунд воспитывает кадры для Баварии и беспрекословно раздвигает перед ней ноги. Неудобно слишком получилось перед господами из Мюнхена. А вот сейчас там порядок и идиллия без выгоревшего Клоппа.
Клоппа никто не увольнял из Боруссии. Держу в курсе
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llolishe
Уходи из клуба
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Ман Сити
Пора американцам уже вмешаться. Вышвырнуть этого физрука, сам он не уйдет (3-я зп среди тренеров в мире) и вышвырнуть его любимчиков: бездарного ван дейка, арнольда, хендерсона, робертсона и т.д.
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Exorcium
Понеслось. Вот и закончилось его приключение в Ливерпуле.
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Николай Тимошевич
Ответ Михо
Похоже время Юргена в Ливерпуле закончилось, к сожалению. У него так и с Боруссией было, огонь который постепенно выгорает
Похоже, время некоторых игроков в Ливерпуле закончилось.
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arspurs9
Ответ therealgreenman
Клоппу нужно взять паузу, отдохнуть и после Евро возглавить какую нибудь сборную, что бы он конкретно мог выжать команду в свой футбол, под конкретный турнир…
Одному из самых системных тренеров возглавить не системную сборную? Серьезно?)
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Yri Yrov
Ответ Михо
Похоже время Юргена в Ливерпуле закончилось, к сожалению. У него так и с Боруссией было, огонь который постепенно выгорает
да вы его закончиваете весь сезон что даже внимание перестал обращать
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svft
30-тилетний цикл никто не отменял
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Как Бэкхем
Не все так уныло. В этой беспросветное тьме сверкает Гакпо. Гибрид коутиньо и фирмино. Очень нацеленный на чужие ворота игрок, так же как и диас
+1
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Rash Baratov
А ведь столько сделал хорошего ЮРГЕН для Ливерпуля. Многие игроки за счёт Клоппа стали звёздами мирового футбола. Чёрная полоса у всех бывает. Ничего страшного. Прорвётся.
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therealgreenman
Клоппу нужно взять паузу, отдохнуть и после Евро возглавить какую нибудь сборную, что бы он конкретно мог выжать команду в свой футбол, под конкретный турнир…
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kaka10
Ответ Михо
Похоже время Юргена в Ливерпуле закончилось, к сожалению. У него так и с Боруссией было, огонь который постепенно выгорает
Дело не в огне, а составе команды.
Игроки не роботы и не могут каждый сезон тебе под 100 очков выдавать. Тут тебе никто такую стабильность не покажет. Футбол цикличен
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Carver
Ответ Михо
Похоже время Юргена в Ливерпуле закончилось, к сожалению. У него так и с Боруссией было, огонь который постепенно выгорает
Клоппа уволили из Боруссии, потому что он слишком мешал картине, в которой Дортмунд воспитывает кадры для Баварии и беспрекословно раздвигает перед ней ноги. Неудобно слишком получилось перед господами из Мюнхена. А вот сейчас там порядок и идиллия без выгоревшего Клоппа.
+3
-6
-3
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Михо
Похоже время Юргена в Ливерпуле закончилось, к сожалению. У него так и с Боруссией было, огонь который постепенно выгорает
+15
-8
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