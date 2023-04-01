Клопп про 1:4 с «Сити»: «Мне нечего сказать игрокам. Все очевидно. Каждый должен сам все обдумать»

сообщил, что ему нечего было сказать игрокам « » после 1:4 с « ».

«Завтра мы оценим игру. Парням я сказал, что сегодня мне нечего им сказать. Все очевидно. Каждый должен сам все обдумать. Завтра мы все обсудим, сегодня же говорить не о чем.

Мы должны играть лучше, нам нужна стабильность. Здорово, когда ты хорошо себя чувствуешь и выступаешь хорошо. Играть не очень хорошо и чувствовать себя не на 100% в недопустимо, но именно это и происходит», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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