Клопп про 1:4 с «Сити»: «Мне нечего сказать игрокам. Все очевидно. Каждый должен сам все обдумать»
Юрген Клопп сообщил, что ему нечего было сказать игрокам «Ливерпуля» после 1:4 с «Ман Сити».
«Завтра мы оценим игру. Парням я сказал, что сегодня мне нечего им сказать. Все очевидно. Каждый должен сам все обдумать. Завтра мы все обсудим, сегодня же говорить не о чем.
Мы должны играть лучше, нам нужна стабильность. Здорово, когда ты хорошо себя чувствуешь и выступаешь хорошо. Играть не очень хорошо и чувствовать себя не на 100% в АПЛ недопустимо, но именно это и происходит», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Игроки не роботы и не могут каждый сезон тебе под 100 очков выдавать. Тут тебе никто такую стабильность не покажет. Футбол цикличен