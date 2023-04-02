Клопп о том, что Родри не удалили в 1-м тайме: «Он мог получить вторую желтую, но я не уверен, что «Ливерпуль» обыграл бы даже десятерых»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Саймон Хупер Родри Коди Гакпо Футбол

Юрген Клопп не считает решение не удалять Родри ключевым в игре «Ман Сити» – «Ливерпуль».

Хавбек «горожан» был предупрежден судьей Саймоном Хупером на 33-й минуте, а спустя несколько минут после контакта с Коди Гакпо мог получить вторую желтую карточку.

«Я недостаточно хорошо видел эпизод. Мог ли он получить вторую желтую? Да.

Но я не уверен, что мы обыграли бы даже десятерых», – заявил главный тренер «Ливерпуля», уступившего со счетом 1:4.

«Сити» не заметил прессинг Клоппа и отсутствие Холанда. Юрген (и мы) в шоке: какой «Ливерпуль» пассивный!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ta-tosha
Я сидел и смотрел на игроков Ливерпуля на предматчевой разминке - и сразу понял, что сегодня шансов ноль, а то и получат штуки 3 минимум. Ни эмоций, ни шуток, ничего, что было раньше. А лавка даже при 1:0 в первом тайме сидела мумиями. Игроки устали друг от друга, от всего этого напряжения последних 5 лет, тупо постарели. Да, встав с той ноги они могут ещё вынести кого угодно, включая Сити. Но эта команда дожила свой цикл, 3/4 состава нужно менять, включая молодежь типа Эллиота. Они не уровень играть за чашки никто, ну может с Байчетича будут люди - и то не факт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Клоппа в Псж ))они ему хоть футболистов купят )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ Lavinka
Каземиро бы сразу удалили и влепили бан на 4-5 матчей .
Смотря какой период брать. Если период Юнайтеда, то возможно. Если период Реала то очевидно что нет. Там у него иммунитет был
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Каземиро бы сразу удалили и влепили бан на 4-5 матчей .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chiquita Banana
Ответ Мыкола
Всё. Он сломался))
Он не сломался, он настраивает игроков.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Тимур Жалолдинов
Да что ему нужно надоесть? Ему нужно инвестиции. Новые игроки, которые хотят отдавать все ради клуба и брать трофеи. Нынешная команда может наелась уже или прошел его пик. Пол состава нужно менять, кто лечится много чем играет, лучше отпустить или продавать, даже Тиаго. Дайте ему тех игроков которые он хочет , он построит команду. Саф строил трижды новую поколению!
Пока Клопп в Ливерпуле топ игроков не будет
Вместо Беллингема Ливерпуль купит ноунейма летом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур Жалолдинов
Да что ему нужно надоесть? Ему нужно инвестиции. Новые игроки, которые хотят отдавать все ради клуба и брать трофеи. Нынешная команда может наелась уже или прошел его пик. Пол состава нужно менять, кто лечится много чем играет, лучше отпустить или продавать, даже Тиаго. Дайте ему тех игроков которые он хочет , он построит команду. Саф строил трижды новую поколению!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Надо менять команду и уходить из болота, из ближайших вариантов видимо Реал
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
Майнц, Кариус, фонарь, аптека
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Всё. Он сломался))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борода Пике
Ответ llolishe
Тренер, который хочет выигрывать трофеи точно бы не допустил такого уровня футбола ,который сейчас демонстрирует Ливерпуль в обороне и полузащите Клопп отбывает номер, а не тренирует
Этот тренер, отбывающий номер, и сделал клуб, который хочет и выигрывает трофеи. Клоппу может, и пора уйти, так как команде необходима перестройка, но упрекать Юргена в отбывании номера может только полный дилетант
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пенис лукаку
Какой же Клопп адекватный и самокритичный
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Тренер, который хочет выигрывать трофеи точно бы не допустил такого уровня футбола ,который сейчас демонстрирует Ливерпуль в обороне и полузащите

Клопп отбывает номер, а не тренирует
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Captain JT26
Ох, в следующем матче будет огонь, битва мочи и г*вна
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Как ему самому уже не надоело отмазываться матч за матчем я не пойму

Плевать на команду-уйди
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
отдавай зубы, жулик!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий