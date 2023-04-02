Клопп о том, что Родри не удалили в 1-м тайме: «Он мог получить вторую желтую, но я не уверен, что «Ливерпуль» обыграл бы даже десятерых»
Юрген Клопп не считает решение не удалять Родри ключевым в игре «Ман Сити» – «Ливерпуль».
Хавбек «горожан» был предупрежден судьей Саймоном Хупером на 33-й минуте, а спустя несколько минут после контакта с Коди Гакпо мог получить вторую желтую карточку.
«Я недостаточно хорошо видел эпизод. Мог ли он получить вторую желтую? Да.
Но я не уверен, что мы обыграли бы даже десятерых», – заявил главный тренер «Ливерпуля», уступившего со счетом 1:4.
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