Клопп о том, что Родри не удалили в 1-м тайме: «Он мог получить вторую желтую, но я не уверен, что «Ливерпуль» обыграл бы даже десятерых»

не считает решение не удалять ключевым в игре « » – « ».

Хавбек «горожан» был предупрежден судьей Саймоном Хупером на 33-й минуте, а спустя несколько минут после контакта с мог получить вторую желтую карточку.

«Я недостаточно хорошо видел эпизод. Мог ли он получить вторую желтую? Да.

Но я не уверен, что мы обыграли бы даже десятерых», – заявил главный тренер «Ливерпуля», уступившего со счетом 1:4.

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