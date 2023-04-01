Юрген Клопп: «После 1:3 мы просто смотрели, как «Ман Сити» делает все, что хочет. Повезло, что они были не в злобном настроении»

возмущен ошибками « » в матче 29-го тура с « » (1:4).

«Думаю, в первом тайме мы увидели то, что ожидали. «Ман Сити» доминировал, а мы действовали организованно и создавали моменты. Мы были в игре и создали им проблемы, забили чудесный гол. Еще один явный момент мы создали после контратаки. Им можно было воспользоваться лучше.

Итак, 1:1 к перерыву. Мы можем показать парням, что делать, где обороняться внимательнее, потому что ясно, какие зоны являются ключевыми для «Ман Сити». Если мы плохо играем в опорной зоне, то получаем настоящую проблему. Если мы плохо обороняемся против Гюндогана и де Брюйне, то тогда невозможно что-то сделать.

Мы пропустили первый [после перерыва] гол, когда не было даже попытки вступить в отбор. Затем мы садимся слишком глубоко, они проводят контратаку. Отлично сыграно, 2:1.

3:1 – у нас очень перегружен один фланг. Нужно было осуществить отбор, но мы даже не пытаемся этого сделать. Такого не должно происходить. Но это происходит, и после этого... Вау! Мы просто смотрели, как «Ман Сити» делает все, что хочет. Нам повезло, что они были не в злобном настроении.

Исходя из всего этого, об игре нельзя сказать ничего хорошего. К сожалению, из этого матча мы должны извлечь урок о том, какие ошибки мы не имеем права допускать. Мы не можем не вступать в борьбу за подбор в ключевых зонах, мы не можем играть так открыто. А теперь я стою здесь, и я должен как-то это объяснить, но я не могу это объяснить.

Я не могу изменить это здесь и сейчас. Могу просто рассказать, что увидел. Мы поговорим об этом завтра. Такое случается слишком часто», – сказал Клопп в интервью BT Sport.