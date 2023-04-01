Юрген Клопп: «После 1:3 мы просто смотрели, как «Ман Сити» делает все, что хочет. Повезло, что они были не в злобном настроении»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп возмущен ошибками «Ливерпуля» в матче 29-го тура АПЛ с «Ман Сити» (1:4).

«Думаю, в первом тайме мы увидели то, что ожидали. «Ман Сити» доминировал, а мы действовали организованно и создавали моменты. Мы были в игре и создали им проблемы, забили чудесный гол. Еще один явный момент мы создали после контратаки. Им можно было воспользоваться лучше.

Итак, 1:1 к перерыву. Мы можем показать парням, что делать, где обороняться внимательнее, потому что ясно, какие зоны являются ключевыми для «Ман Сити». Если мы плохо играем в опорной зоне, то получаем настоящую проблему. Если мы плохо обороняемся против Гюндогана и де Брюйне, то тогда невозможно что-то сделать.

Мы пропустили первый [после перерыва] гол, когда не было даже попытки вступить в отбор. Затем мы садимся слишком глубоко, они проводят контратаку. Отлично сыграно, 2:1.

3:1 – у нас очень перегружен один фланг. Нужно было осуществить отбор, но мы даже не пытаемся этого сделать. Такого не должно происходить. Но это происходит, и после этого... Вау! Мы просто смотрели, как «Ман Сити» делает все, что хочет. Нам повезло, что они были не в злобном настроении.

Исходя из всего этого, об игре нельзя сказать ничего хорошего. К сожалению, из этого матча мы должны извлечь урок о том, какие ошибки мы не имеем права допускать. Мы не можем не вступать в борьбу за подбор в ключевых зонах, мы не можем играть так открыто. А теперь я стою здесь, и я должен как-то это объяснить, но я не могу это объяснить.

Я не могу изменить это здесь и сейчас. Могу просто рассказать, что увидел. Мы поговорим об этом завтра. Такое случается слишком часто», – сказал Клопп в интервью BT Sport.

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34 комментария

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mansur_axe
Надеюсь все заметили как Пеп стал вытягивать игры во втором тайме, как будто после перерыва выходит совсем другая команда
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Андрей БелаРУС
Не знаю , друзья !
Как по мне, так при чём здесь Клопп !?
Здесь нужно предъявлять конкретные претензии к хозяевам ,коммерсантам амЭриканским .... 100%
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Матвей Бондарев
Ответ Андрей БелаРУС
Трента нужно переводить куда нибудь в Лидс или Борнмут, а не в центр поля
Раньше, когда он уверенно тащил, никто бы из вас, тех, кто сейчас хейтит Трента, так бы не посмел сказать. А сейчас, когда человек просто ломается под многочисленным вниманием и давлением, в него начинают лететь упрёки. Странные люди вы, хейтеры.
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Андрей БелаРУС
Ответ Hollywood Hogan
Матч под слоганом "уберите ТАА". Второй гол - Трент то ли создавал офсайд, то ли нет, но в итоге не создал, а потом сквозь него пролетело Третий гол - 8 игроков в полупозиции вжимаются в собственную штрафную против 4-5 и не успевают ни тут, ни там. Четвертый гол - ТАА вообще бросает своего игрока, будто в воскресной лиге, и тот забивает.
Трент любимчик Клоппа и критике не подлежит ......
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jordy
Ответ Эксперимент
Больше подходит потому что выиграли, а запороли бы 3-4 момента говорили бы по другому.
Я сейчас не про итоговый счет, а про саму игру.
Гвардиоле приходится искать вариант, чтобы и игру команды кардинально не ломать, и чтобы Холланд не был белой вороной в командной игре.
Это хорошо, что у него есть нападающий и формата Холланда, и формата Альвареза.
Можно менять игру, если какой-то из вариантов не сработал.
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Андрей БелаРУС
Ответ Матвей Бондарев
Очень много игроков обнажается при такой игре на выход. Конате сегодня просто сломался под давлением болельщиков на огрехи обороны в этом сезоне. Что сказать, он ещё молод. Трента надо срочно переводить в центр поля.
Трента нужно переводить куда нибудь в Лидс или Борнмут, а не в центр поля
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Андрей БелаРУС
Повезло, что Холанда не было.
Так бы вообще было 8:1
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Матвей Бондарев
Очень много игроков обнажается при такой игре на выход. Конате сегодня просто сломался под давлением болельщиков на огрехи обороны в этом сезоне. Что сказать, он ещё молод. Трента надо срочно переводить в центр поля.
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Alon Raven
Ответ Today I feel Qatari
Твое адекватное мнение к сожалению в меньшинстве. Большинство тут поддерживает зубастого безумца как будто не он слил сотни миллионов на игроков, которые даже в стартовый состав не проходят
Не поддерживают. Просто понимают, что он вот уж точно лучше десятка других тренеров АПЛ, которые имеют схожее финансирование, но находятся ниже 10-ки в таблице. Лидс довольно богатый клуб и где он на пару с Челси?
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Матвей Бондарев
Ответ Begmyrat Bayramow
Позорники? Первом круге когда выиграли 1-0 тогда тоже так же говорил? Умей проиграть умей болет
Красавчик, вот слова истинного болельщика!
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Alon Raven
Ответ llolishe
Уходи!Не продолжай просто убивать клуб!!!!!!
6 место - не особо-то убийство. Челси и Астон Вилла опустились ещё ниже. Просто другие клубы хорошо так набрали, пока ливерная колбаса оставалась на месте.
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Alon Raven
Ответ llolishe
Незнаю что еще должно произойти чтобы руководство Ливерпуля убедилось в том что Клоппу плевать на клуб
Как минимум он лучше тренеров из Челси и Астон Виллы, которые должны как минимум замыкать 8-ку лучших, а не быть ниже 10 места. Может он и не достоин быть частью Арсенала, Челси или МС, но для команды из середины таблицы АПЛ он вполне нормальный тренер.
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Alon Raven
Ответ Sevuska
Повезло , что ещё Холланд не играл 👍
Холанда как раз Клопп легко заблокирует. Это, наверное, единственное, что умеет Клопп. Вспомни как он хорошо зажал Холанда, что тот вообще стал мешком с картошкой. Жаль, что тогда Пеп его не заменил сразу..
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ToniKroos1999
Юрген, уходи, пожалуйста
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King_X
Прав Клопп, просто смотрели на игроков
Особенно в защите
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Алекс75
"Ливерпулю" нужен либо новый тренер, либо 5-6 новых футболистов высокого класса. Цикл этой команды закончился.
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Hollywood Hogan
Матч под слоганом "уберите ТАА".
Второй гол - Трент то ли создавал офсайд, то ли нет, но в итоге не создал, а потом сквозь него пролетело
Третий гол - 8 игроков в полупозиции вжимаются в собственную штрафную против 4-5 и не успевают ни тут, ни там.
Четвертый гол - ТАА вообще бросает своего игрока, будто в воскресной лиге, и тот забивает.
+1
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kutavlik
"А у меня - волшебные очки!!!" Как только отказался от них - все покатилось в тар-тарары!!!
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Begmyrat Bayramow
Ответ jem777
Позорники. Даже бой не смогли дать достойный.((
Позорники? Первом круге когда выиграли 1-0 тогда тоже так же говорил? Умей проиграть умей болет
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<~Inter~>
Так весь сезон Ливерпуля сводится к тому, что команда не борется в нужных зонах и даёт слишком много пространства сопернику
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Эксперимент
Ответ jordy
Да кто его знает. Альварез больше подходит под организованный хаос Гвардиолы. Сити сегодня снова откатился к настройкам прошлого сезона.
Больше подходит потому что выиграли, а запороли бы 3-4 момента говорили бы по другому.
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Alibi Tasbau
Самое время взять отпуск
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Alibi Tasbau
Ответ llolishe
Благородно упустите чемпионство Арсеналю
Сити еще в игре
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-1
-1
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Вадим Слуцкий
Из этого 14-го в сезоне поражения необходимо извлечь урок, ну, и из 15-го, и из 16-го, и из 20-го тоже.
+3
-1
+2
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Эксперимент
"ПСЖ, Сити и Ньюкасл творят, что хотят" Клопп
+2
0
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