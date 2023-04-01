У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%

провел за «Челси» 8-й матч без голов.

Украинец принял участие в игре с « » (0:2, второй тайм) в 29-м туре . За 57 минут он дважды пробил по воротам (оба раза в створ), отдал 12 точных передач (всего – 13), один раз потерял мяч и совершил один отбор.

После трансфера из «Шахтера» полузащитник отметился лишь одним голевым пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кай Хавертц: «Мудрик и Энцо пришли в «Челси» за большие деньги, а им всего 22. Нельзя ожидать, что они сразу станут как Неймар. Нужно время»