У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%
Михаил Мудрик провел за «Челси» 8-й матч без голов.
Украинец принял участие в игре с «Астон Виллой» (0:2, второй тайм) в 29-м туре АПЛ. За 57 минут он дважды пробил по воротам (оба раза в створ), отдал 12 точных передач (всего – 13), один раз потерял мяч и совершил один отбор.
После трансфера из «Шахтера» полузащитник отметился лишь одним голевым пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кай Хавертц: «Мудрик и Энцо пришли в «Челси» за большие деньги, а им всего 22. Нельзя ожидать, что они сразу станут как Неймар. Нужно время»
ты сарказм настолько не выкупаешь?и ведь тебе такие клоуны ставят плюсы))
сам защищал его, но адаптация для попадания в пустой угол с 15 метров нужна только коряге
худшая в матче 🤷