У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%

Теги Челси Сборная Украины по футболу Астон Вилла премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик провел за «Челси» 8-й матч без голов.

Украинец принял участие в игре с «Астон Виллой» (0:2, второй тайм) в 29-м туре АПЛ. За 57 минут он дважды пробил по воротам (оба раза в створ), отдал 12 точных передач (всего – 13), один раз потерял мяч и совершил один отбор.

После трансфера из «Шахтера» полузащитник отметился лишь одним голевым пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кай Хавертц: «Мудрик и Энцо пришли в «Челси» за большие деньги, а им всего 22. Нельзя ожидать, что они сразу станут как Неймар. Нужно время»

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47 комментариев

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Tigris
Даже Трансфермаркет установил стоимость этого Чудрика в 60,00 млн € ... чудеса да и только
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Сергей Ситников
Ответ gunmeat
сам себе противоречишь) какой же он неберущийся, если Мартинес его взял?
Господи какая на спортсе аудитория,я просто не могу)))
ты сарказм настолько не выкупаешь?и ведь тебе такие клоуны ставят плюсы))
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Валерий Питерский
Да все всё понимают. Уж точно не за футбольный талант выложили 100 мультов. От этого факта становится ещё противнее. Зачем только постят это недоразумение изо дня в день - загадка.
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Youzhny23
Ответ Алексей Матыгин
100 лямов за среднего игрока,ну такое))))
среднего ? напоминаю, при нахождении бразильцев в шахтере , это полено сидел и полировал лавку , а ведь те бразильцев проигрывали шерифу , то есть представьте его истинный уровень, если даже в той команде, он в лучшем случае убирал раздевалки и стриг газоны
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Алексей Фирстов
Он слабее Троссарда!
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*MVP*
Ответ Токсик
Переволновался, не? После восьми матчей пытаешься сожрать чувака? Слишком рано для нападок
нет, уже не рано

сам защищал его, но адаптация для попадания в пустой угол с 15 метров нужна только коряге
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Befire
Ответ Man in Blanco
Мудрик - ухудшенная версия Уолкота. Такой же быстрый, но в разы тупее
Уолкотт - это хотя бы футболист, и техника была, и пасы мог иногда неплохие давать, завершитель тоже был не самый бездарный. А Мудрика я бы сравнил с Лутоном Шелтоном, за Волгу ямаец гонял, тоже был звездой местной водокачки, но кроме как бегать ничего не умел.
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El_Gatto
Нет голов??? Да у него какой матч подряд самая плохая в команде оценка в матче ! В сегодняшнем было 5.8 , днище просто
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Акира_1
Ответ Токсик
Переволновался, не? После восьми матчей пытаешься сожрать чувака? Слишком рано для нападок
А это не нападки. Это констатация факта, что Мудрик дно как футболист и политический трансфер.
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Oleg Nikolaev
В Челси сейчас никто хорошо не играет, может ещё станет добротным игроком, но по его игре такое впечатление не складывается
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gunmeat
Ответ Алексей Матыгин
100 лямов за среднего игрока,ну такое))))
именно
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*MVP*
Ответ Криштиану Роналду
Мудрика купили за 100 миллионов, а чел оказался не футболист а спринтер легкоатлет.
глядя на его игру, все ограничится 70 млн
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Quintin07
Ответ Криштиану Роналду
Мудрика купили за 100 миллионов, а чел оказался не футболист а спринтер легкоатлет.
35 мин против Милнера ты забыл добавить.
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Ростов-на-Дону
Мудрик - это кто? Можжет путают с котом, которого кличут Мурзик?
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Алексей Матыгин
Ответ gunmeat
пффф, что за мода пошла в каждом чуваке, которого купили за большие бабки (почему-то) видеть нового Месси?! непонятно, чё на него все онанируют? средний игрок.
100 лямов за среднего игрока,ну такое))))
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bad_bear
5.8 оценка у Михайло от софаскор😬
худшая в матче 🤷
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Алексей Матыгин
это лучшая сделка Челси!!!))))
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Pertinax Gandi
Ну так взято это за такие деньги в качестве благотворительного взноса понятно кого понятно кому.
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Jhon Jhon
Ответ Криштиану Роналду
Мудрика купили за 100 миллионов, а чел оказался не футболист а спринтер легкоатлет.
Его купили за 70, чтобы он стал стоить 100 нужно сменить тренера, врачебный штаб, а лучше руководство
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gunmeat
Ответ Криштиану Роналду
Мудрика купили за 100 миллионов, а чел оказался не футболист а спринтер легкоатлет.
был такой в Спартаке, Квинси Обуйся-Оденься, из Арсенала, кстати перешёл. Ноги ооочень быстрые были, но тупой, просто пипец.
+8
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Graziano
Он неплохой игрок, проблема в том, что ему нет места на поле. Везде ему чего-то не хватает. Ни в Челси ни в другой приличной команде. В Шахте он играл на пространстве, свободно перемещался. Ему нужно было идти в клуб, который играет без мяча.
+1
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gunmeat
Ответ CriminalJoint62
Как же он был сегодня хорош. Шикарный выход один на один, неберущийся удар, но, черт, Мартинес потащил. В другой раз обязательно 👍
сам себе противоречишь) какой же он неберущийся, если Мартинес его взял?
+5
-1
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Токсик
Ответ Акира_1
Как же он запорол 2 100 % шанса. Просто бесполезный чел на поле, от которого пользы ноль, но зато украинец. 🤭
Переволновался, не? После восьми матчей пытаешься сожрать чувака? Слишком рано для нападок
+3
-9
-6
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Arty K.
Из ста миллионов он хотя бы один отработал, интересно?
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Александра Александрова
Дайте парню хотя бы 8 лет поиграть , может еще забьёт )
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