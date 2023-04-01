Мудрик не провел ни одного полного матча за «Челси». Он пришел в клуб 15 января

не провел ни одного полного матча за « ».

Вингер перешел в лондонскую команду из «Шахтера» 15 января. С тех пор он 5 раз выходил в стартовом составе «Челси», еще 3 раза появлялся на поле после выхода на замену. Он не провел ни одного полного матча.

В игре против «Астон Виллы» в 29-м туре (0:2) украинец провел на поле 57 минут.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%