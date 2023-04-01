Мудрик не провел ни одного полного матча за «Челси». Он пришел в клуб 15 января

Теги Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик не провел ни одного полного матча за «Челси». 

Вингер перешел в лондонскую команду из «Шахтера» 15 января. С тех пор он 5 раз выходил в стартовом составе «Челси», еще 3 раза появлялся на поле после выхода на замену. Он не провел ни одного полного матча. 

В игре против «Астон Виллы» в 29-м туре АПЛ (0:2) украинец провел на поле 57 минут.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Стес
Ответ fudoshika
Парень пришел в новый чемпионат, адаптируется. Или все ожидали что он с первого матча будет тащить?
Холланд тащит с первой игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Amelina_ Landau
Ответ Cruel Snake
Парень к ЗМ идёт уверенно, так на родине считают
Лукомский может поддержать в этом мнении. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy Bozylev
комменты про Мудрика пишут боты, правильно? У нормальных людей не может быть такого злорадства)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
All These Things I Hate
Ответ Mechel**
Ещё один идиот высказался
Да тебя никто не спрашивал, можешь нет высказываться 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Zhomkov
Ответ Fatty Toni
В окопы ему надо под Бахмут (Артёмовск). Бешенец днищенский)))
не понимаю такие комменты, никому не пожелаю оказаться в боевых действиях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ ɔculpa
И как этим самым ты принизил Мудрика? Сказав, что Германия круче Украины? Вот это это довод!
Ну значит и Одонкор соотвественно игрок более высокого уровня , какие то проблемы ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fudoshika
Ответ Андрей Федоров
Ожидали что пафоса меньше будет и цена
К цене отношения он не имеет. Сколько заплатили - столько заплатили. Да и пафосом тут и не пахнет. Трудяга парень, если справится с давлением - все получится.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Федоров
Ответ fudoshika
Парень пришел в новый чемпионат, адаптируется. Или все ожидали что он с первого матча будет тащить?
Ожидали что пафоса меньше будет и цена
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fudoshika
Ответ Cruel Snake
Парень к ЗМ идёт уверенно, так на родине считают
Парень пришел в новый чемпионат, адаптируется. Или все ожидали что он с первого матча будет тащить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ З А
пока что с запасом худший трансфер нескольких лет. Бывает конечно, что переплачивают за игрока, но это обычно игроки которые в новом клубе не могут выйти на свой уровень. А у этого парня непонятно вообще что за уровень.
Да вполне нормальный у него уровень. Хейт из-за ценника в основном. Понятно, что он не стоит 100 млн, но он объективно играет на уровне команды. Энцо там что ли феерит? А за него отдали 120 млн. Или это тоже политический шаг из-за Фолклендов?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ecopromo
отличная новость. Верните его на родину
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Salomatin
Ответ Kapitelman Abram
1. Гомики 2. Зарема 3. Мудрик... Ничего не забыл?...))) Пы.Сы. "Спортивный" сайт...)))
Соглы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitelman Abram
1. Гомики
2. Зарема
3. Мудрик...
Ничего не забыл?...)))
Пы.Сы. "Спортивный" сайт...)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sadn Jutr
Ответ Fatty Toni
И, может даже, забьет ))
Если ветер попутный будет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill Heisenberg
Не хватало на пушки, парень не в счет…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Странные англы. Перед представителем избранной титульной нации никак не преклоняются... Он должен играть всё матчи по 90 минут, и всё должны играть только на него.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Ответ Mechel**
Ещё один идиот высказался
Небось судите по себе?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mechel**
Ответ Вова Гаврилов
Когда гражданство решает, больше чем талант футболиста
Комментарий скрыт
+3
-14
-11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rtkcdgzt86
Ответ zzzeeerrrooo
По каким критериям он худший то Фафана за 80 это норм , Или Кукурелья которого взяли 65?
Тоже не понимаю
Вывод идиотский
Вот в следующем сезоне будет видно какой это трансфер
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Юрий Кечко
Одонкор так то на чм играл что Мудрику вряд ли грозит с его сборной )))
И как этим самым ты принизил Мудрика? Сказав, что Германия круче Украины? Вот это это довод!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denimo21
Ответ rigobersong
Цыганков с Жироной 10 место Мудрик с Челси 11 место Жирона > Челси
У Цыганкова уже 3+3 в 8 матчах за Жирону, плюс ко всему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Киреев
А когда будет новая статья от Лукомского о том какой мудрик крутой игрок?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Удивительно, когда покупают игра за сотку, красная цена которому не более 20.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Ответ A.R.F.
Набросились на пацана, покажет еще себя. Видно что из-за давления скованно действует.
Покажет где-нибудь в эвертоне
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наиль Габбасов
Ответ Shuller18
Выход 1 на 1 перед перерывом был очень показательным: вместо того, чтобы хладнокровно исполнить, Мудрик, зажмурившись, катнул задолго до сближения с вратарем. Я бы понял, если бы так поступил дебютант АПЛ от страха, но не футболист за такие деньги, которого брали в основу. По-хорошему, Мудрику нужно в аренду, хотя бы в шип.
насчёт аренды согласен, нужно в Италию или Германию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий