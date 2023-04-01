Мудрик не провел ни одного полного матча за «Челси». Он пришел в клуб 15 января
Михаил Мудрик не провел ни одного полного матча за «Челси».
Вингер перешел в лондонскую команду из «Шахтера» 15 января. С тех пор он 5 раз выходил в стартовом составе «Челси», еще 3 раза появлялся на поле после выхода на замену. Он не провел ни одного полного матча.
В игре против «Астон Виллы» в 29-м туре АПЛ (0:2) украинец провел на поле 57 минут.
С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
У Мудрика нет голов за 8 матчей в «Челси». С «Виллой» он дважды бил в створ, точность передач – 92%
2. Зарема
3. Мудрик...
Ничего не забыл?...)))
Пы.Сы. "Спортивный" сайт...)))
Вывод идиотский
Вот в следующем сезоне будет видно какой это трансфер