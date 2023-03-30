Мудрик, Нуньес, Далот, Тирни, Закария и Гордон – в сборной самых быстрых игроков АПЛ от Squawka

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Михаил Мудрик попал в сборную самых быстрых футболистов АПЛ на своих позициях.

Полузащитник «Челси», сумевший разогнаться до 36,63 км/ч, включен в составленную Squawka команду как левый полузащитник с самой высокой скоростью.

Самые быстрые игроки чемпионата Англии на каждой позиции:

Вратарь: Гэвин БазунуСаутгемптон», максимальная скорость в текущем сезоне – 32,62 км/ч);

Правый защитник: Диогу ДалотМанчестер Юнайтед», 35,76 км/ч);

Центральные защитники: Кристоффер АйерБрентфорд», 35,53 км/ч), Тайрон МингзАстон Вилла», 34,98 км/ч);

Левый защитник: Киран Тирни («Арсенал», 35,99 км/ч);

Центральные полузащитники: Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон», 36,32 км/ч), Денис Закария («Челси», 36,09 км/ч);

Правый полузащитник: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,61 км/ч);

Левый полузащитник: Михаил Мудрик («Челси», 36,63 км/ч);

Центрфорварды: Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 36,53 км/ч), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 36,7 км/ч).

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13 комментариев

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Spartakus1984
Хорошего легко атлета Челси купил
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Max Zhomkov
Ответ benjamin92
Ни фига там вратарь носится
в перерыве за пивом бегал
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Mega• Battman
Ответ benjamin92
Ни фига там вратарь носится
у нас тут нападающие так не могут бегать)))))))
+10
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Фут.Боль
Интересно, с какой скоростью бежал Джо Харт в том эпичном моменте в 2008г.
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Alar Asus
В современном футболе средняя скорость футболистов стала значительно выше чем раньше, теперь быстрые футболисты не имеют большого преимущества. И как мы видим из списка никто из этих футболистов её является топом на своей позиции, не считая наверное только Дарвина.
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Акира_1
Ну хорошо. Тогда ждём момента, когда Мудрик не просто бежать, но и обострять начнёт.
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Рашпель793
Базуну красава. Как-никак у Чейза в Депортиво сколько отыграл.
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DaBebraZ
Ничёсе Базуну вратарь-гоняла
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Кокич
Сборная бестолковых бегунков.
+4
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Пирс Морган
Некоторые из них также соревнуются, кого быстрее выпнут
+4
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Overkiller
- А это у нас Мудрик "неуловимый".
- Его никто догнать не может?
- Нет, он просто нафиг никому не нужен.
+15
-7
+8
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benjamin92
Ни фига там вратарь носится
+18
-2
+16
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Матвей Бондарев
Базуну, да, с хорошей скоростью, как для вратаря. А где Вирджил? У него очень высокая скорость среди ЦЗ. Насчёт Дарвина даже не удивлён.
+4
-3
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