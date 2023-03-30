Мудрик, Нуньес, Далот, Тирни, Закария и Гордон – в сборной самых быстрых игроков АПЛ от Squawka
Михаил Мудрик попал в сборную самых быстрых футболистов АПЛ на своих позициях.
Полузащитник «Челси», сумевший разогнаться до 36,63 км/ч, включен в составленную Squawka команду как левый полузащитник с самой высокой скоростью.
Самые быстрые игроки чемпионата Англии на каждой позиции:
Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», максимальная скорость в текущем сезоне – 32,62 км/ч);
Правый защитник: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», 35,76 км/ч);
Центральные защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд», 35,53 км/ч), Тайрон Мингз («Астон Вилла», 34,98 км/ч);
Левый защитник: Киран Тирни («Арсенал», 35,99 км/ч);
Центральные полузащитники: Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон», 36,32 км/ч), Денис Закария («Челси», 36,09 км/ч);
Правый полузащитник: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,61 км/ч);
Левый полузащитник: Михаил Мудрик («Челси», 36,63 км/ч);
Центрфорварды: Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 36,53 км/ч), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 36,7 км/ч).
- Его никто догнать не может?
- Нет, он просто нафиг никому не нужен.