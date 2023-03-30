Мудрик, Нуньес, Далот, Тирни, Закария и Гордон – в сборной самых быстрых игроков АПЛ от Squawka

Михаил Мудрик попал в сборную самых быстрых футболистов на своих позициях.

Полузащитник «Челси», сумевший разогнаться до 36,63 км/ч, включен в составленную Squawka команду как левый полузащитник с самой высокой скоростью.

Самые быстрые игроки чемпионата Англии на каждой позиции:

Вратарь: (« », максимальная скорость в текущем сезоне – 32,62 км/ч);

Правый защитник: (« », 35,76 км/ч);

Центральные защитники: (« », 35,53 км/ч), (« », 34,98 км/ч);

Левый защитник: («Арсенал», 35,99 км/ч);

Центральные полузащитники: Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон», 36,32 км/ч), Денис Закария («Челси», 36,09 км/ч);

Правый полузащитник: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,61 км/ч);

Левый полузащитник: Михаил Мудрик («Челси», 36,63 км/ч);

Центрфорварды: Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 36,53 км/ч), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 36,7 км/ч).