«Мудрик не играет в старте, почему? Может, он не готов или система ему не подходит. Некоторые владельцы тратят деньги, не зная, подойдут ли игроки команде». Галлас о трансферах «Челси»

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Марк Кукурелья Михаил Мудрик Футбол

Вильям Галлас высказался о трансферах Михаила Мудрика и Марка Кукурельи в «Челси». 

«Мудрик не играет в старте, почему? Может быть, парень не готов, или система ему не подходит, и он хочет играть на другой позиции – я не знаю. Вот почему я сказал, что, по моему мнению, некоторые владельцы просто тратят деньги, потому что они у них есть, и они даже не знают, подойдут ли игроки команде. Пока что я не знаю, что случилось с Мудриком.

Я ничего не имею против Кукурельи, я его не знаю, но я его уважаю. Однако это касается «Челси», даже не игроков. Если вы вкладываете столько денег в одного игрока, и он переходит в один из крупнейших клубов Премьер-лиги, обычно он играет за свою сборную. Его даже нет в сборной Испании!

Так что, возможно, «Челси» слишком велик для него. Возможно, у него нет необходимых качеств, чтобы быть в этом клубе», – сказал бывший защитник «Арсенала» и «Челси» в интервью Genting Casino.

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25 комментариев

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Дмитрий Гудков
Ответ Overkiller
И много так наотмывали футболистами то?
Вы знаете, вот у меня есть сейчас запрос из Украины и они мне не могут просто по накладной перевести деньги в ЕС, надо договор и кучу бумаг. И я вот задумался, а почему филиал немецкого банка не может переводить деньги? А деньги скорее всего чужие и переводиться будут туда куда нужно, очень четкий контроль
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ральф шумахер
Ответ Born is the King
Только наивный может полагать ,что это футбольный трансфер,а не денежный для финансирования Украины
Только глупец не знает, что Украину весь мир финансирует открыто, не стыдясь, как Иран россию
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brace
Ответ RSM-1930
Мудрик не может играть в старте, потому что это политический трансфер и не более того
Совершенно верно. Именно так его и взяли, по паспорту а не по таланту
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Pertinax Gandi
Кукурелья бы московскому Динамо подошёл, у нас там Скопинцев на этой позиции, всадник без головы и травматичный Лаксальт..
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Stalker1785
Ответ otchim kaloeda
Да он ни в одном клубе из топ 5 чемпионатов не заиграл бы...
Ну в клермоне даже кофрие заиграл
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Spartakus1984
Пока что я не знаю, что случилось с Мудриком (с).
Все знают,он не стоит и половины заплаченных за него денег,если бы за него отдали 20 млн то это было бы нормально,взяв его на перспективу и давая по немногу шанас, а таким трансфером его психологически просто убили.Да и Срна резко перестал хвалить свою ’’невесту’’ и поддерживать.
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Ussaev M
он не играть пришел
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LifeSpartak
Да он никто,этот укр - ец!Просто какая то волосатая лапа там сверху,бабло закинуло ии всё!
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Niko [Ars]
Ответ crazy_elky
Так он и не должен был играть. Там главное было бабосы отправить в помощь ВСУ
а Арсенал тоже за этим его хотел))?
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Юрий Кечко
Он не играет потому что он труп
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Alex1104
А раскудахтались вокруг Мудрика, в том числе местные комментаторы...
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Джиза
Он должен был спокойно перейти за 10-15 лямов и без нервов подходить к основе в течение сезона. А из него Месси попытались сделать
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Overkiller
Ответ Дмитрий Гудков
Рабочая схема по отмыву денег через Украину
И много так наотмывали футболистами то?
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NIK7478
Судя по-всему, заплаченные за Мудрика космические деньги никогда не отобьются.
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RSM-1930
Мудрик не может играть в старте, потому что это политический трансфер и не более того
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otchim kaloeda
Да он ни в одном клубе из топ 5 чемпионатов не заиграл бы...
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deadjoker
Так он пока по скилам явно на лавку попадает, какой старт. Талант есть, но надо доказывать, расти и адаптироваться.
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crazy_elky
Ответ Spitamen Gonzales
Комментарий удален пользователем
Странно. Видимо в слове «мудрик» у них в новости 6 ошибок. Буду знать, спасибо что пояснил.
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Spitamen Gonzales
Ответ crazy_elky
Так он и не должен был играть. Там главное было бабосы отправить в помощь ВСУ
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Born is the King
Только наивный может полагать ,что это футбольный трансфер,а не денежный для финансирования Украины
+10
-5
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crazy_elky
Так он и не должен был играть. Там главное было бабосы отправить в помощь ВСУ
+35
-13
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avAngard
Ответ Антон Чугунов
А Поттер его точно хотел и знает как использовать? Есть некоторые сомнения
Ага, по типу других знает как использовать))
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Дмитрий Гудков
Рабочая схема по отмыву денег через Украину
+19
-7
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Антон Чугунов
А Поттер его точно хотел и знает как использовать? Есть некоторые сомнения
+11
-2
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Gepard_GRIN
Ответ Evgeny Trifonov
Вернётся в варшавский Гурник через сезон, скриньте
В Зенит перейдёт через сезон, а аренду. Тимощук поможет это устроить.
+6
-6
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