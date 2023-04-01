Промес – в запасе «Спартака» впервые в этой РПЛ. Он почувствовал дискомфорт перед игрой с «Ахматом»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Ахмат Квинси Промес Дмитрий Зеленов Футбол

Квинси Промес не попал в стартовый состав «Спартака» на матч 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом».

Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов рассказал, почему вингер остался в запасе.

«У Квинси Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб решил его поберечь», – заявил Зеленов.

Промес выходил в стартовом составе «Спартака» на все матчи Мир РПЛ в этом сезоне. Он пропустил лишь одну игру – с «Химками» после дерби с ЦСКА. Это было связано с перебором желтых карточек.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартака» с «Ахматом», который начнется в 16:30 по московскому времени.

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11 комментариев

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Иван Кардашевский
Ответ Kit244098
Что бог не делает - все к лучшему. Посмотрим, чего стоит Абаскаль при форс-мажоре.
Никакой Спартак без Промеса. А Абаскаля перехвалили.
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Fuji69
Ответ Igor Orlov
Надеюсь не пятка у него болит )))
Сорри , нога !
+1
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+1
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Fuji69
Ответ Igor Orlov
Надеюсь не пятка у него болит )))
,,Это у кого надо рука !,, Максим Подберёзовиков .
+3
0
+3
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Kit244098
Что бог не делает - все к лучшему. Посмотрим, чего стоит Абаскаль при форс-мажоре.
+2
0
+2
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CnapTak Moscow
Ответ Igor Orlov
Надеюсь не пятка у него болит )))
Я думаю это перво-апрельская шутка )) Я надеюсь
+7
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+7
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Виталий
Здоровья , плохая новость !
+1
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Николай Демин
И опять Бальде не дают шанса
+5
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Ильдар Фарукшин
Антоха здоровья. Джикия на больничный. Плоховато
+3
-1
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nif-naf
Только этого ещё не хватало...
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-1
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Stepa250811
Жалко Промеса😪😔
+1
-2
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Igor Orlov
Надеюсь не пятка у него болит )))
+11
-2
+9
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