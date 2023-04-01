Промес – в запасе «Спартака» впервые в этой РПЛ. Он почувствовал дискомфорт перед игрой с «Ахматом»

Квинси Промес не попал в стартовый состав «Спартака» на матч 21-го тура Мир с «Ахматом».

Глава пресс-службы московского клуба рассказал, почему вингер остался в запасе.

«У Квинси Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб решил его поберечь», – заявил Зеленов.

Промес выходил в стартовом составе « » на все матчи Мир РПЛ в этом сезоне. Он пропустил лишь одну игру – с «Химками» после дерби с ЦСКА. Это было связано с перебором желтых карточек.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартака» с « », который начнется в 16:30 по московскому времени.