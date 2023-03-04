«Промес заслуживает гражданство РФ. Его вклад в развитие российского спорта значителен». Глава пресс-службы «Спартака» о Квинси

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» считает, что Квинси Промес заслуживает получить российское гражданство. 

Ранее стало известно, что Минспорт отказал полузащитнику «Спартака» в выдаче российского паспорта из-за уголовного дела в Нидерландах.

«С точки зрения нашего клуба и болельщиков, Промес заслуживает гражданство России.

Вклад в развитие российского спорта он осуществил значительный, провел 200 матчей и находится на пороге 100‑го мяча за нашу команду», – сказал Дмитрий Зеленов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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61 комментарий

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Денис Давыдов
Ответ Пётр Смирнов
1. Нет уголовных дел 2. Не резали ножом родственника 3. Не вкладывали деньги в 4 тонны кокаина 4. Олимпийские чемпионы 5. Малком уже взял 3 чемпионства с Зенитом, Клаудиньо одно. В этом сезоне добавят ещё по одному. Это больше, чем у Промеса за все годы в России
про уголовные преследования я уже отметил, то есть три пункта просто мимо и для кучи, олимпийское золото с Бразилией я извиняюсь каким образом развивает российский спорт? Мало того, олимпиада в футболе не имеет какой-либо значимой ценности. Учитывая сколько денег вбухано в зенит, их чемпионские кубки мало что значат, Промес за них столько же бы выиграл.
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Sergio Aamess
Ну промес прекрасно подходит под эталон «современного россиянина». Наркотики, попытка убийства, ложь и т.д. Как же это мерзко
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Валерий Охотин
Ответ Он саМый
У него в чемпионате России почти на 3 десятка голов больше, чем у Аршавина
Причем здесь Аршавин , примат ?
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Ольга Байкова
твой дом тюрьма
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Sunnyboy
Зеленов тот еще клоун, его слова в серьез принимать вообще не стоит!
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Albi-13
Таких вложивших в развитие российского спорта в Спартаке можно насчитать с десяток. Пусть сьездит в Нидерланды и раэберется с законодательством своей страны.
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RSI
Ответ Cruel Snake
Какие то предлоги всё ищут. Скажи, по русски, почему другим можно, а нам нет?
Потому что на него на родине 2 уголовных дела.
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Максим Черкашин
Ответ tolstiy
я дико извиняюсь, а как заслуги перед спартаком стали приравнены к заслугами перед страной... или тема с коксом там не до конца раскрыта и за ним стояли наши спецслужбы в лице петрова с башировым?
МИД рф за выдочу гражданства Квинси. Так сказать за налаживание связей, дружеских. Надеюсь в этом нонфликте, всё пойдёт по белой полосе.😎
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Faust Doc
Зеленов и Зарема это сила!
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Пётр Смирнов
Ответ Денис Давыдов
А Клаудиньо с Малкомом че?) Другое дело что на них хотя бы уголовные дела в другой стране не заведены.
1. Нет уголовных дел
2. Не резали ножом родственника
3. Не вкладывали деньги в 4 тонны кокаина
4. Олимпийские чемпионы
5. Малком уже взял 3 чемпионства с Зенитом, Клаудиньо одно. В этом сезоне добавят ещё по одному. Это больше, чем у Промеса за все годы в России
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ТрактоПоктер
Ответ tolstiy
я дико извиняюсь, а как заслуги перед спартаком стали приравнены к заслугами перед страной... или тема с коксом там не до конца раскрыта и за ним стояли наши спецслужбы в лице петрова с башировым?
Ну они любят же за всю страну решать....
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Ходор
- Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.(С)
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сосед царя
Ответ Он саМый
У него в чемпионате России почти на 3 десятка голов больше, чем у Аршавина
И как это повлияло на развитие российского спорта?
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Alexevar Vitaliysson
Нулевой
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Он саМый
Ответ сосед царя
Вклад в развитие российского спорта? Это они о чём? До каких достижений России он доразвивался?
У него в чемпионате России почти на 3 десятка голов больше, чем у Аршавина
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сосед царя
Ответ Cruel Snake
Какие то предлоги всё ищут. Скажи, по русски, почему другим можно, а нам нет?
Потому, что есть законодательные акты, не позволяющие получение российского гражданства лицам, имеющим не погашенную судимость по уголовной статье или находящимся под следствием( вне зависимости от страны). Документы эти есть в открытом доступе. К чему весь бесполезный базар?
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Валентина Посылаева
Ответ Анюточка Колыханова
Извините, а как Промес развил Российский спорт?
Играя за дорого за спартак 🤣
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schwein
Ответ Анюточка Колыханова
Извините, а как Промес развил Российский спорт?
Помог Спартаку взять чемпионство за 20 лет.
В спартако-центрической системе координат это приравнивается к высшей государственной награде.
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R.galimbekovais@gmail.com
Его вклад 💵 в свой счет 🧾 в банке 🏦 значителен 🦶
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schwein
Я ещё раз оставлю эту норму:
Уголовное преследование в других странах является основанием для отказа в предоставлении гражданства РФ (см. п. з) ч.1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").

Все эти разговоры про вклады и депозиты, всего лишь разговоры в пользу бедных.
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Арам Мелкумян
В зиндан !!!
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Andrew Chepaylo
Ответ Senchas
а что именно сделал промес, чего не сделал клаудиньо?
Как что, предположительно порезал человека и связался с наркобарыгами. Разве этого мало?🤔 По моему тут гражданство вне очереди надо давать
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Денис Давыдов
Ответ tolstiy
я дико извиняюсь, а как заслуги перед спартаком стали приравнены к заслугами перед страной... или тема с коксом там не до конца раскрыта и за ним стояли наши спецслужбы в лице петрова с башировым?
А Клаудиньо с Малкомом че?) Другое дело что на них хотя бы уголовные дела в другой стране не заведены.
+3
-5
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Slavick Nemkovsky
Ответ Анюточка Колыханова
Извините, а как Промес развил Российский спорт?
Во первых, чисто из спортивного интереса уничтожал потенциальных врагов страны за рубежом
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Пётр Зозуля
Вот он скользкий тип
А за косяки Антохи готов ответить?!
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