«Промес заслуживает гражданство РФ. Его вклад в развитие российского спорта значителен». Глава пресс-службы «Спартака» о Квинси

Глава пресс-службы «Спартака» считает, что заслуживает получить российское гражданство.

Ранее стало известно, что Минспорт отказал полузащитнику « » в выдаче российского паспорта из-за уголовного дела в Нидерландах.

«С точки зрения нашего клуба и болельщиков, Промес заслуживает гражданство России.

Вклад в развитие российского спорта он осуществил значительный, провел 200 матчей и находится на пороге 100‑го мяча за нашу команду», – сказал в эфире программы «Все на Матч!» на « ».

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