«Промес заслуживает гражданство РФ. Его вклад в развитие российского спорта значителен». Глава пресс-службы «Спартака» о Квинси
Глава пресс-службы «Спартака» считает, что Квинси Промес заслуживает получить российское гражданство.
Ранее стало известно, что Минспорт отказал полузащитнику «Спартака» в выдаче российского паспорта из-за уголовного дела в Нидерландах.
«С точки зрения нашего клуба и болельщиков, Промес заслуживает гражданство России.
Вклад в развитие российского спорта он осуществил значительный, провел 200 матчей и находится на пороге 100‑го мяча за нашу команду», – сказал Дмитрий Зеленов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
«Спартак» о паспорте РФ для Промеса: «Попросим Минспорта повторно рассмотреть наше обращение»
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
2. Не резали ножом родственника
3. Не вкладывали деньги в 4 тонны кокаина
4. Олимпийские чемпионы
5. Малком уже взял 3 чемпионства с Зенитом, Клаудиньо одно. В этом сезоне добавят ещё по одному. Это больше, чем у Промеса за все годы в России
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.(С)
В спартако-центрической системе координат это приравнивается к высшей государственной награде.
Уголовное преследование в других странах является основанием для отказа в предоставлении гражданства РФ (см. п. з) ч.1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").
Все эти разговоры про вклады и депозиты, всего лишь разговоры в пользу бедных.
А за косяки Антохи готов ответить?!