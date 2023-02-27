«Не сказать, что Промес, Мозес – космического уровня футболисты. Против них можно играть». Защитник «Рубина» Ширяев о командах РПЛ

поделился впечатлениями от матчей против команд Мир .

– Максим, поправь меня, если я не прав. У тебя на этих сборах был первый опыт игры именно с большими клубами РПЛ, как « », ? Чувствуется ли совершенно другой уровень игры по сравнению с командами ?

– Нет, в том году участвовал в матче против «Спартака». Играли в той встрече Мозес, Промес.

Не могу сказать, что прямо какого-то космического уровня футболисты. Против них можно играть, просто выполняй то, что от тебя требуется, – сказал защитник «Рубина», перешедший из «Нефтехимика».