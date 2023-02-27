«Не сказать, что Промес, Мозес – космического уровня футболисты. Против них можно играть». Защитник «Рубина» Ширяев о командах РПЛ
Максим Ширяев поделился впечатлениями от матчей против команд Мир РПЛ.
– Максим, поправь меня, если я не прав. У тебя на этих сборах был первый опыт игры именно с большими клубами РПЛ, как «Ахмат», ЦСКА? Чувствуется ли совершенно другой уровень игры по сравнению с командами ФНЛ?
– Нет, в том году участвовал в матче против «Спартака». Играли в той встрече Мозес, Промес.
Не могу сказать, что прямо какого-то космического уровня футболисты. Против них можно играть, просто выполняй то, что от тебя требуется, – сказал защитник «Рубина», перешедший из «Нефтехимика».
Вообще эти высказывания конечно жесть, можно же не столь странно отвечать. Касается всех игроков российских, в том числе Спартака.
Промес по нашим меркам это космос, тот уровень куда надо стремится. Один из лучших легионеров и в целом игроков в нашем чемпионате. Кстати, о каком матче против Промеса и Мозеса он говорит вообще?
Есть выражение -" Быть смешным боится даже тот кто уже ничего не боится". И потом - почему даже слабому футболисту запрещено обсуждать игру более мастеровитых коллег по профессии?