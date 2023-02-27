«Не сказать, что Промес, Мозес – космического уровня футболисты. Против них можно играть». Защитник «Рубина» Ширяев о командах РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Первая лига Ахмат Виктор Мозес Квинси Промес Максим Ширяев Футбол

Максим Ширяев поделился впечатлениями от матчей против команд Мир РПЛ.

– Максим, поправь меня, если я не прав. У тебя на этих сборах был первый опыт игры именно с большими клубами РПЛ, как «Ахмат», ЦСКА? Чувствуется ли совершенно другой уровень игры по сравнению с командами ФНЛ?

– Нет, в том году участвовал в матче против «Спартака». Играли в той встрече Мозес, Промес.

Не могу сказать, что прямо какого-то космического уровня футболисты. Против них можно играть, просто выполняй то, что от тебя требуется, – сказал защитник «Рубина», перешедший из «Нефтехимика».

27 комментариев

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витёк07
Ответ Dan Kennedy
Я бы посмотрел как Мозес его на дрибблинге повозил. А Промес, чего тут говорить, 20 Г+П за 16 игр. Вообще эти высказывания конечно жесть, можно же не столь странно отвечать. Касается всех игроков российских, в том числе Спартака. Промес по нашим меркам это космос, тот уровень куда надо стремится. Один из лучших легионеров и в целом игроков в нашем чемпионате. Кстати, о каком матче против Промеса и Мозеса он говорит вообще?
может он про матч в фифа на PlayStation ...
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Vatikan
Ответ Dan Kennedy
Я бы посмотрел как Мозес его на дрибблинге повозил. А Промес, чего тут говорить, 20 Г+П за 16 игр. Вообще эти высказывания конечно жесть, можно же не столь странно отвечать. Касается всех игроков российских, в том числе Спартака. Промес по нашим меркам это космос, тот уровень куда надо стремится. Один из лучших легионеров и в целом игроков в нашем чемпионате. Кстати, о каком матче против Промеса и Мозеса он говорит вообще?
Вообще то он играл в фифу!
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Vatikan
Ответ Evgeny Trifonov
человеку 27 лет, 0 матчей в РПЛ. Возникает вопрос что мешает тогда играть среди лучших?
Мне просто лень
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kazzibo
Играть со всеми можно. Если сам играть умеешь...
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Cv.
Ответ Spartakus1984
Против них можно играть...(c),Хороший сон приснился Ширяеву.
А почему? Они что, Роналду и Месси? Обыкновенные игроки, а Промес в топовых играх вообще теряется часто
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redwhiteteam
Ответ nurlan-zenit
От создателя «закрою Клаудиньо»)
Лукаку не показатель
+8
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+8
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Betting Star
Ответ Evgeny Trifonov
человеку 27 лет, 0 матчей в РПЛ. Возникает вопрос что мешает тогда играть среди лучших?
он и так играл в лучшей лиге мира!
+3
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+3
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Carlos
Интересно как бы ты сыграл против них в официальном матче
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Dan Kennedy
Я бы посмотрел как Мозес его на дрибблинге повозил. А Промес, чего тут говорить, 20 Г+П за 16 игр.

Вообще эти высказывания конечно жесть, можно же не столь странно отвечать. Касается всех игроков российских, в том числе Спартака.

Промес по нашим меркам это космос, тот уровень куда надо стремится. Один из лучших легионеров и в целом игроков в нашем чемпионате. Кстати, о каком матче против Промеса и Мозеса он говорит вообще?
+3
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Далер Гайнеев
Ответ Spartakus1984
Никто не набрасывался-смеются просто с него все )).Зачем имено этот слабый футболист рассуждает о топ футболистах?))
Уголовник даже Аякс не потянул, какой топ-футболист?
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-2
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Назар Игорь
Ответ Spartakus1984
Никто не набрасывался-смеются просто с него все )).Зачем имено этот слабый футболист рассуждает о топ футболистах?))
Иной раз насмешка бьëт больнее чем кулак.
Есть выражение -" Быть смешным боится даже тот кто уже ничего не боится". И потом - почему даже слабому футболисту запрещено обсуждать игру более мастеровитых коллег по профессии?
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гилберт
Их двое, ранили Ширяя!
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ivica_sprut
от создателей "Лукаку ничем не удивил"
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Бухгалтер2021
можно,вот поэтому и рубин в фнл
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tankist231
Играть то конечно можно, только не факт что хорошо получится
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Fc Sm
Ну да, космос это ты.
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Набросились спартачи на парня, а кого он оскорбил, спрашивается? Да, и Мозес и особенно Промес большие мастера, но ведь не уровня Месси, Левандовски или Осимена.
Никто не набрасывался-смеются просто с него все )).Зачем имено этот слабый футболист рассуждает о топ футболистах?))
+2
-2
0
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Vova0105
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Да, другой уровень. А так, играть можно со всеми
+3
0
+3
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Назар Игорь
Набросились спартачи на парня, а кого он оскорбил, спрашивается? Да, и Мозес и особенно Промес большие мастера, но ведь не уровня Месси, Левандовски или Осимена.
+2
-5
-3
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Tun
Ответ Evgeny Trifonov
человеку 27 лет, 0 матчей в РПЛ. Возникает вопрос что мешает тогда играть среди лучших?
Тренерская лицензия... Простите
+14
0
+14
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Ильдар Фарукшин
Сначала дело, потом слова. А не наоборот
+3
0
+3
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igls54
Комментарий удален пользователем
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dudufufu
Космонавт Ширяев
+6
0
+6
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Evgeny Trifonov
человеку 27 лет, 0 матчей в РПЛ. Возникает вопрос что мешает тогда играть среди лучших?
+45
0
+45
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nicocastro
Ещё один паспортист! Ни принять ни отдать ! Они только говорить умеют на топ уровне
+1
-2
-1
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