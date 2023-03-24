«Спартак» продает по 100 рублей билеты на матч с «Ахматом» на 10-е ряды и места в честь 100 голов Промеса

« » продает часть билетов на матч с «Ахматом» по 100 рублей.

Акция приурочена к 100 голам за московский клуб.

«Билеты по 100 рублей на матч «Спартака» в честь 100 голов Промеса! 🔥 🎭

Акция на наш следующий домашний матч с « » 1 апреля! Все места №10 и места на десятых рядах всех секторов (за исключением премиальных) стоят 100 рублей!

Успейте купить билеты – на нашем сайте! ⚡️

⚠️ Напоминаем, что для доступа на стадион вам понадобится карта болельщика (Fan ID)», – говорится в сообщении «Спартака».