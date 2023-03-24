«Спартак» продает по 100 рублей билеты на матч с «Ахматом» на 10-е ряды и места в честь 100 голов Промеса

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Ахмат Открытие Банк Арена Квинси Промес Fan ID Футбол

«Спартак» продает часть билетов на матч с «Ахматом» по 100 рублей.

Акция приурочена к 100 голам Квинси Промеса за московский клуб. 

«Билеты по 100 рублей на матч «Спартака» в честь 100 голов Промеса! 🔥 🎭

Акция на наш следующий домашний матч с «Ахматом» 1 апреля! Все места №10 и места на десятых рядах всех секторов (за исключением премиальных) стоят 100 рублей!

Успейте купить билеты – на нашем сайте! ⚡️

⚠️ Напоминаем, что для доступа на стадион вам понадобится карта болельщика (Fan ID)», – говорится в сообщении «Спартака».

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45 комментариев

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Ростов-на-Дону
Дорого.
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В Питере Пять
Ну что. Принципиальные и последовательные КБ (Burel, Pelerin, Спартанус и др.) сейчас выльют на свой клуб всю ту грязь, что выливали на другие команды РПЛ. Или это опять другое?
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В Питере Пять
И 10 грамм кокса в подарок.
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Spaten
Ответ damondiamond
оформлю фан айди, если на 60 минуте выпустите меня на замену в нападение в пару к Промесу
Так просто приходи, Мелешин!))
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Александр Быкович
Ответ Вадим Симонов
Удивительное лицемерие,другим нельзя бесплатно раздавать билетики,а вот мы будем по 100 рублей продавать и приурочем это благое мероприятие к 100 голам наркодилера Промеса,круто! P.S:Можете смело и люто минусовать,не против)
Удивительное лицемерие писать чушь и говорить про других, когда у вас самих рыльце в пушку!А то что приурочили,ну так не докопаться же по факту!
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Spartakus1984
Ответ Umnik9
Да кому тыт там нужен))
А ты кому?
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Spartakus1984
Ответ Damien King
А ещё будут выдавать абонементы на два года. Именно столько грозило Промесу за его преступление
Тебе какое дело до преступлений Промеса?У тебя с головой проблемы?
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Spartakus1984
А Министерство спорта говорит что клубы плохо работают с болельщиками.Если каждому боелельщику по машине дадут за посещение стадионов, тогда может и придут люди один раз)).
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Борис Лопатин
Отличное промо, которое ситуация с фанайди делает профанацией
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Umnik9
Ответ ТрактоПоктер
Поговаривают, что у группы Заточка скоро будет новый солист ....
Не без Юрца будет не то
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Umnik9
Ответ Лжетрофеич
ну что, продастся кто-нибудь из бойкотирующих фанатов за 100 рублей? Ваши ставки?
Да все уже билеты раскупили)
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Umnik9
Ответ Александр Каретников
пока не отменят фан уйди , на стадион не ногой
Да кому тыт там нужен))
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Андрей Максимкин
Ответ Вадим Симонов
Удивительное лицемерие,другим нельзя бесплатно раздавать билетики,а вот мы будем по 100 рублей продавать и приурочем это благое мероприятие к 100 голам наркодилера Промеса,круто! P.S:Можете смело и люто минусовать,не против)
Как вы, однако, лихо сравниваете попытку, но все-таки в маркетинг с административными ресурсами муниципалитетов и прочих питерских гос. структур
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fil_spb
Ответ Вадим Симонов
Удивительное лицемерие,другим нельзя бесплатно раздавать билетики,а вот мы будем по 100 рублей продавать и приурочем это благое мероприятие к 100 голам наркодилера Промеса,круто! P.S:Можете смело и люто минусовать,не против)
"Удивительное лицемерие"

Речь ведь о Спартаке. Так что тут как раз ничего удивительного. Постоянное двоемыслие это именно к кб.
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Покерный Футбол
Ответ Титал Телоян
А потом резко будут по 1000 евро , когда Мостовой получит бумажку
Не знаю,мне кажется наш мир от полного Армагедона удерживает только эта бумажка Мостового,если он ее получит то всем нам трындец. Пока царь держится))
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Новокули26
Не поможет,фан ид отменяйте!
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Damien King
А ещё будут выдавать абонементы на два года. Именно столько грозило Промесу за его преступление
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RAMIK
мест уже нету таких в продаже..
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Александр Каретников
пока не отменят фан уйди , на стадион не ногой
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max bogomazov
Надеюсь будет пустой стадион. Главное порядок доложить правительству что на трибунах нет извергов которые жгут файера и кричат матерные кричалки.
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OldRedWhite
Ответ Кирилл.С-Пб
Не знаю, но Промес не Сноуден. Может поедет лес валить...
Знаменитый голландский лес ?
Скорее уж тюльпаны собирать )))
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.ru
Лукойл покреативней Федуна будет...
а если не проканает можно будет по шесть рублей сделать... в честь незасчитанных голов Соболева
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Кирилл.С-Пб
Ответ OldRedWhite
Следующая акция какая ? 10 лет - не срок ? )))
Не знаю, но Промес не Сноуден. Может поедет лес валить...
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-= Masteryuga =-
Предлагаю, в связи с отсутствием у наших клубов Кубка ЛЧ, пропускать граждан на стадион за нуль рублей)
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Recreated
Вас обманывают! Это не в честь 100 голов Промеса, это в честь фанайди!!
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