«Спартак» продает по 100 рублей билеты на матч с «Ахматом» на 10-е ряды и места в честь 100 голов Промеса
«Спартак» продает часть билетов на матч с «Ахматом» по 100 рублей.
Акция приурочена к 100 голам Квинси Промеса за московский клуб.
«Билеты по 100 рублей на матч «Спартака» в честь 100 голов Промеса! 🔥 🎭
Акция на наш следующий домашний матч с «Ахматом» 1 апреля! Все места №10 и места на десятых рядах всех секторов (за исключением премиальных) стоят 100 рублей!
Успейте купить билеты – на нашем сайте! ⚡️
⚠️ Напоминаем, что для доступа на стадион вам понадобится карта болельщика (Fan ID)», – говорится в сообщении «Спартака».
Речь ведь о Спартаке. Так что тут как раз ничего удивительного. Постоянное двоемыслие это именно к кб.
Скорее уж тюльпаны собирать )))
а если не проканает можно будет по шесть рублей сделать... в честь незасчитанных голов Соболева