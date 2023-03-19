Джикия выбыл на 3 недели из-за травмы бедра

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Sports.ru товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Дмитрий Зеленов Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выбыл на три недели из-за травмы.

Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Наш капитан Георгий Джикия прошел обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернется в строй через 3 недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждем возвращения на поле!» – сообщил Зеленов.

Защитника «Спартака» заменили из-за повреждения на 76-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Ранее Джикия был вызван в сборную России на мартовский сбор.

Статистику 29-летнего защитника можно найти здесь.

Грандиозный провал «Спартака» в Оренбурге. При Абаскале такого еще не было

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nebolela
Все равно от него толку ноль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nekrasof
Пора Жоре отдохнуть, одуматься и проанализировать свои постоянные провалы и привозы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snake919
От Джикие давно мало толку . он постоянно теряет игрока . запускает себе за спину , отрастил жопец как у девки и не берегает . какпитан он так же никакой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snake919
Ответ Slava=Spartak
Да именно об этом и говорю, чтобы Ростову дать возможность комфортно вырваться на второе место не бе помощи судей
Валера , еще тот стратег хитроопый. Блондинистая пергедрольная девка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Primary Creature
Ответ Егор Дружинин
это полный трешняк, как теперь оборона Спартака будет защищаться..
молча и спокойно. только Маслова туда же ещё бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinarxxx
мерзкий игрок, симулянт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Евгений Шевченко
ну они не сильно хуже, если честно
Они все плохие, но джикия точно сильнее маслова и дуарте например
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Шевченко
Ответ Зубы Дзюбы
А остальные то просто феерят.
ну они не сильно хуже, если честно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Bartez1986
не думал, что так буду ждать возвращения Чернова. Лучший ЦЗ команды на данный момент
Литвинов лучший
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Евгений Шевченко
у обороны появился шанс. отвратительно играет ы последнее время
А остальные то просто феерят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Здоровья Георгию и всем нам!!!!! Но играет он просто плохо….
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sajres_Smit
Ответ Егор Дружинин
это полный трешняк, как теперь оборона Спартака будет защищаться..
Нормально. Чернов как раз подлечился. ЛЦЗ будет Дуарте. Маслов на лавку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sajres_Smit
Чернов-Дуаре - перспективный центр. Чернов в начале этого сезона был лучшим защем Спартака. Дуарте хоть и не ахти как дебютировал, но левым-центральным(по своей позиции) теперь может играть, а не правым-центральным. Вот и посмотрим, как за перерыв они сыграются.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfilatov13
Ответ Tigo_Volchara93
Прикольно, аккурат перед играем сборной сначала Джикия, потом Головин и Миранчук вылетели на как раз 2-3 недели. Думаю всем понятно почему так «произошло»
ты матч посмотри сначала, потом пукай
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Здоровья, по картинке думал хуже будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Прикольно, аккурат перед играем сборной сначала Джикия, потом Головин и Миранчук вылетели на как раз 2-3 недели.
Думаю всем понятно почему так «произошло»
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Илюшенков
Печально!У нас и так в обороне проходной двор,а тут два важных матча,один из них кубковый,где реально нет права на ошибку!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slava=Spartak
Ответ AMORR 987
заговор против Спартака, Валера подставил команду!
Да именно об этом и говорю, чтобы Ростову дать возможность комфортно вырваться на второе место не бе помощи судей
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Васильев
Ответ Егор Дружинин
это полный трешняк, как теперь оборона Спартака будет защищаться..
так же как и с ним - плохо
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AMORR 987
Ответ Slava=Spartak
Думается вызов большой обоймы Спартаковцев вызван единственной целью измотать команду в чемпионской гонке, кое кто приберег себя в матче в Оренбурге....
заговор против Спартака, Валера подставил команду!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
не думал, что так буду ждать возвращения Чернова. Лучший ЦЗ команды на данный момент
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ну еще хуже стало..(((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всеволод Х
Здоровья ему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Бурмистров
Ждём шутки в плане тоже травму получил чтоб не ехать на сбор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slava=Spartak
Думается вызов большой обоймы Спартаковцев вызван единственной целью измотать команду в чемпионской гонке, кое кто приберег себя в матче в Оренбурге....
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий