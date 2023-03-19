Джикия выбыл на 3 недели из-за травмы бедра
Капитан «Спартака» Георгий Джикия выбыл на три недели из-за травмы.
Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Наш капитан Георгий Джикия прошел обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернется в строй через 3 недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждем возвращения на поле!» – сообщил Зеленов.
Защитника «Спартака» заменили из-за повреждения на 76-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Ранее Джикия был вызван в сборную России на мартовский сбор.
Статистику 29-летнего защитника можно найти здесь.
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