Месси готов снизить зарплату для перехода в «Барсу»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Лионель Месси готов снизить зарплату ради возвращений в «Барселону».

Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.

«Месси готов получать зарплату, которая в значительной степени соответствует экономической ситуации «Барсы».

Люди в клубе, которые были против его возвращения, поняли, что переход аргентинца стал бы большим финансовым вливанием», – сказал Ромеро.

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27 комментариев

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Max Payne
Ответ Los Galácticos
"Месси готов получать зарплату, которая в значительной степени соответствует экономической ситуации Барсы" Вряд-ли он готов играть за бесплатно.
Фактор Месси это впервую очередь экономическое влияние, о чём написали в статье. Просчитав который можно прикинь зарплату, вписавшись в финансовый фэйрплей. Так почему ты считаешь что эта цифра ноль? Или ты просто балабол.
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Терминатор///Айлбибекович
Походу лед тронулся.Ждем Лео в Барсу.
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ljolik888
Ну за хлеб и соль ( с точки зрения Месси ) можно и вернуть . С финансовой стороны это будет отличный ход , правда в игровом не уверен . Надеюсь Хави понимает что делает , если конечно Лео перейдёт. Поживём увидим , так как летом у Лапорты и компании будет много работы - возвращёние игроков с аренд , сокращение зарплат , некоторые продажи и так далее .
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krealpmoney
Ответ red hikkikomori
Бартоломеу - это вы о персонаже One piece?)
Черный Барт, Бартоломеу Робертс!
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Философ Востока
А теперь #бало Романа представили? 😄
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Sevuska
И это после хет-три-ка Куракавцам !?
А ведь это поступок 😎
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Даниил Гутин
Как бы Месси не снижал зарплату, Тебас не даст провести переход, вопреки здравому смыслу
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aza_inso
Месси готов снизить зарплаты остальным игрокам ради перехода в «Барсу»)
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cektor
думаю лучше будет если не перейдет ...
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savik-A.M.
"Месси готов получать зарплату, которая в значительной степени соответствует экономической ситуации «Барсы" - я таки понимаю Месси готов сам платить , а ещё и за тех кто придут из аренды и долги Йонга и ещё не поймёшь кого ?)))
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Sergey Kuznetsov
0 евро в год, как Ибра в Милане
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serhio_ramos_
Вместо 500 млн. попросит 450
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red hikkikomori
Ответ Jaxongir Shodiev
Даже при этом вряд ли барса сможет подписать его. Очень жаль. Спасибо Бартоломеу за это
Бартоломеу - это вы о персонаже One piece?)
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Теннисный абсолют
Скачет по командам как ...
Когда Барса была в кризисе, то почему-то на уступки по ЗП не шел, предатель
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andr d
Ответ QWertY
Бартоломеу🤣
Бармалею👆
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Los Galácticos
"Месси готов получать зарплату, которая в значительной степени соответствует экономической ситуации Барсы"

Вряд-ли он готов играть за бесплатно.
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Абдул Абакаев
жалкие хейтеры Лео любят мусолить тему что Лео доил клуб своим неподъёмным контрактом. но правда в том что Лео всегда генерировал на себе куда больше денег чем получал от клуба
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Eugene88
Вот это преданность! Готов пешеходить не за 500млн, а, наверное, всего за 350.
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serginn
Месси готов снизить зарплату всей Барсе для перехода в Барсу)
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Отец Абду
Ждём возвращение Месси в Барсе:)
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AbadayaStayne
Добро пожаловать, отец
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Mikel Dominator Arteta
Надеюсь, что этого не будет. Месси не должен играть в этом посмешище.
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иц а мэн
скейтеры, у вас что-то с лицом
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QWertY
Ответ Jaxongir Shodiev
Даже при этом вряд ли барса сможет подписать его. Очень жаль. Спасибо Бартоломеу за это
Бартоломеу🤣
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Jaxongir Shodiev
Даже при этом вряд ли барса сможет подписать его. Очень жаль. Спасибо Бартоломеу за это
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