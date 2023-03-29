Месси готов снизить зарплату для перехода в «Барсу»
Лионель Месси готов снизить зарплату ради возвращений в «Барселону».
Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.
«Месси готов получать зарплату, которая в значительной степени соответствует экономической ситуации «Барсы».
Люди в клубе, которые были против его возвращения, поняли, что переход аргентинца стал бы большим финансовым вливанием», – сказал Ромеро.
А ведь это поступок 😎
Когда Барса была в кризисе, то почему-то на уступки по ЗП не шел, предатель
Вряд-ли он готов играть за бесплатно.