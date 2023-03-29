Месси готов снизить зарплату для перехода в «Барсу»

готов снизить зарплату ради возвращений в «Барселону».

Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.

«Месси готов получать зарплату, которая в значительной степени соответствует экономической ситуации «Барсы».

Люди в клубе, которые были против его возвращения, поняли, что переход аргентинца стал бы большим финансовым вливанием», – сказал Ромеро.