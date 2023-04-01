Агент Дивеева: «Игорю не нравятся условия нового контракта. Проблема в том, что предлагает ЦСКА»
Агент Игоря Дивеева заявил, что игроку не нравятся условия контракта, предложенные ЦСКА.
– Почему ЦСКА и Игорь Дивеев не могут продлить контракт?
– Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе и Игорю, – сказал агент Олег Еремин.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Нынешний контракт россиянина действует до июня 2024 года.
В этом сезоне 23-летний защитник провел 14 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его полная статистика доступна здесь.
Дивеев об интересе к нему: «Про «Арсенал» и «Зенит» не знаю, про «Наполи» читал где-то. «Салернитана» была»
Ладно бы это Шуллер писал, хотя он бы его назвал лучшим защитником планеты. Но остальные? Или это общая песня фанатов ЦСКА?)