Агент Дивеева: «Игорю не нравятся условия нового контракта. Проблема в том, что предлагает ЦСКА»

Агент Игоря Дивеева заявил, что игроку не нравятся условия контракта, предложенные ЦСКА.

– Почему ЦСКА и не могут продлить контракт?

– Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе и Игорю, – сказал агент .

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Нынешний контракт россиянина действует до июня 2024 года.

В этом сезоне 23-летний защитник провел 14 матчей за ЦСКА в Мир и Фонбет Кубке России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его полная статистика доступна здесь.

Дивеев об интересе к нему: «Про «Арсенал» и «Зенит» не знаю, про «Наполи» читал где-то. «Салернитана» была»