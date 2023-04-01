Агент Дивеева: «Игорю не нравятся условия нового контракта. Проблема в том, что предлагает ЦСКА»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Олег Еремин агенты Игорь Дивеев Спорт-Экспресс Футбол

Агент Игоря Дивеева заявил, что игроку не нравятся условия контракта, предложенные ЦСКА.

– Почему ЦСКА и Игорь Дивеев не могут продлить контракт?

– Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе и Игорю, – сказал агент Олег Еремин.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Нынешний контракт россиянина действует до июня 2024 года.

В этом сезоне 23-летний защитник провел 14 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его полная статистика доступна здесь.

Дивеев об интересе к нему: «Про «Арсенал» и «Зенит» не знаю, про «Наполи» читал где-то. «Салернитана» была»

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50 комментариев

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Shuller18
Ответ arspurs9
А кто ему нарисовал статус лучшего защитника в стране? Ладно бы это Шуллер писал, хотя он бы его назвал лучшим защитником планеты. Но остальные? Или это общая песня фанатов ЦСКА?)
А кто принципиально лучше? У нас в стране есть Дивеев, Джикия, оба примерно одного уровня, но разной манеры, отлично друг друга дополняют, ну и все остальные Осипенки. А учитывая возраст Дивея, это самый лакомый кусок на рынке.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Клуб семья.
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Константин Федин
Типичный паспортист. Ничем не удивил.
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Shuller18
Ответ .ru
так он и играет у нас всего ничего... немного времени и знания языка, придёт и это
Манера у него другая, более проактивная. Не в языке дело.
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dimitrii36
Ответ arspurs9
А кто ему нарисовал статус лучшего защитника в стране? Ладно бы это Шуллер писал, хотя он бы его назвал лучшим защитником планеты. Но остальные? Или это общая песня фанатов ЦСКА?)
агенты
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arspurs9
Ответ Влад Безруков
Не знаю, что там хочет Дивеев Но это лучший защитник в стране Почему просто нельзя положить ему ту сумму, которую он хочет? Лучше будет, если его просто заберёт Зенит?
А кто ему нарисовал статус лучшего защитника в стране?
Ладно бы это Шуллер писал, хотя он бы его назвал лучшим защитником планеты. Но остальные? Или это общая песня фанатов ЦСКА?)
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.ru
Ответ Shuller18
Роша? Он крут один-в-один, но Дивей лучше руководит защитой.
так он и играет у нас всего ничего... немного времени и знания языка, придёт и это
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dimitrii36
вот, что означает, когда нет конкуренции, диктуют условия, как мировые звезды, в пределах Садового кольца
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Назар Игорь
После того как Зенит подписал молодого Ренана в составе 4 ЦЗ, вряд ли нужен пятый.
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ReneHoseman
Ответ Александр Зубков
Ну, тут непонятно. Может Дивеев хочет очень много. Может армейцы жмутся, а может тов. Еремин проголодался.
Вот-вот, не зная деталей невозможно судить, кто там акула
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Kit244098
Ответ Shuller18
Практика показывает, что стоит только захотеть. Если согласится на Болонью и меньше деньги, то возьмут, не переживай.
Твоими устами, да мёд пить))
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Shuller18
Ответ .ru
на сегодняшний день позицию главного центрального защитника в ЦСКА закрывает совсем другой человек... и вот его то нужно удерживать в команде любыми деньгами
Роша? Он крут один-в-один, но Дивей лучше руководит защитой.
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Shuller18
Ответ Kit244098
Миранчук уехал вовремя. К тому же он фантазиста что является для Италии профессией дефицитной. А Дивеев - столб. А столбов много и во франции. И они не являются легионерами. И не относятся к стране, имеющей статус изгоя. Единственный на сегодня вариант для Дивеева - Турция. Оно ему нужно?
Практика показывает, что стоит только захотеть. Если согласится на Болонью и меньше деньги, то возьмут, не переживай.
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Игорь Новиков
Добро пожаловать в Зенит.
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Kit244098
Ответ Shuller18
Миранчук же играет в Италии
Миранчук уехал вовремя. К тому же он фантазиста что является для Италии профессией дефицитной. А Дивеев - столб. А столбов много и во франции. И они не являются легионерами. И не относятся к стране, имеющей статус изгоя. Единственный на сегодня вариант для Дивеева - Турция. Оно ему нужно?
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.ru
Ответ Влад Безруков
Если бы я был лучшим вариантом, который закрывает позицию главного центрального защитника, я бы тоже просил много Защитников, которые сочетают в себе такой опыт, качество и перспективы в стране нет Я не переношу закулисные игры с зарплатами, но здесь нужно было просто соглашаться на любые условия Дивеев своей игрой заслужил
на сегодняшний день позицию главного центрального защитника в ЦСКА закрывает совсем другой человек... и вот его то нужно удерживать в команде любыми деньгами
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Shuller18
Ответ Kit244098
Для Европы у него паспорт не тот. И в осязаемое время паспорт тем не станет. А век футболиста короток. А период, когда футболист востребован, так он еще короче.
Миранчук же играет в Италии
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Shuller18
Ответ гилберт
Дивеев может и лучший защитник страны, но игрок то слабый. Так зачем ему много платить? Пусть Зенит забирает, таких как Дивеев в школе должна быть еще пачка.
Каких таких? Которые в 20 лет становятся лидерами обороны? Были уже в нашей школе Чернов, Карпов, уровень сам можешь оценить.
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Владимир Лоншаков
Положа руку на сердце, ведь ничего особенного в игре Дивеева нет, игрок добротного, но среднего уровня. Наша система разлагае таких молодых игроков, не должны клубы финансироваться гос.учреждениями,только частные клубы-не нравиться у нас в стране, то играйте за границей, вот сразу и посмотрим кому вы там нужны. До тех пор пока будут клубы финансировать Лукойлы, Газпромы, РЖД и т.д. порядка, а главное, качества игры наших футболистов не будет. Шальные деньги не заработанные, а получаемые, просто развращают наших футболистов, далеко ходить не надо, пример Дивеева, если это не очередная "утка".
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Kit244098
Ответ Shuller18
За бугром в середняк Серии А вполне может уехать. Бийол и Бекао смогли и играют, Дивей не прям хуже.
Для Европы у него паспорт не тот. И в осязаемое время паспорт тем не станет. А век футболиста короток. А период, когда футболист востребован, так он еще короче.
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Oleg Kostin
смотри в армию служить отправят, если в Европу вдруг метить будешь)
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Александр Зубков
Ну, тут непонятно. Может Дивеев хочет очень много. Может армейцы жмутся, а может тов. Еремин проголодался.
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Theodor Herzl
«Условия нового контракта не нравятся, в том числе и Игорю». В идеальном мире только мнение игрока и должно фигурировать. Но агенты, конечно, настолько обнаглевшие паразиты, что даже заговариваться начинают таким вот образом.
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Shuller18
Ответ Kit244098
Сначала не мешало бы от травмы восстановиться, а уж потом начинать права качать. Исходя из того когда его сменили в последней игре, не исключено, что это рецидив. От рецидива до хроники один шажочек. На место Бабаева лучше вообще сделать паузу в переговорах. И на засыпку вопрос, а кому вообще нужен Дивеев? Зениту? А за бугром кто на него претендует? Он, по нашим меркам, хороший защитник, но таких, как он, в Европе, как собак нерезанных))
За бугром в середняк Серии А вполне может уехать. Бийол и Бекао смогли и играют, Дивей не прям хуже.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ гилберт
Дивеев может и лучший защитник страны, но игрок то слабый. Так зачем ему много платить? Пусть Зенит забирает, таких как Дивеев в школе должна быть еще пачка.
Ага,поэтому в свое время забрали дивеева из уфы а не их своей школы
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