Игорь Дивеев: «Не могу пить чай или кофе с сахаром, а до этого – спокойно, по две-три ложки. Спасибо Карпину»

рассказал, как в сборной России отвык пить чай и кофе с сахаром.

– Что-то на тебе отразилось из нововведений Карпина – по весу, по сахару?

– Сейчас вообще не могу пить чай или кофе с сахаром, а до этого пил спокойно, по две-три ложки. А сейчас вообще не могу, честно.

– Может, поэтому травмы пошли?

– Не (смеется), до этого же не было.

Как мне Георгиевич один раз сказал: «Попробуй кофе без сахара, почувствуешь вкус кофе». Я пью (скривился) – горечь, не понимаю, как так пить-то можно.

А потом со временем, со временем... В сборной как раз был неделю, а там вообще нет сахара. Пьешь через не могу – начинает нравиться.

Был случай, я в каникулы домой приехал. Мама не спросила, кладет и кладет мне [сахар в кофе]. Я пью и такой... (передергивается). Она: чего? Я говорю: «Мам, спасибо, давай заново кофе». Все – привычка. Спасибо Георгиевичу за это, – сказал защитник и сборной России в «Коммент.Шоу».

Вечная война Карпина с лишним весом игроков: кто-то бегал до тренировок, кто-то часами сидел в ванной, кто-то специально блевал