Игорь Дивеев: «Не могу пить чай или кофе с сахаром, а до этого – спокойно, по две-три ложки. Спасибо Карпину»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Игорь Дивеев Здоровье Питание Футбол

Игорь Дивеев рассказал, как в сборной России отвык пить чай и кофе с сахаром.

– Что-то на тебе отразилось из нововведений Карпина – по весу, по сахару?

– Сейчас вообще не могу пить чай или кофе с сахаром, а до этого пил спокойно, по две-три ложки. А сейчас вообще не могу, честно.

– Может, поэтому травмы пошли?

– Не (смеется), до этого же не было.

Как мне Георгиевич один раз сказал: «Попробуй кофе без сахара, почувствуешь вкус кофе». Я пью (скривился) – горечь, не понимаю, как так пить-то можно.

А потом со временем, со временем... В сборной как раз был неделю, а там вообще нет сахара. Пьешь через не могу – начинает нравиться.

Был случай, я в каникулы домой приехал. Мама не спросила, кладет и кладет мне [сахар в кофе]. Я пью и такой... (передергивается). Она: чего? Я говорю: «Мам, спасибо, давай заново кофе». Все – привычка. Спасибо Георгиевичу за это, – сказал защитник ЦСКА и сборной России в «Коммент.Шоу».

Вечная война Карпина с лишним весом игроков: кто-то бегал до тренировок, кто-то часами сидел в ванной, кто-то специально блевал

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11 комментариев

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Инженер Управляющий
Ответ Red Line
кофе с маленьким треугольником лимона - очень вкусно. главное, чтобы кофе был хороший.
а если другой геометрической формы?
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Николай Коровин
Ответ Вячеслав Сенченко
Суп с сахаром 😁 Жесть
берёшь сахарную свёклу и варишь на ней суп
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LifeStream
Ответ Вячеслав Сенченко
Суп с сахаром 😁 Жесть
Ну епт, 90ые - там и песок в песочнице был вкусный)
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newdun
Чат диетологов и гурманов открыт, как говорится … welcome))
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Жбан
Блин, та же фигня, всю жизнь чай и кофе с сахаром пил, 5 месяцев назад через силу отказался, теперь сахар даром не нужен))
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Вячеслав Сенченко
Ответ LifeStream
Ну обычный чёрный кофе с сахаром - это такое себе удовольствие, ну можно ложечку без горки конечно положить, но и совсем без сахара отлично. В чай с лимончиком можно ложечку(кофе с лимоном только без сахара). Хотя раньше тоже 3 ложки с горкой норм было. Хотя я и макароны и суп раньше с сахаром ел) кароч вкусовщина это все)
Суп с сахаром 😁 Жесть
+1
-1
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Александр Смирнов
Валера лишил человека последней радости.
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-2
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Лагер
Спасибо центру за это!
0
-1
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Red Line
кофе с маленьким треугольником лимона - очень вкусно. главное, чтобы кофе был хороший.
0
-2
-2
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LifeStream
Ну обычный чёрный кофе с сахаром - это такое себе удовольствие, ну можно ложечку без горки конечно положить, но и совсем без сахара отлично. В чай с лимончиком можно ложечку(кофе с лимоном только без сахара). Хотя раньше тоже 3 ложки с горкой норм было. Хотя я и макароны и суп раньше с сахаром ел) кароч вкусовщина это все)
+3
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Камбоджа Иванов
Малком и Дивеев: *говорят, что перестали употреблять сахар или сократили его количество*

Карпин: ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴
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