Мостовой о Fan ID: «Плохого ничего нет, но и хорошего – тоже. Если говорить про безопасность, пока пойдешь до трибуны, тебя десять раз обыщут»

Теги премьер-лига Россия болельщики Александр Мостовой Fan ID Футбол

Александр Мостовой считает, что в Fan ID нет ничего ни хорошего, ни плохого.

– Вы выступали против Fan ID. Что должно произойти, чтобы его отменили?

– Я выступал против, потому что никто не говорил, для чего его ввели. Потом сказали, что это для безопасности. Я ничего плохого не увидел – на каких-то больших соревнованиях мы всегда надеваем аккредитацию, нас просвечивают, досматривают.

Сейчас мы увидели, что посещаемость упала в разы. Многие не согласны с Fan ID. Плохого ничего нет, но и хорошего, как оказалось, тоже. Если говорить про безопасность, то сейчас из дома выходишь, а тебя уже просветили. Пока дойдешь до трибуны, десять раз обыщут.

– Fan ID отменят?

– Не знаю. Пусть думаю люди, которые это делали. Отменят так отменят, нет – будет все так же.

– Такая же плохая посещаемость?

– Люди со временем начинают ко всему привыкать. Возможно, пойдут и сделают Fan ID. Я, например, еще не делал, потому что редко хожу на футбол. Может быть, один раз за два-три года и то, когда друзья пригласят.

У нас нет такого, как в Европе, что если бывший футболист – всегда добро пожаловать, приходи на стадион. У нас же все ищут – этот пошел, а этот нет. Поэтому я на футбол не хожу, – сказал бывший футболист сборной России.

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13 комментариев

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nepekamu noJle
Ответ Asteriskk
Мне кажется когда тема с Fan ID окончательно разрешится, спортс закроется =)
😂😂😂
зарема, мостовой, овечкин, мбаппе и остальные саги..неее, нас переживет
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ash918
а еще десять, пока дойдешь до стадиона..
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Sinister Kid
Чего не скажешь, ради тренерской лицензии.
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deimon7.7
Почти миллиард ₽ выделил на систему, которая никому не нужна. Начали раздавать билеты бюджетникам) Просто для массовки, которым футбол вообще до лампочки. Отменять ничего не будут, потому что правящая партия куйни не делает, там же лучшие умы собрались думать о «безопасности». Действительно, что в этом плохого 🤷
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Spartakus1984
Даже начал по Бубнову скучать,Мостового уже читать и слушать невыносимо.
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Incendier Deafening
Спасибо фан айди, теперь я чувствую себя в безопасности. На стадионе намного лучше стало, да и возможность встретить 5 тыщ помилованных зеков минимальна. )))
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Этот Райола хочет денег
Плохого ничего нет, хорошего тоже. Какая удобная позиция! Я так отвечаю, когда меня жена спрашивает-что плохого в нашем браке-ничего плохого нет! (Хорошего тоже)- говорит мой лицемерный, бывалый женатый мозг...
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Andrew Werdna
Мостовой что ли за каждый комментарий 1000 рублей получает? Или это у нас журналистика на таком уровне, что кроме Мостового больше некого спрашивать
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vaniaEee
Мост держится за место)
До этого признавал отмену фан-ид
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igls54
За карманами следи, Саша. А то последнее умыкнут
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В Питере Пять
Сейчас даже на входе в метро обыскивают. Выборочно конечно и только молодых и среднего возраста мужчин. Я когда с рюкзаком иду, если людей на входе мало, то примерно в 7 случаев из 10 тормозят: все из карманов, через рамку, рюкзак на ленту или в ящик. Зато в час пик спокойно можно пройти и никто не остановит. Всё, что надо знать о пользе этих обысков.
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Nicolas Erfe
Ничего плохого нет, ну подумаешь, лишняя кандала...да?
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Asteriskk
Мне кажется когда тема с Fan ID окончательно разрешится, спортс закроется =)
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