Мостовой о Fan ID: «Плохого ничего нет, но и хорошего – тоже. Если говорить про безопасность, пока пойдешь до трибуны, тебя десять раз обыщут»

считает, что в Fan ID нет ничего ни хорошего, ни плохого.

– Вы выступали против Fan ID. Что должно произойти, чтобы его отменили?

– Я выступал против, потому что никто не говорил, для чего его ввели. Потом сказали, что это для безопасности. Я ничего плохого не увидел – на каких-то больших соревнованиях мы всегда надеваем аккредитацию, нас просвечивают, досматривают.

Сейчас мы увидели, что посещаемость упала в разы. Многие не согласны с Fan ID. Плохого ничего нет, но и хорошего, как оказалось, тоже. Если говорить про безопасность, то сейчас из дома выходишь, а тебя уже просветили. Пока дойдешь до трибуны, десять раз обыщут.

– Fan ID отменят?

– Не знаю. Пусть думаю люди, которые это делали. Отменят так отменят, нет – будет все так же.

– Такая же плохая посещаемость?

– Люди со временем начинают ко всему привыкать. Возможно, пойдут и сделают Fan ID. Я, например, еще не делал, потому что редко хожу на футбол. Может быть, один раз за два-три года и то, когда друзья пригласят.

У нас нет такого, как в Европе, что если бывший футболист – всегда добро пожаловать, приходи на стадион. У нас же все ищут – этот пошел, а этот нет. Поэтому я на футбол не хожу, – сказал бывший футболист сборной России.