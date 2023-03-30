Дюков о Fan ID: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Александр Дюков стадионы Fan ID Футбол

Александр Дюков считает, что проще оформить Fan ID, чем участвовать в дискуссиях.

– Активные фанаты давно бойкотируют [оформление карты болельщика], вы понимаете их претензии?

– Причин несколько. Человек всегда с сопротивлением воспринимает новшества, что бы они ни несли, это в нашей природе. Безусловно, система верификации болельщиков меняет привычный алгоритм и привычное поведение болельщиков.

Раньше, чтобы попасть на трибуны нужно было сделать шаг 1, 2 и 3. Сейчас их последовательность меняется. Нужно время, чтобы привыкнуть к этим изменениям и принять их. 

Большое количество болельщиков уже получили [карту болельщика], 600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Видимо, кому-то нужно больше времени. Мы с вами потратили столько времени на дискуссии по этому вопросу, думаю вы согласитесь, что гораздо проще получить карту болельщика и пойти на стадион. 

Повторюсь, что нет пределов совершенству – можно бесконечно делать систему более удобной, но ничто не мешает пользоваться этой картой уже сейчас. Можно получить ее без посещения МФЦ, есть возможность удаленной верификации. Кажется, что нужно закончить рефлексировать и пойти получить карту болельщика.

– У многих болельщиков есть претензия к тому, что карту могут аннулировать без суда.

– Насколько я знаю, такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. И все отказы, которые были даны, – обоснованы. Они связаны с решением суда о запрете посещения матчей, – сказал президент РФС.

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Ответ Kyancey
Какая разница, сколько оформили фан уйди, если по факту на трибунах сидит полтора землекопа?
Можно докладывать об успехах оформления, говорить о частично выполненной поставленной задаче, при этом не говорить о посещаемости. Потом растягивать это на месяца и даже годы. А там уже либо ишак, либо падишах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куркучанка Куридзе
Дюков продажная....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ash918
Нет, проще отменить дичь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexis80
Вот только внятного объяснения, зачем принимать неумные (мягко говоря) изменения, нет. Не хотят, чтобы люди на РПЛ ходили, значит не будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Ответ Kyancey
207 человек на «Торпедо», остальных 599 793 ты куда дел? Вот хоть убейте, мб я слепой, но не вижу я болельщиков на трибунах стадионов РПЛ!
Они не смогли попасть на стадион. Не к тому выходу подошли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Путина, за родину
Фан ай ди введён чтобы взять гопников за яйца на факт возможного экстремизма. Путин молодец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Last avenger
5000 болельщиков, остальные учителя и воспитатели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MVL
Ответ Kyancey
207 человек на «Торпедо», остальных 599 793 ты куда дел? Вот хоть убейте, мб я слепой, но не вижу я болельщиков на трибунах стадионов РПЛ!
Ты не видишь, а они есть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UNAFFECTED
Да ты же явный здабол, кому ты лечишь про 600к? По телевизору все видно и слышно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Крольков
Прыгнуть с балкона даже быстрее, чем получить FAN ID. Мало кто прыгает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ответ FEZ10
Посчитал сколько всего болельщиков пришло на все туры после введения Айди.А то что это одни и те же никого не волнует
Даже в таком случае 600К не наберётся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arogo
Запустите на стадион всех и с картой и без. Матчи должны быть зрелищными, не убивайте футбол.
Сделайте мотивацию для получения карты- финансовую. Законы рынка работают везде. субсидируйте клубам стоимость билета купленного с картой FANID, чтоб они дали существенную скидку болельщикам: 50-70 % на год. Жадность сделает свое дело, все получат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Путина, за родину
Вы все как миленькие оформите фан ай ди, диванные воины
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sliva
Возможно проще нормально делать свою работу в органах исполнительной власти. Сядьте обсудите, поработайте немного. Тогда и будет всем проще
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sliva
Кому проще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sprmn
Худший президент РФС в истории. Просто такое ощущение, что это должность отвлекает его он важных нефтегазовых дел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Кокорин
А тебе дюков проще пойти на …уй….
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Ответ Kyancey
207 человек на «Торпедо», остальных 599 793 ты куда дел? Вот хоть убейте, мб я слепой, но не вижу я болельщиков на трибунах стадионов РПЛ!
Посчитал сколько всего болельщиков пришло на все туры после введения Айди.А то что это одни и те же никого не волнует
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pooom1
отрицание, злость, ТОРГ.....................депрессия, принятие
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ты лучше уходи на (ну вы понимаете)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
имею клубную карту московского локомотива,но оформлять ничего не буду,обойдусь теперь без походов на стадион . Я против цифровизации нашего населения.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
Ответ MVL
от создателей "У Зенита 15 млн болельщиков".
Дюков входит в сей круг миллионеров
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
600 тысяч зрителей уже посещают матчи... За полтора года ему видимо статистику подсунули. Либо еще и хоккейных посчитали.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Самарский
Не понимаю почему фануйди не сделают добровольно - обязательным , как ковидопрививкой ? Или даже жёстче ? Чтобы не мог в трамвай зайти и в торгоцентр , да чего уж там , чтобы из подъезда выйти нельзя было ? Чтобы с пивом и водярой , да не , с оружием и наркотой на стадион можно , а без этого дерьма нельзя , ведь это такая важная и нужная всем вещь ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
600тыщ🤣это при мамае последний раз столько зрителей было за сезон
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий