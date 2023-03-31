Газзаев о главной проблеме российского футбола: «Путин отмечал, что профессиональный спорт должен финансироваться не из госбюджета, а за счет частных инвестиций»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия бизнес Владимир Путин Краснодар Сергей Галицкий Политика Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев согласен со словами Владимира Путина о профессиональном спорте.

– Вопрос на отдельное интервью, но если попробовать тезисно выделить: в чем для вас главная проблема российского футбола?

– Думаю, самая главная проблема российского футбола – и, кстати, в своем выступлении президент России Владимир Путин отмечал это, – весь профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. За счет бизнеса, а не за счет государственных и региональных бюджетов.

Это самый важный вопрос. На этом построены все европейские чемпионаты, весь мировой профессиональный спорт. Все клубы там имеют статус частных. С разными возможностями.

Считаю, и мы должны прийти к такой же концепции. И из этой точки начинать дальше строить наш профессиональный спорт – и в частности, футбол.

– Как эти частные инвестиции можно привлечь в футбол?

– Льготы. Для частного бизнеса и частных предпринимателей, которые будут вкладывать финансы в профессиональный спорт. В таком случае, думаю, наши бизнесмены встанут в очередь – и не только за футбольными клубами, но и за всем профессиональным спортом.

Конечно, чтобы это все организовать, нужны решения и инициатива со стороны правительства и руководства страны.

– Галицкий – это пример частного футбола, к которому надо стремиться?

– Человек создал команду с нуля, построил огромную империю и инфраструктуру. Насколько я знаю, порядка 300 детей занимаются в академии, учатся там, живут, а еще около 3000 – занимаются футболом в филиалах [по всему Краснодарскому краю].

Конечно, побольше бы таких людей, как Сергей Галицкий. Перед ним можно снять шляпу – за его огромный вклад не только в спорт, а вообще в жизнь Краснодара.

Я был в его академии еще лет десять назад. Уже тогда было 16 полей – 8 искусственных, 8 натуральных. Чтобы построить такое, надо не просто любить футбол и спорт, а вкладывать свою душу и хотеть сделать для людей что-то приятное и хорошее, – сказал бывший тренер ЦСКА.

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35 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Alex Chernov
Инвесторы при такой посещаемости лучше в собачьи бега вложатся, гав 🙃
Что мешало ранее вкладываться когда фан айди не было ? Почему Галицкий вложился, тратит деньги, шикарный парк построил, академию, а другие за бугор свалили и того же Галицкого учат жизни.Типа Фридмана,Тинькова, Авена итд.
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sprmn
Ответ schwein
Частные инвестиции в стране, в которой более 60% экономики государственные и тренд на увеличение этой доли. Ну ну.
Ну это цифра в 60% это тоже такое. Это выходит если считать все гопкомпании 100% государственными, а это не так.
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zanuda59
А как же тогда пилить будут?
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a-fon
Who let the dogs out?
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Ранальду с пивком
Тем не менее Путин не создал условия для того чтобы в этот самый спорт приходили частные средства (в виде каких нибудь преференций в плане налогов) - заявил Газзаев в параллельной вселенной
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Ivan Balashov
Ответ андрэ
газаев о главной проблеме в футболе: Путин... дальше можно не читать
Ага. Тоже две первых строчки в глаза бросились.
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Анатолий Magicbrain
котик говорит: мяу мяу, коровка: муму. Хорошая собака: гав, гав. Плохая собака с усами всегда говорит про царя
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fedorbazaykin
Инвестировать в россиийский футбол это как? Он не окупаем у нас в принципе, чтобы это назвать инвестициями
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Рома Политов
Ответ Damien King
Видимо, следуя этой логике, Газзаев воровал государственные деньги, считая, что они должны идти не в спорт, а в его карман
Это называется приватизация)
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RWGladiator
Сказал что должен финансироваться это примерно так же как каждый год он приказывает побороть бедность
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андрэ
газаев о главной проблеме в футболе: Путин... дальше можно не читать
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Максим Пантелеев
Пынявый говорит, а делал ровно обратное. Не давая частному бизнесу работать со спортом. Норовил пихнуть госденег, подсадить на крючок, чтобы спортсмены ему лично должны были. Без гос.денег спорт давно бы обошелся. Но эти всегда свое жало сували , чтобы спортсмен должен был и чтобы бабло воровать из спортивных бюджетов.
Без госденег *смотрите на теннисистов, на хоккеистов за границей - не лижут Пыпе зад.
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hulk&boloto
Ответ schwein
Частные инвестиции в стране, в которой более 60% экономики государственные и тренд на увеличение этой доли. Ну ну.
Более 60 поделены между лояльными, вы хотели сказать...
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Arty K.
Скажи это Галицкому
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Пылесос
И?..
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Мистер Блин
так он отмечает одно, а происходит с точностью до наоборот)
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Максим Прокофьев
Кстати был реально такой указ от Вовы. К сожалению в моей Тверской области губернатор Руденя выслужился один из не многих губеров, закрыл футбольную, хоккейную и волейбольную команды, баскетбольная сама развалилась. Нет теперь в регионе ни одной проф. команды ни в одном виде спорта, стадион зарастает, ледовый дворец разваливается, а ведь уж в хоккее в Твери была отличная школа, благо тренер Ковальчука этого не увидел, немного не дожил (сейчас есть детская команда Тверичи но парни оттуда уезжают в Москву и нет больше аншлагов на ТХК)
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Ru Ru
Фу-Фу. Тихо.Лежать.
+2
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schwein
Частные инвестиции в стране, в которой более 60% экономики государственные и тренд на увеличение этой доли. Ну ну.
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Не слишком ли много за один день собачьего лая на сайте?
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Eziiko
Отмечал,но ничего не делал
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Добрый Ретроград
миллеры нажили непосильным трудом газ))) - Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки.
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Damien King
Видимо, следуя этой логике, Газзаев воровал государственные деньги, считая, что они должны идти не в спорт, а в его карман
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Spartakus1984
Ну видимо Миллеру Путин не указ.
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исянов
у этого только один кумир.

журналист: уб, что вы скажете о спорте в россии?
уб: путинпутинпутинпутин
журналист: понятно. а о футболе?
уб?путинпутинпутинпутинпутинпутинпутинпутинпутинпутин!!!
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