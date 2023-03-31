Газзаев о главной проблеме российского футбола: «Путин отмечал, что профессиональный спорт должен финансироваться не из госбюджета, а за счет частных инвестиций»
Валерий Газзаев согласен со словами Владимира Путина о профессиональном спорте.
– Вопрос на отдельное интервью, но если попробовать тезисно выделить: в чем для вас главная проблема российского футбола?
– Думаю, самая главная проблема российского футбола – и, кстати, в своем выступлении президент России Владимир Путин отмечал это, – весь профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. За счет бизнеса, а не за счет государственных и региональных бюджетов.
Это самый важный вопрос. На этом построены все европейские чемпионаты, весь мировой профессиональный спорт. Все клубы там имеют статус частных. С разными возможностями.
Считаю, и мы должны прийти к такой же концепции. И из этой точки начинать дальше строить наш профессиональный спорт – и в частности, футбол.
– Как эти частные инвестиции можно привлечь в футбол?
– Льготы. Для частного бизнеса и частных предпринимателей, которые будут вкладывать финансы в профессиональный спорт. В таком случае, думаю, наши бизнесмены встанут в очередь – и не только за футбольными клубами, но и за всем профессиональным спортом.
Конечно, чтобы это все организовать, нужны решения и инициатива со стороны правительства и руководства страны.
– Галицкий – это пример частного футбола, к которому надо стремиться?
– Человек создал команду с нуля, построил огромную империю и инфраструктуру. Насколько я знаю, порядка 300 детей занимаются в академии, учатся там, живут, а еще около 3000 – занимаются футболом в филиалах [по всему Краснодарскому краю].
Конечно, побольше бы таких людей, как Сергей Галицкий. Перед ним можно снять шляпу – за его огромный вклад не только в спорт, а вообще в жизнь Краснодара.
Я был в его академии еще лет десять назад. Уже тогда было 16 полей – 8 искусственных, 8 натуральных. Чтобы построить такое, надо не просто любить футбол и спорт, а вкладывать свою душу и хотеть сделать для людей что-то приятное и хорошее, – сказал бывший тренер ЦСКА.
Без госденег *смотрите на теннисистов, на хоккеистов за границей - не лижут Пыпе зад.
журналист: уб, что вы скажете о спорте в россии?
уб: путинпутинпутинпутин
журналист: понятно. а о футболе?
уб?путинпутинпутинпутинпутинпутинпутинпутинпутинпутин!!!