  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гайч о России: «Разница между Москвой и другими регионами очень большая, но в столице были большие трудности с пробками: куда бы ни поехал – обязательно попадешь»
2

Гайч о России: «Разница между Москвой и другими регионами очень большая, но в столице были большие трудности с пробками: куда бы ни поехал – обязательно попадешь»

Адольфо Гайч сравнил Москву с регионами.

– Как проходит твоя адаптация в «Крыльях»? 

– Все хорошо, с каждым днем я чувствую себя все лучше. Надеюсь, что мы как команда тоже будем расти с каждым днем, чтобы добиваться лучших результатов. 

– Почувствовал разницу между Москвой и регионами? 

– Да! Разница между Москвой и другими регионами России очень большая. Есть вещи, которые в других городах обстоят совершенно по-другому. Но хорошие стороны есть в каждом регионе. Как человеку извне, мне очень приятно по-новому открывать для себя Россию. Честно говоря, меня правда поражает красота России. Здесь правда очень много красивых и милых городов. 

– В чем для тебя самое главное отличие Москвы от регионов? 

– Пробки! В Москве с этим очень большие трудности возникали. Куда бы ни поехал, обязательно попадешь в пробку. В других городах почти не бывает таких проблем, – сказал форвард «Крыльев Советов», арендованный у ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoАдольфо Гайч
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адольфо Гайч: «В ЦСКА у меня было мало игрового времени. Я показал, что могу играть, но у меня не было возможности, как у других»
25 октября, 15:41
Гайч о ЦСКА: «Мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше»
23 октября, 10:28
Гайч не вернется в ЦСКА, сообщил агент: «Адольфо не стал продлевать контракт, заканчивающийся в 2026-м»
29 августа, 16:57
Главные новости
«Аталанта» – «Милан». 1:1 – Риччи и Лукман забили. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
«Ювентус» и Спаллетти согласовали контракт до лета с опцией продления в случае выхода в ЛЧ
11 минут назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд прошла «Айнтрахт», «Лейпциг» играет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
19 минут назадLive
Роналду проиграл 13 турниров почти за 3 года в «Аль-Насре» и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов. Сегодня – вылет из Кубка короля Саудовской Аравии в 1/8 финала
21 минуту назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду уступил «Аль-Иттихаду» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Охдуд»
32 минуты назад
11 футболистов играли и в РПЛ, и в Эредивизи. Вспомните хотя бы трех?
33 минуты назадТесты и игры
«Ювентус» почти договорился со Спаллетти. Тренера могут представить в четверг
40 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Аталанты», «Наполи» обыграл «Лечче», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
48 минут назадLive
«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет
51 минуту назад
Мамаев за Черчесова в «Спартаке»: «Он мегапсихологически устойчив, может команду взять в кулак, весь удар держать на себе. С ним точно в претендентах на титул были бы»
57 минут назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» уступил «Боруссии» Дортмунд по пенальти – Доан пробил выше перекладины, удар Шаиби отразил Кобель
18 минут назад
Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с «Хетафе», но не сложилось»»
29 минут назад
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» играет с «Брентфордом», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду
48 минут назадLive
Глебов про лучших ассистентов в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»
сегодня, 19:33Видео
«Наполи» дожал «Лечче» – 1:0. Замбо-Ангисса забил на 69-й минуте
сегодня, 19:27
Бербатова хотели «похитить» в Болгарии в 18 лет: «Товарищ сказал, что отвезет меня к другу. Мы приехали в ресторан, за одним столом сидел один человек, за тремя другими – типичные балканские шкафы»
сегодня, 18:34
Экс-судья Федотов считает, что Карпина следовало удалить: «Если тренер выходит на поле, это красная. А он сделал это в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие»
сегодня, 18:14
Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
сегодня, 17:37
Глава ассоциации спортивных комментаторов Ефимов о Черданцеве: «Критиковать будут всегда – это я помню с советских времен. Матч между ЦСКА и «Спартаком» Жора отработал очень хорошо»
сегодня, 17:21
«МЮ» поддержал защитника молодежки Беннетта после самоубийства его отца. 21-летний игрок написал: «Пожалуйста, делитесь проблемами, вы не осознаете, насколько сильно вас любят»
сегодня, 16:59