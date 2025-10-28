Гайч о России: «Разница между Москвой и другими регионами очень большая, но в столице были большие трудности с пробками: куда бы ни поехал – обязательно попадешь»

Адольфо Гайч сравнил Москву с регионами.

– Как проходит твоя адаптация в «Крыльях»?

– Все хорошо, с каждым днем я чувствую себя все лучше. Надеюсь, что мы как команда тоже будем расти с каждым днем, чтобы добиваться лучших результатов.

– Почувствовал разницу между Москвой и регионами?

– Да! Разница между Москвой и другими регионами России очень большая. Есть вещи, которые в других городах обстоят совершенно по-другому. Но хорошие стороны есть в каждом регионе. Как человеку извне, мне очень приятно по-новому открывать для себя Россию. Честно говоря, меня правда поражает красота России. Здесь правда очень много красивых и милых городов.

– В чем для тебя самое главное отличие Москвы от регионов?

– Пробки! В Москве с этим очень большие трудности возникали. Куда бы ни поехал, обязательно попадешь в пробку. В других городах почти не бывает таких проблем, – сказал форвард «Крыльев Советов », арендованный у ЦСКА .