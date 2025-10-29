«Хетафе» со счетом 11:0 победил «Интер Вальдеморо» в Кубке. У Хуанми покер и ассист в игре с клубом из 6-го дивизиона

«Хетафе» одержал одну из крупнейших побед в своей истории.

Команда Пепе Бордаласа со счетом 11:0 разгромила «Интер Вальдеморо» из 1-й региональной лиги Мадрида (6-й испанский дивизион) в 1-м раунде Кубка Испании.

Четырьмя голами отметился Хуанми Хименес , также у него один результативный пас. По два гола забили Хави Муньос Хименес и Борха Майораль .

С более крупным счетом «Хетафе » выигрывал в 2023 году – у «Тардьенты» (12:0 ).

Кубок Испании. 1-й раунд 28 октября 19:00, Колисеум Интер Вальдеморо Завершен 0 - 11 Хетафе Матч окончен 76’ Майораль

72’ Майораль

Nicolás Aguirre Pérez Alberto Redondo Conejero 71’ Alejandro Briega de la Cruz Marcos Junquera Manteiga 71’ 70’ Перес

66’ Хави Муньос

62’ Санкрис Лисо 62’ Бекуша Майораль 62’ да Коста Перес 62’ Мартин Иглесиас 56’ Неу

Fernández Espejo Jorge Lozano Vicaría 54’ Eduardo Rodríguez López Rodríguez Reche 53’ Isaac Pérez Guzmán Salmerón Suárez 53’ 52’ Хави Муньос

48’ Хуанми

46’ Ласо Гутьеррес Вилаплана 2 тайм Перерыв 45’ Хуанми

36’ Хуанми

28’ да Коста 26’ Хуанми

21’ Мартин

Интер Вальдеморо Emilio José Torres Sobrevilla, Peño Hernández, Fernández Espejo, Aarón Requena Armán, Pipo Nsimba, Mayoral Moya, Eduardo Rodríguez López, Kevin Joel Zambrano Saa, Nicolás Aguirre Pérez, Alejandro Briega de la Cruz, Isaac Pérez Guzmán Запасные: Альваро Мартин, Marcos Junquera Manteiga, Ángel Sánchez Rubio, Alberto Redondo Conejero, Salmerón Suárez, Rodríguez Reche, Jorge Lozano Vicaría, Torrenova Rodríguez, Christian Zielinski Gonzaléz, Luis Serrano Rodríguez, Raúl Tejero Colino 1 тайм Хетафе: Летачек, Таллаль, Ньом, Ласо Гутьеррес, Бекуша, Неу, Хави Муньос, да Коста, Мартин, Санкрис, Хуанми Запасные: Рико, Фемения, Перес, Джене, Лисо, Сория, Иглесиас, Вилаплана, Арамбарри, Дуарте, Майораль

