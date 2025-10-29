Матч окончен
«Хетафе» со счетом 11:0 победил «Интер Вальдеморо» в Кубке. У Хуанми покер и ассист в игре с клубом из 6-го дивизиона
«Хетафе» одержал одну из крупнейших побед в своей истории.
Команда Пепе Бордаласа со счетом 11:0 разгромила «Интер Вальдеморо» из 1-й региональной лиги Мадрида (6-й испанский дивизион) в 1-м раунде Кубка Испании.
Четырьмя голами отметился Хуанми Хименес, также у него один результативный пас. По два гола забили Хави Муньос Хименес и Борха Майораль.
С более крупным счетом «Хетафе» выигрывал в 2023 году – у «Тардьенты» (12:0).
