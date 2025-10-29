  • Спортс
1

«Хетафе» со счетом 11:0 победил «Интер Вальдеморо» в Кубке. У Хуанми покер и ассист в игре с клубом из 6-го дивизиона

«Хетафе» одержал одну из крупнейших побед в своей истории.

Команда Пепе Бордаласа со счетом 11:0 разгромила «Интер Вальдеморо» из 1-й региональной лиги Мадрида (6-й испанский дивизион) в 1-м раунде Кубка Испании. 

Четырьмя голами отметился Хуанми Хименес, также у него один результативный пас. По два гола забили Хави Муньос Хименес и Борха Майораль.

С более крупным счетом «Хетафе» выигрывал в 2023 году – у «Тардьенты» (12:0).

Кубок Испании. 1-й раунд
28 октября 19:00, Колисеум
Интер Вальдеморо
Завершен
0 - 11
Хетафе
Матч окончен
76’
  Майораль
72’
  Майораль
Nicolás Aguirre Pérez   Alberto Redondo Conejero
71’
Alejandro Briega de la Cruz   Marcos Junquera Manteiga
71’
70’
  Перес
66’
  Хави Муньос
62’
Санкрис   Лисо
62’
Бекуша   Майораль
62’
да Коста   Перес
62’
Мартин   Иглесиас
56’
  Неу
Fernández Espejo   Jorge Lozano Vicaría
54’
Eduardo Rodríguez López   Rodríguez Reche
53’
Isaac Pérez Guzmán   Salmerón Suárez
53’
52’
  Хави Муньос
48’
  Хуанми
46’
Ласо Гутьеррес   Вилаплана
2тайм
Перерыв
45’
  Хуанми
36’
  Хуанми
28’
да Коста
26’
  Хуанми
21’
  Мартин
Интер Вальдеморо
Emilio José Torres Sobrevilla, Peño Hernández, Fernández Espejo, Aarón Requena Armán, Pipo Nsimba, Mayoral Moya, Eduardo Rodríguez López, Kevin Joel Zambrano Saa, Nicolás Aguirre Pérez, Alejandro Briega de la Cruz, Isaac Pérez Guzmán
Запасные: Альваро Мартин, Marcos Junquera Manteiga, Ángel Sánchez Rubio, Alberto Redondo Conejero, Salmerón Suárez, Rodríguez Reche, Jorge Lozano Vicaría, Torrenova Rodríguez, Christian Zielinski Gonzaléz, Luis Serrano Rodríguez, Raúl Tejero Colino
1тайм
Хетафе:
Летачек, Таллаль, Ньом, Ласо Гутьеррес, Бекуша, Неу, Хави Муньос, да Коста, Мартин, Санкрис, Хуанми
Запасные: Рико, Фемения, Перес, Джене, Лисо, Сория, Иглесиас, Вилаплана, Арамбарри, Дуарте, Майораль
Подробнее

Календарь Кубка Испании

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
