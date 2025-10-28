Глава ассоциации спортивных комментаторов Ефимов о Черданцеве: «Критиковать будут всегда – это я помню с советских времен. Матч между ЦСКА и «Спартаком» Жора отработал очень хорошо»
В Российской ассоциации спортивных комментаторов поддержали Георгия Черданцева.
«Критиковать кого-то – последнее дело, гораздо сложнее что-то сделать.
Жору я давно знаю. У нас лауреатом премии «Голос спорта» был Генич и Трушечкин. Черданцев несколько раз был номинантом, но победителем не стал. На мой взгляд, это несправедливо. Недавний матч между ЦСКА и «Спартаком» он отработал очень хорошо.
Комментаторов критиковали и будут критиковать всегда. Это я еще помню с советских времен. Тогда Хазанов пародировал Озерова, Махарадзе, Маслаченко и других. Критиковать будут всегда», – сказал глава РАСК Алексей Ефимов.
SMOL FM 013.00 // Мамаев за Станковича / Похищение Мостового / 35 лет Акинфеева в ЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости