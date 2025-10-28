Глава ассоциации спортивных комментаторов Ефимов о Черданцеве: «Критиковать будут всегда – это я помню с советских времен. Матч между ЦСКА и «Спартаком» Жора отработал очень хорошо»

В Российской ассоциации спортивных комментаторов поддержали Георгия Черданцева.

«Критиковать кого-то – последнее дело, гораздо сложнее что-то сделать.

Жору я давно знаю. У нас лауреатом премии «Голос спорта» был Генич и Трушечкин . Черданцев несколько раз был номинантом, но победителем не стал. На мой взгляд, это несправедливо. Недавний матч между ЦСКА и «Спартаком » он отработал очень хорошо.

Комментаторов критиковали и будут критиковать всегда. Это я еще помню с советских времен. Тогда Хазанов пародировал Озерова, Махарадзе , Маслаченко и других. Критиковать будут всегда», – сказал глава РАСК Алексей Ефимов.

