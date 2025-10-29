Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка: «Стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе»
Криштиану Роналду высказался после вылета из Кубка короля Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» в 1/8 финала – 1:2.
«Мы стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе», – написал 40-летний португалец.
Роналду проиграл 13 турниров почти за 3 года в «Аль-Насре» и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов. Сегодня – вылет из Кубка короля Саудовской Аравии в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Криштиану Роналду
