Газзаев о победе в Кубке УЕФА: «Всегда носил иконку Господа Всемогущего. И сказал игрокам: «Поцелуйте ее – и идите на второй тайм». Все целовали»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Жозе Алваладе Матч ТВ религия Футбол

Валерий Газзаев вспомнил победу с ЦСКА в Кубке УЕФА и помощь Бога.

Португальский «Спортинг», играя дома на стадионе «Жозе Алваладе», выиграл первый тайм со счетом 3:1. После перерыва армейцы забили три гола и выиграли трофей.

– Кубок УЕФА-2005 – важное достижение для российского футбола. Помните установку перед игрой и что было в перерыве?

– Это был шанс стать первым клубом в советской и российской истории, который бы выиграл Кубок УЕФА.

Прекрасно понимал, что игроки сосредоточены, они неделю готовились в Португалии к этому матчу. Поэтому сказал самое ключевое. Что у нас в стране много космонавтов, а помнят только одного – Гагарина.

Первому быть всегда тяжело, но это ваш шанс войти в историю. Вы либо станете героями, либо будете всю жизнь думать, как проиграли сегодня. И детям будете рассказывать, что были на этом матче, но не смогли победить.

К концу тайма мы уже начали создавать моменты. Вагнер мог забить дважды. В перерыве нужно было внести коррективы, чтобы окончательно переломить игру. Все возможное, что наш штаб мог сделать, мы сделали.

А уже перед выходом на поле я встал у раздевалки. Всегда носил с собой иконку нашего Господа Всемогущего. И сказал игроками: «Поцелуйте ее – и идите на второй тайм». Все игроки, которые проходили, целовали.

И вот что теперь скажешь? Все мы знаем, чем закончился матч. Спасибо, Господь помог, – сказал бывший тренер ЦСКА.

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arriva
Если честно, то это самый халявный из всех возможных кубков УЕФА. У Зенита сетка куда серьезнее была, а у коней что-то из серии Партизан, Бенфика, Осер, вылетавшая на тот момент резервная Парма, ну, и Спортинг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
В этом молодец.А усы почему не сбрил болабаол????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Загоните его в конуру уже 🐶
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rcbkz6mrtd
Пацаны … я помню этот матч. Было же время) Российский клуб в финале кубка УЕФА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LifeStream
Ответ Леван Мкртчян
Иконка с господом богом - это как? Кто-то когда-то рисовал господа на иконах, или он с собой сикстинскую капеллу с сотворением Адама тоскал)
Предположу, что икона отца, сына и святого духа. Хотя я не уверен, что у него в голове, может это и Иисуса внезапно. Може Путин Может это вообще мини постер из «леди и бродяга». От него вообще всего можно ожидать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Anton
Газаев пёс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grevestor
Его столько на сайте, что не могу не спросить: who let the dogs out???
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валдис Пельш
"выиграл первый тайм со счётом 3:1, 👍
никому не верь, историю пишите🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Да говорят, что он в раздевалке чуть всю команду не загрыз тогда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артемий Проняев
поехавший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karra
Такой незамутненный совок, а икону с собой таскает. Наверное, на всякий случай
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BigPapa
Газзаев сегодня как с цепи сорвался)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мегамизантроп
жду когда он преставится перед своим богом.... отпраздную)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Plg
Спортинг выигрывал 1 0 после первого тайма. Вы просто конченные ради хайпа на все идете
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima Zelentsov
Ответ rarog
Астрологи объявили неделю интервью Газаева. Число новостей в разделе Футбол на Спортс.ру увеличилось вдесятеро
Астрологи объявили неделю пса
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Бышовец уже старенький со своей Олимпиадой, появился новый герой с достижением 20-летней давности. Еще лет 10 будет нам о нем напоминать веселым звонким лаем.

П.С. Целовать одну иконку с десятком других людей - антисанитария жуткая, кстати. Противно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Павлюков
Ответ Rustamancha
Комментарий удален модератором
где они?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Не раскрыта роль ВВП в той победе
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustamancha
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
я думаю речь идёт о фотографии Путина. по его речям он боготворит и молится именно на него
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Он ограбил главную команду Осетии—-иуда,о святых заговорил——-
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Астрологи объявили неделю интервью Газаева.
Число новостей в разделе Футбол на Спортс.ру увеличилось вдесятеро
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ QWertY
Ну для Газзаева это обычная фотка Путина
В 2005, ВВ еще не канонизировали)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
А усы кто сбрить обещал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Да ладно. Игроки выиграли тот финал, чтобы ты усы сбрил.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий