«МЮ» поддержал защитника молодежки Беннетта после самоубийства его отца. 21-летний игрок написал: «Пожалуйста, делитесь проблемами, вы не осознаете, насколько сильно вас любят»

«Манчестер Юнайтед» поддержал Риса Беннетта после самоубийства его отца.

«Все в «Манчестер Юнайтед » выражают любовь и поддержку Рису Беннетту , чей отец Дэвид скончался на выходных.

Рис поделился душераздирающей новостью в соцсетях в понедельник, описав свое состояние как «разрушенное». Он также передал мощное послание поддержки людям, сталкивающимся с проблемами психического здоровья, в надежде помочь другим семьям избежать подобных трагедий в будущем: «Пожалуйста, делитесь [проблемами], вы не осознаете, насколько сильно вас по-настоящему любят».

Рис получает поддержку от клуба и просит уважать приватность его семьи в этот период скорби. Мы выражаем самые глубокие соболезнования Рису, его семье и всем, кого затронула эта опустошающая потеря.

В знак уважения наша команда U21 наденет черные повязки на рукава и проведет минуту молчания перед сегодняшним матчем против «Рочдейла», – говорится в сообщении «МЮ».