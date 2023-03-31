Газзаев об уехавших из России: «Некоторые поддерживают санкции – таким нельзя жить в нашей стране. Ошибки прощать можно, но предательство – никогда»
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал часть уехавших из России людей предателями.
– Как вы относитесь к людям, которые уехали из страны на фоне последних событий?
– К сожалению, мы стали свидетелями откровенного бегства и предательства со стороны некоторых политиков, бизнесменов, актеров, блогеров и шоуменов. Причем они заявляют о поддержке санкций и политического давления на нашу страну. Думаю, таким людям нельзя жить в нашей стране.
– Даже после окончания всех этих событий?
– Да. Ошибки прощать можно и нужно, но предательство – никогда, – заявил бывший депутат Госдумы.
Газзаев о патриотизме: «В истории любого государства бывает, что нужно встать на защиту отечества. Это должен делать каждый. Это называется любовь к родине»
потому что это слишком резкая эскалация к которой они не готовы,поставив установки и системы пво они закрыли бы вопрос с Россией на долго если не навсегда,дальнобойные снаряды этого сделать не смогут
"— А где твоя родина, сынок? .........Сегодня родина там, где з****** в тепле, и ты лучше меня это знаешь!"