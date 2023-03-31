Газзаев об уехавших из России: «Некоторые поддерживают санкции – таким нельзя жить в нашей стране. Ошибки прощать можно, но предательство – никогда»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Футбол

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал часть уехавших из России людей предателями.

– Как вы относитесь к людям, которые уехали из страны на фоне последних событий?

– К сожалению, мы стали свидетелями откровенного бегства и предательства со стороны некоторых политиков, бизнесменов, актеров, блогеров и шоуменов. Причем они заявляют о поддержке санкций и политического давления на нашу страну. Думаю, таким людям нельзя жить в нашей стране.

– Даже после окончания всех этих событий?

– Да. Ошибки прощать можно и нужно, но предательство – никогда, – заявил бывший депутат Госдумы.

Газзаев о патриотизме: «В истории любого государства бывает, что нужно встать на защиту отечества. Это должен делать каждый. Это называется любовь к родине»

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139 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ Торна
Любопытно. Не подскажешь где это люди ссут на улицах и где текут реки фекалий? Кто живет в бараках? Может ты? За свои долгие годы никогда такого не видел, хочется знать где такой кошмар творится. Поеду посмотрю. Послушать тебя такое на каждом шагу, а мне не попадается никак
вот опять: ты сам признаешь, что такого не видел. но Россия бескрайняя и не заканчивается, как и не начинается, на конкретном городе, где ты живёшь. открой многие российские сайты, посмотри на Ютубе новости с федеральных каналов Россия 1 и там всё увидишь. есть три типа людей, двое из которых предатели. 1. те, кто ездил за границу, в частности в Европу и видел, как могут жить люди. 2. те, кто ездил по России и видел, как живут люди. и да, не везде есть даже деревянные туалеты, а просто вышел в поле и сел опаражниться. 3. такие как ты: никуда не ездили, всю жизнь прожили в своём городе и думают, что по всей России так. а ведь даже далеко ходить не нужно. открываешь гугл или Ютуб, набираешь в поисковике "как живут ветераны войны" и видишь реальные сравнения страны победителя и побеждённой страны. а потом люди чё то про нацистов втирают и праведную войну??? может те, кто клеит наклейки "можем повторить" или "спасибо деду за победу" хоть раз помогли ветеранам??? вот давай включим мозги именно на то, что делает Россия. не Украина и уж тем более не будем смотреть на запад. могла ли Россия потратить миллиарды долларов не на войну, а на то, чтоб обустроить "русских" с Донбасса в России?? и самим гражданам улучшить жизнь??? вот представь, если завтра Израиль начнёт махать ядерной дубиной, ибо во всему миру евреи??? проводить референдумы и присоединять территории. или Китай, попытается отжать всё, где ступает нога китайца. или британцы будут присоединять то, где ущемляются права носителей английского языка и его не делают государственным. ты понимаешь, какую я тебе утопию показываю??? а ведь это просто поменять страны, а речи ведёт одна страна. многие страны не воюют, они помогают переехать тем, кто доказывает, что является гражданином этой страны.
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МТБ
Его скучно читать, ходячая методичка.
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Razum777
Ты пёс усы сначала сбрей! О предателях заговорил главный подхалим и трепло
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Александр Матвеев
Ответ Сиськи Маши Макаровой
Запомнили, записали. После падения режима поднимем архивы
Вы уже 20 лет обещаете падение режима. Скорее режим в США рухнет.
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Gari Voter come back...
Ответ Харламов Никита
ну ударные установки ТЕПЕРЬ ТОЧНО будут ;) И подлетелное время от Харькова до Москвы около 8 минут, а от Финляндии около 10 ;) разница однако 🤦🏼‍♂️
Фины не такие идиоты,они не дадут сделать из себя живую мишень,там ничего не будет
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Don_Krebs
Щас бы четвероногие друзья решали, в какой стране людям можно жить, а в какой нельзя.
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Metalloid
Ответ Romeo Yankovich
а может они хотят, чтобы в их стране не воровали деньги и тратили на войну, а начали тратить на граждан??? может они хотят, чтобы граждане лучше жили, а не ходили по улицам, которые затопило наполнением прорванных канализаций??? может чтоб люди не жили в сараях и бараках, справляя нужду на улице в деревянных будках, а имели хорошие условия для жизни. или со своего дивана и своей жизни только сравниваешь?? тогда предатель именно ты и думать тебе, очевидно, реально нечем. вот как ты может говорить, что тебя беспокоят "русские" Донбасса, если тебя вообще ни коим образом не интересуют русские в России??? чё с лицом, лицемер??
Да нормально всё с лицом, это тебя вон перекосило от бессильной злобы. Ты описал какие-то случаи странные, но сколько людей живут в плохих условиях? Ну кроме маргиналов, которые сами себя туда загнали? Я вот с Москвы, здесь, понятное дело, всё хорошо, это один из лучших городов мира. Но вот и по деревням покатался, даже иногда на недельку жить езжу в курскую область, в село. Так вот, там много знакомых, много катался там и по белгороду и знаешь что? Сортиры на улице есть, но как дань прошлому, у всех есть канализация, газ само собой, интернет, на каждом втором доме тарелка спутниковая. Я ещё по России много где ездил, но вот этих "кошмаров", которыми выц и вам подобные, пытаетесь пугать людей, не вижу. Где вы их берёте? Или то, что с трудом находят и тут же растаскивают всяфкие настоящие времена и прочие мерзотные люди, вы воспринимаете как происходящее везде?
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savik-A.M.
Ответ Bashibuzuck
Он в Дубаях, че ему будет😉
Ямадаеву это расскажите , а хотя уже поздно )
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Gari Voter come back...
Ответ Вечно в бане
Не знаю, как насчёт ударных установок, но беспилотники в Туле, которая ближе к Москве, чем к границе, уже падают. Это очевиднейший успех, ящитаю. Кстати, а почему, если нато стало и видело свои ударные установки на наших границах, оно до сих пор не передаёт Украине дальнобойные снаряды, которые она так просит?
беспилотники в туле это лучше чем ударные установки направленные на города и находящиеся на границе,по моему это очевидно

потому что это слишком резкая эскалация к которой они не готовы,поставив установки и системы пво они закрыли бы вопрос с Россией на долго если не навсегда,дальнобойные снаряды этого сделать не смогут
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sla3138
Ответ IRON REDS
"Ошибки прощать можно, но предательство – никогда" Вот поэтому тебя в Осетию даже пускать нельзя!
Как знакомо: чемодан, вокзал...
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IRON REDS
Ответ Алекс Я
А кто ты такой ,что бы за осетинов говорить?Газзаев-гордость Осетии.
не за осетинов, а за осетин!
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Алекс Я
Ответ Domian
Режим падет, ничего вечного не бывает. Каддафи, Хусейн, Гитлер, Милошевич все они думали что будут вечными, но не сложилось. Так же и режим пу прикажет долго жить. Но с пу понятно, там либо Голландия либо побег в ЮА, а вот таких как Газзаев увидеть бы на скамье и послушать их оправдания)
Кто ты такой?вы как клопы ,в микроскоп не видать ,только запахи издаете.
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Александр Матвеев
Ответ Sobachkin
Они там остаются русскими уехав это первое. Второе думающие люди уже с современным образованием и мировоззрением не верят в пути решений вопроса вместо дипломатии методами прошлого века, да и понимают что будет. Люди в той же IT работали на иностранные компании, ибо у нас нет своих компаний, ни в IT, ни в машиностроении, они имели хороший рост, хорошие з/п, так вот часть поняв что закончили военные кафедры и ВУЗы поняла, что вместо программирования или же работы с GPT, они могут бегать по полям под пулями. И не понимая зачем. Редкий айтишник и закончивший вышку смотрит басни по Первому каналу и Вестям. Ну и блоггеры, артисты и комики потеряли главное для себя, последние глотки свободы слова. Ведь спев не так, запостив не тот пост в Инсту, можно и сесть... и быть в помоях, как это было с Пугачевой
Нет своих IT компаний? Вы откуда свалились. Их полно. И IT-кам бронь была.
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Алекс Я
Ответ Йоахим Ференц
Очень хочется посмотреть, как вас,зиганутых путреотов, старых и молодых, поведут по улицам Москвы. Как летом 1944-го.
Размечтался.это ваша участь.
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Алекс Я
Ответ MaxBridge
Пошел бы ты на ер
По сравнению с тобой он просто идеальный.
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naum100
Пес проснулся... молчал бы лучше
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Алекс Я
Ответ Вадим Слуцкий
Он из Думы. Это такое место, где думают без мозгов.
А ты и думать то не можешь.
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Sarumian
Газзаев глуп. Сеть всё помнит.
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Алекс Я
Ответ stewiegriffin2
Пошли в старые пердуны. Вашими силами страна катится со склона с бешеной скоростью
Благодаря им наша страна еще жива.а вы хотите ее продать
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Алекс Я
Ответ Торна
Судя по тому что Валера на свободе и даже жирует РусГидро он обул по ошибке и его простили. Слова, правильные по сути, становятся антирекламой в устах столь гнусного типа
Гнусные это подобные тебе.
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Алекс Я
Ответ ВладимирНеПутин
Поэтому осетины не простят Газзаеву развал и воровство в Алании.
А кто ты такой ,что бы за осетинов говорить?Газзаев-гордость Осетии.
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ТимТалер
Большинство псевдо-предателей имеют недвижимость и сбережения на Западе. Отпрысков которые получают там образование. Других мотивов у них нет. Границы открыты. Никто здесь палками их не бьет. Они "дети глобалистов").
"— А где твоя родина, сынок? .........Сегодня родина там, где з****** в тепле, и ты лучше меня это знаешь!"
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Торна
Ответ Romeo Yankovich
а может они хотят, чтобы в их стране не воровали деньги и тратили на войну, а начали тратить на граждан??? может они хотят, чтобы граждане лучше жили, а не ходили по улицам, которые затопило наполнением прорванных канализаций??? может чтоб люди не жили в сараях и бараках, справляя нужду на улице в деревянных будках, а имели хорошие условия для жизни. или со своего дивана и своей жизни только сравниваешь?? тогда предатель именно ты и думать тебе, очевидно, реально нечем. вот как ты может говорить, что тебя беспокоят "русские" Донбасса, если тебя вообще ни коим образом не интересуют русские в России??? чё с лицом, лицемер??
Любопытно. Не подскажешь где это люди ссут на улицах и где текут реки фекалий? Кто живет в бараках? Может ты? За свои долгие годы никогда такого не видел, хочется знать где такой кошмар творится. Поеду посмотрю. Послушать тебя такое на каждом шагу, а мне не попадается никак
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Кенни Маккормик
Знаете, тут вышли несколько видосов о приезде Карвальо в ЦСКА, и там есть эпизоды встречи с Газзаевым. И мне понравилась его реакция, он был живой, настоящий, словно из того легендарного 2005 года, с искренними эмоциями и настоящей радостью. А теперь он опять открыл рот и превратился в пса
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Инал Сабанов
Он обворовал родную команду , надеюсь осетины никогда его не простят . Позорник
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