Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал часть уехавших из России людей предателями.

– Как вы относитесь к людям, которые уехали из страны на фоне последних событий?

– К сожалению, мы стали свидетелями откровенного бегства и предательства со стороны некоторых политиков, бизнесменов, актеров, блогеров и шоуменов. Причем они заявляют о поддержке санкций и политического давления на нашу страну. Думаю, таким людям нельзя жить в нашей стране.

– Даже после окончания всех этих событий?

– Да. Ошибки прощать можно и нужно, но предательство – никогда, – заявил бывший депутат Госдумы.

Газзаев о патриотизме: «В истории любого государства бывает, что нужно встать на защиту отечества. Это должен делать каждый. Это называется любовь к родине»