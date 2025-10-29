Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»

Александр Бубнов уверен, что Алексей Батраков сильнее Арды Гюлера как игрок.

– Вот сравни, пожалуйста, Батракова на тех позициях с...

– С Винисиусом, Беллингемом? – спросил Нобель Арустамян.

– Нет, с Гюлером .

– Не, ну Гюлер сейчас в таком порядке.

– В каком?

– В таком. Весь мир футбольный это признает.

– А ты думаешь Батраков слабее его?

– Пока да. Нет, ну вы сейчас серьезно сравниваете? Вы сравниваете сопротивление «Акрона» против «Барселоны»?

– Серьезно. А что сопротивление сравнивать? Ты вот его сюда, этого Гюлера, возьми, поставь в «Локомотив », и я посмотрю, как он будет.

– То есть вы на полном серьезе убеждаете, что Гюлер и Батраков одного уровня футболисты?

– Как минимум не сильнее. А я считаю, если брать по результатам...

– А что, в «Реале» дураки сидят, что они не купят Батракова тогда? Или «Барселона» не купит Батракова? И все, и приехали. Если вы считаете, что Батраков не хуже Гюлера, я спрашиваю: неужели скауты «Барселоны», «Ливерпуля», «ПСЖ» не могут это рассмотреть и просто прислать аккуратный чек на 25 миллионов евро? «Локомотив» в секунду продаст. Почему это не делают?

– Вот надо подсказать. Подожди. Он мог бы в «Ювентусе » играть?

– Нет.

– Почему?

– На этой позиции Кефрен Тюрам.

– Ладно. Батраков быстрее Гюлера?

– По скорости? Или по скорости мысли? По ней – нет, – сказал Игорь Кытманов.

– Батраков не сильнее по скорости мысли? Нет, ну ты что, елки! Как компьютер работает! Все это отмечают. Даже зарубежные специалисты.

А по функционалу, кто больше функционал выполняет: Гюлер или Батраков? А кто более жесткий боец: Гюлер или Батраков? Я уж не беру по показателям «гол+пас», блин. Гюлер там отдыхает вообще!

– «Гол+пас» где? В России и в Испании?

– А какая разница, где «гол+пас»?

– Как какая? Я во дворе отдал пас или...

– Подожди. Гюлер сейчас подавал у «Реала» угловые, штрафные – и ни одной голевой передачи. А что, Батраков не сможет голевую передачу сделать со штрафного или с углового?

– Я думаю, условно скауты «Реала» или «Ливерпуля» не покупают Батракова по одной причине: они его не видели пока на европейском уровне. Матчей нет в Лиге чемпионов. Он не играл. И поэтому это проблема, – сказал Арустамян.

– То, что его в Италии не видят – проблема в тебе, ты им там давно должен был рассказать. То, что они в сборной его не видят – проблема Карпина. Он в сборную его только сейчас стал брать, а до этого брал глебовых, фоминых и им подобных.

– Это проблема того, что мы не играем большие матчи, официальные.

– Да не надо. Игрок классный, тем более молодой, с потенциалом. Я его могу на тренировке увидеть. Мне не нужны официальные матчи.

– А вы выкатите 20 млн евро за то, что увидели на тренировке?

– Ну что такое для «Ювентуса» или для «Реала» 20 миллионов евро? 20 копеек.

– Ну, видите, они за 40 миллионов купили Гюлера в свое время, в 18 лет. Поэтому они Гюлера считают...

– Гюлера купили, а Батракова нет. А Батраков сильнее Гюлера!

– Там дураки сидят?

– В этом плане дураки получаются, да. А что такого? А этот, Лапорта , умный, что ли? Или Перес. Они такие же дураки, как у нас сидят.

– Так не Перес же решает. Скауты приносят директорам – вот такой есть профиль.

– Так в этом и беда. Они не решают, их там разводят на бабки. Батраков, не слушай Нобеля, блин. Ты в порядке, можешь в «Реале» играть как минимум.

– А Кисляк?

– И Кисляк может спокойно играть.

– Кисляк и Батраков – это центр поля «Реала»?

– Уровень соответствует. Это не просто наши рассуждения. Это подтверждается технико-тактическими действиями.

– Так это на фоне «Акрона» у Батракова.

– Я тебе беру Гюлера. Его заменили и сказали, что это был слабейший игрок – вот сейчас против «Барселоны».

– Так против «Барселоны»!

– Ну и что? Вот тем более. Что ему там делать, если он слабейший? Его за такие бабки купили. Они могут в два раза дешевле Батракова купить, и он будет сильнее.

Он сделал всего 44 технико-тактических действий, блин, понимаешь, в средней линии, рядом с красавцами. Без них бы он вообще просто присутствовал бы там. Плюс из-за него гол забили – он потерял мяч около штрафной. И 20% брака, когда там люди, блин, играют на 2% брака, – сказал бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Бубнов.