  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»
54

Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»

Александр Бубнов уверен, что Алексей Батраков сильнее Арды Гюлера как игрок.

– Вот сравни, пожалуйста, Батракова на тех позициях с...

– С Винисиусом, Беллингемом? – спросил Нобель Арустамян.

– Нет, с Гюлером.

– Не, ну Гюлер сейчас в таком порядке.

– В каком?

– В таком. Весь мир футбольный это признает.

– А ты думаешь Батраков слабее его?

– Пока да. Нет, ну вы сейчас серьезно сравниваете? Вы сравниваете сопротивление «Акрона» против «Барселоны»?

– Серьезно. А что сопротивление сравнивать? Ты вот его сюда, этого Гюлера, возьми, поставь в «Локомотив», и я посмотрю, как он будет.

– То есть вы на полном серьезе убеждаете, что Гюлер и Батраков одного уровня футболисты?

– Как минимум не сильнее. А я считаю, если брать по результатам...

– А что, в «Реале» дураки сидят, что они не купят Батракова тогда? Или «Барселона» не купит Батракова? И все, и приехали. Если вы считаете, что Батраков не хуже Гюлера, я спрашиваю: неужели скауты «Барселоны», «Ливерпуля», «ПСЖ» не могут это рассмотреть и просто прислать аккуратный чек на 25 миллионов евро? «Локомотив» в секунду продаст. Почему это не делают?

– Вот надо подсказать. Подожди. Он мог бы в «Ювентусе» играть?

– Нет.

– Почему?

– На этой позиции Кефрен Тюрам.

– Ладно. Батраков быстрее Гюлера?

– По скорости? Или по скорости мысли? По ней – нет, – сказал Игорь Кытманов.

– Батраков не сильнее по скорости мысли? Нет, ну ты что, елки! Как компьютер работает! Все это отмечают. Даже зарубежные специалисты.

А по функционалу, кто больше функционал выполняет: Гюлер или Батраков? А кто более жесткий боец: Гюлер или Батраков? Я уж не беру по показателям «гол+пас», блин. Гюлер там отдыхает вообще!

– «Гол+пас» где? В России и в Испании?

– А какая разница, где «гол+пас»?

– Как какая? Я во дворе отдал пас или...

– Подожди. Гюлер сейчас подавал у «Реала» угловые, штрафные – и ни одной голевой передачи. А что, Батраков не сможет голевую передачу сделать со штрафного или с углового?

– Я думаю, условно скауты «Реала» или «Ливерпуля» не покупают Батракова по одной причине: они его не видели пока на европейском уровне. Матчей нет в Лиге чемпионов. Он не играл. И поэтому это проблема, – сказал Арустамян.

– То, что его в Италии не видят – проблема в тебе, ты им там давно должен был рассказать. То, что они в сборной его не видят – проблема Карпина. Он в сборную его только сейчас стал брать, а до этого брал глебовых, фоминых и им подобных.

– Это проблема того, что мы не играем большие матчи, официальные.

– Да не надо. Игрок классный, тем более молодой, с потенциалом. Я его могу на тренировке увидеть. Мне не нужны официальные матчи.

– А вы выкатите 20 млн евро за то, что увидели на тренировке?

– Ну что такое для «Ювентуса» или для «Реала» 20 миллионов евро? 20 копеек.

– Ну, видите, они за 40 миллионов купили Гюлера в свое время, в 18 лет. Поэтому они Гюлера считают...

– Гюлера купили, а Батракова нет. А Батраков сильнее Гюлера!

– Там дураки сидят?

– В этом плане дураки получаются, да. А что такого? А этот, Лапорта, умный, что ли? Или Перес. Они такие же дураки, как у нас сидят.

– Так не Перес же решает. Скауты приносят директорам – вот такой есть профиль.

– Так в этом и беда. Они не решают, их там разводят на бабки. Батраков, не слушай Нобеля, блин. Ты в порядке, можешь в «Реале» играть как минимум.

– А Кисляк?

– И Кисляк может спокойно играть.

– Кисляк и Батраков – это центр поля «Реала»?

– Уровень соответствует. Это не просто наши рассуждения. Это подтверждается технико-тактическими действиями.

– Так это на фоне «Акрона» у Батракова.

– Я тебе беру Гюлера. Его заменили и сказали, что это был слабейший игрок – вот сейчас против «Барселоны».

– Так против «Барселоны»!

– Ну и что? Вот тем более. Что ему там делать, если он слабейший? Его за такие бабки купили. Они могут в два раза дешевле Батракова купить, и он будет сильнее.

Он сделал всего 44 технико-тактических действий, блин, понимаешь, в средней линии, рядом с красавцами. Без них бы он вообще просто присутствовал бы там. Плюс из-за него гол забили – он потерял мяч около штрафной. И 20% брака, когда там люди, блин, играют на 2% брака, – сказал бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Бубнов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: канал «Коммент.Шоу» на YouTube
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoНобель Арустамян
logoпремьер-лига Россия
logoРеал Мадрид
logoАлександр Бубнов
logoАрда Гюлер
logoЛа Лига
logoИгорь Кытманов
logoсерия А Италия
logoБарселона
logoЮвентус
logoЖоан Лапорта
logoМатвей Кисляк
logoЦСКА
logoФлорентино Перес
logoтактика
logoКласико
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
Коммент.Шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о Батракове: «Сказал ему: «Привет, крашеный!» В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя. Леша уже большой мастер, есть еще в нашей стране бриллиантики»
вчера, 09:38
«Слухи об интересе «Барсы», «МЮ», «Интера» к нашим игрокам – бред сивой кобылы. Только через условную Турцию россияне могут уехать в топ-команду». Гришин о российских футболистах
26 октября, 15:10
У Батракова 10+2 в 13 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» – лучший бомбардир и лидер лиги по «гол+пас»
26 октября, 11:44
Главные новости
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд прошла «Айнтрахт», «Лейпциг» разгромил «Энерги», «Бавария» проведет матч в среду
сегодня, 22:38
Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну, можно было сделать по-другому, как Китай. У нас в семье к Сталину все относились хорошо»
сегодня, 21:57
Кубок Испании. «Негрейра» уступила «Сосьедаду» Захаряна, «Севилья» разгромила «Толедо», «Констанция» проиграла «Жироне»
сегодня, 21:50
Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка: «Стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе»
сегодня, 21:49
«Милан» выиграл 1 из 4 последних матчей. Поражений у команды Аллегри нет 9 игр – с августа
сегодня, 21:43
«Аталанта» не уступила «Милану» – 1:1. «Россонери» 6 матчей подряд не побеждают команду из Бергамо
сегодня, 21:40
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл 1:1 с «Аталантой», «Наполи» победил «Лечче», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 21:39
Упамекано – первый в рейтинге игроков с истекающими контрактами от FourFourTwo. Конате – 2-й, Влахович – 4-й, Меньян – 7-й, Миколенко – 10-й, Горетцка – 12-й
сегодня, 21:38
Захарян забил «Негрейре». У Арсена первый гол и первый выход в старте «Сосьедада» с февраля
сегодня, 21:25
Андрей Мостовой о словах Александра про то, что гол «Металлисту» был лучше гола пяткой: «Видел ролик, где он считает, что лучше Зидана, Кака и Пирло. Как я мог забить лучше него?»
сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Хетафе» со счетом 11:0 победил «Интер Вальдеморо» в Кубке. У Хуанми покер и ассист в игре с клубом из 6-го дивизиона
сегодня, 22:05
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» пропустил 5 голов от «Брентфорда», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут матчи в среду
сегодня, 21:55
Глебов про лучших ассистентов в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»
сегодня, 20:33Видео
«Айнтрахт» уступил «Боруссии» Дортмунд по пенальти – Доан пробил выше перекладины, удар Шаиби отразил Кобель
сегодня, 20:15
Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с «Хетафе»
сегодня, 20:04
«Наполи» дожал «Лечче» – 1:0. Замбо-Ангисса забил на 69-й минуте
сегодня, 19:27
Гайч о России: «Разница между Москвой и другими регионами очень большая, но в столице были большие трудности с пробками: куда бы ни поехал – обязательно попадешь»
сегодня, 19:15
Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
сегодня, 17:37
Глава ассоциации спортивных комментаторов Ефимов о Черданцеве: «Критиковать будут всегда – это я помню с советских времен. Матч между ЦСКА и «Спартаком» Жора отработал очень хорошо»
сегодня, 17:21
«МЮ» поддержал защитника молодежки Беннетта после самоубийства его отца. 21-летний игрок написал: «Пожалуйста, делитесь проблемами, вы не осознаете, насколько сильно вас любят»
сегодня, 16:59