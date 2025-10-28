Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» против «Брентфорда», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду

В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/8 финала.

Во вторник «Гримсби » из 4-го дивизиона встретится с «Брентфордом », «Фулхэм » сыграет с «Уикомом » в гостях.

В среду «Арсенал » примет «Брайтон», «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» сыграет с «Суонси» в гостях, «Челси» – с «Вулверхэмптоном», «Ньюкасл» будет противостоять «Тоттенхэму».

Кубок английской лиги

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги