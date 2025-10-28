  • Спортс
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» против «Брентфорда», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду

В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/8 финала.

Во вторник «Гримсби» из 4-го дивизиона встретится с «Брентфордом», «Фулхэм» сыграет с «Уикомом» в гостях. 

В среду «Арсенал» примет «Брайтон», «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» сыграет с «Суонси» в гостях, «Челси» – с «Вулверхэмптоном», «Ньюкасл» будет противостоять «Тоттенхэму». 

Кубок английской лиги

1/8 финала

Кубок английской лиги. 1/8 финала
28 октября 19:45, Адамс Парк
Уиком
Не начался
Фулхэм
Кубок английской лиги. 1/8 финала
29 октября 19:45, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
Брайтон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
