Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с «Хетафе», но не сложилось»»

Фабио Челестини вспомнил переговоры с ЦСКА минувшим летом.

– Хочется вернуть вас в самое начало вашей работы в ЦСКА. Как вы узнали об интересе клуба к вам? Какой была ваша первая реакция?

– Я был с женой на Сейшелах. К тому моменту я уже сказал спортивному директору «Базеля », что не буду продолжать работу с командой. Я сказал ему об этом еще перед финалом Кубка, где мы выиграли и оформили золотой дубль. Собственно, поэтому я и ушел – это была высшая точка. Лучше сработать было невозможно. Поэтому я поехал в отпуск.

У меня был вариант с «Хетафе », но не сложилось. Еще два-три предложения я уже успел отвергнуть, был почти уверен, что летом никого не возглавлю. Так что, когда агент сказал мне о ЦСКА , я попросил узнать его, насколько серьезен интерес. Он мне ответил: «Уже вечером они хотят с тобой созвониться по видео».

На созвоне руководство ЦСКА мне сказало: «Решение в твоих руках, Фабио ». Я навел справки, посоветовался с женой – и мы решили поехать.

– Что стало главным аргументом?

– Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в первом же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Мне хотелось возглавить команду, которая будет бороться за самые высокие места.

С точки зрения спортивного проекта ЦСКА показался мне хорошей идеей. Все сошлось. Мы с женой пришли к выводу: «Если мы хотим выйти из зона комфорта и пожить другой жизнью – надо ехать», – отметил главный тренер армейцев.