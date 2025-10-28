Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»

Гаджи Гаджиев раскритиковал уровень дискуссии о футболе в России.

– Сейчас же будто часто слышно позицию, что тот или иной тренер не может тренировать, если он не играл на высоком уровне и его образование не учитывается.

– Позиций может быть сколько угодно. Критерий истины – практика. А она показывает, что это разные профессии, в которых игрок невысокого класса нередко добивается гораздо больших успехов, чем многие выдающиеся футболисты. Например, Жозе Моуринью , Леонид Слуцкий , Мурад Мусаев .

Спору нет, что игровая практика дает хороший шанс большим игрокам стать классными тренерами. Но бог одной рукой дает, а другой может отнять. Именно так он может поступить и с тем, кому не дал таланта игрока, дав ему взамен способности учить других тому, чего не смог добиться сам.

А споров в футболе должно быть много – это нормально. Дискуссии нужны. И как раз упомянутые выше тренеры следовали новым направлениям, хотели вступать в дискуссию и хотели знать больше. Они привлекали ученых к своей работе.

Вот кто я такой вообще? Ну, закончил тогда ВШТ, да, работал в лаборатории теории и методики футбола в научно‑исследовательском институте и писал диссертацию. Ну и что? Но Базилевич узнал, что есть во мне какие‑то задатки, и пригласил к себе возглавить комплексную научную группу ЦСКА. Тогда такую группу обязаны были иметь все клубы высшей лиги. И не успел я появиться там и провести с ним несколько бесед, он уже начал говорить прессе, что я возглавил это направление.

То есть тогда, наоборот, считалось важным подчеркнуть, что мы продвигаемся в этом направлении и совершенствуем методику. Мы ей придавали гораздо больше значения, чем сейчас. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили и продали.

– Такие разговоры и в европейском футболе, но будто и другой уровень глубины и подготовки. Разве нет?

– Потому что мы это методическое направление потеряли с развалом СССР, а многие большие зарубежные клубы – наоборот. Исследовательская работа там ведется всегда, и там очень хорошо понимают, что это надо продвигать и во всем совершенствоваться, если ты хочешь подняться выше. Здесь тормозить нельзя. Нельзя ориентироваться только на то, что ты знал вчера, и делать ставку только на поиск талантливого игрока.

– Почему в России в этом плане все застопорилось?

– В первую очередь потому, что Союз развалился, и потому, что обсуждений нет. Раньше основы игры и подготовки обсуждались системно, дискуссии были. Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа нет, он исключительно поверхностный.

Хотя стоит отметить, что в телевизионных передачах этот момент стал чуть получше по сравнению с 1990 и 2000 годами. Программы стали лучше, специалисты чуть глубже разбирают игру и придают этому разбору хоть какое‑то значение. А ведь в какой‑то момент и этого даже не было, – отметил президент «Динамо » Махачкала.