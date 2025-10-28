Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
– Сейчас же будто часто слышно позицию, что тот или иной тренер не может тренировать, если он не играл на высоком уровне и его образование не учитывается.
– Позиций может быть сколько угодно. Критерий истины – практика. А она показывает, что это разные профессии, в которых игрок невысокого класса нередко добивается гораздо больших успехов, чем многие выдающиеся футболисты. Например, Жозе Моуринью, Леонид Слуцкий, Мурад Мусаев.
Спору нет, что игровая практика дает хороший шанс большим игрокам стать классными тренерами. Но бог одной рукой дает, а другой может отнять. Именно так он может поступить и с тем, кому не дал таланта игрока, дав ему взамен способности учить других тому, чего не смог добиться сам.
А споров в футболе должно быть много – это нормально. Дискуссии нужны. И как раз упомянутые выше тренеры следовали новым направлениям, хотели вступать в дискуссию и хотели знать больше. Они привлекали ученых к своей работе.
Вот кто я такой вообще? Ну, закончил тогда ВШТ, да, работал в лаборатории теории и методики футбола в научно‑исследовательском институте и писал диссертацию. Ну и что? Но Базилевич узнал, что есть во мне какие‑то задатки, и пригласил к себе возглавить комплексную научную группу ЦСКА. Тогда такую группу обязаны были иметь все клубы высшей лиги. И не успел я появиться там и провести с ним несколько бесед, он уже начал говорить прессе, что я возглавил это направление.
То есть тогда, наоборот, считалось важным подчеркнуть, что мы продвигаемся в этом направлении и совершенствуем методику. Мы ей придавали гораздо больше значения, чем сейчас. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили и продали.
– Такие разговоры и в европейском футболе, но будто и другой уровень глубины и подготовки. Разве нет?
– Потому что мы это методическое направление потеряли с развалом СССР, а многие большие зарубежные клубы – наоборот. Исследовательская работа там ведется всегда, и там очень хорошо понимают, что это надо продвигать и во всем совершенствоваться, если ты хочешь подняться выше. Здесь тормозить нельзя. Нельзя ориентироваться только на то, что ты знал вчера, и делать ставку только на поиск талантливого игрока.
– Почему в России в этом плане все застопорилось?
– В первую очередь потому, что Союз развалился, и потому, что обсуждений нет. Раньше основы игры и подготовки обсуждались системно, дискуссии были. Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа нет, он исключительно поверхностный.
Хотя стоит отметить, что в телевизионных передачах этот момент стал чуть получше по сравнению с 1990 и 2000 годами. Программы стали лучше, специалисты чуть глубже разбирают игру и придают этому разбору хоть какое‑то значение. А ведь в какой‑то момент и этого даже не было, – отметил президент «Динамо» Махачкала.