  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
4

Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»

Гаджи Гаджиев раскритиковал уровень дискуссии о футболе в России.

– Сейчас же будто часто слышно позицию, что тот или иной тренер не может тренировать, если он не играл на высоком уровне и его образование не учитывается.

– Позиций может быть сколько угодно. Критерий истины – практика. А она показывает, что это разные профессии, в которых игрок невысокого класса нередко добивается гораздо больших успехов, чем многие выдающиеся футболисты. Например, Жозе Моуринью, Леонид Слуцкий, Мурад Мусаев.

Спору нет, что игровая практика дает хороший шанс большим игрокам стать классными тренерами. Но бог одной рукой дает, а другой может отнять. Именно так он может поступить и с тем, кому не дал таланта игрока, дав ему взамен способности учить других тому, чего не смог добиться сам.

А споров в футболе должно быть много – это нормально. Дискуссии нужны. И как раз упомянутые выше тренеры следовали новым направлениям, хотели вступать в дискуссию и хотели знать больше. Они привлекали ученых к своей работе.

Вот кто я такой вообще? Ну, закончил тогда ВШТ, да, работал в лаборатории теории и методики футбола в научно‑исследовательском институте и писал диссертацию. Ну и что? Но Базилевич узнал, что есть во мне какие‑то задатки, и пригласил к себе возглавить комплексную научную группу ЦСКА. Тогда такую группу обязаны были иметь все клубы высшей лиги. И не успел я появиться там и провести с ним несколько бесед, он уже начал говорить прессе, что я возглавил это направление.

То есть тогда, наоборот, считалось важным подчеркнуть, что мы продвигаемся в этом направлении и совершенствуем методику. Мы ей придавали гораздо больше значения, чем сейчас. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили и продали.

– Такие разговоры и в европейском футболе, но будто и другой уровень глубины и подготовки. Разве нет?

– Потому что мы это методическое направление потеряли с развалом СССР, а многие большие зарубежные клубы – наоборот. Исследовательская работа там ведется всегда, и там очень хорошо понимают, что это надо продвигать и во всем совершенствоваться, если ты хочешь подняться выше. Здесь тормозить нельзя. Нельзя ориентироваться только на то, что ты знал вчера, и делать ставку только на поиск талантливого игрока.

– Почему в России в этом плане все застопорилось?

– В первую очередь потому, что Союз развалился, и потому, что обсуждений нет. Раньше основы игры и подготовки обсуждались системно, дискуссии были. Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа нет, он исключительно поверхностный.

Хотя стоит отметить, что в телевизионных передачах этот момент стал чуть получше по сравнению с 1990 и 2000 годами. Программы стали лучше, специалисты чуть глубже разбирают игру и придают этому разбору хоть какое‑то значение. А ведь в какой‑то момент и этого даже не было, – отметил президент «Динамо» Махачкала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoКраснодар
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
logoБенфика
logoМатч ТВ
logoвысшая лига Китай
logoДинамо Махачкала
logoМурад Мусаев
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Путин поздравил Гаджиева с 80-летием: «Талантливый тренер-педагог, вы внесли значимый вклад в развитие отечественной школы футбола и спорта высших достижений»
сегодня, 16:15
Гаджиев о Сталине: «Страна плакала, когда он умер, ему верили. Он выходил после войны победителем. Репрессированные были, оценки давать не хочу»
сегодня, 11:11
Гаджиев об СССР: «Счастья было больше. Сейчас магазины, машины другие, а той же радости не видно. Прежде люди были ближе – сейчас не знают, кто на этаже живет. Медный пятак разобщил»
сегодня, 09:22
Главные новости
Книги для футболистов могут озвучить «лучшие комментаторы страны»: «Дегтяреву идея очень понравилась»
7 минут назад
В IFAB обсудили возможность разрешить ВАР вмешиваться в эпизоды со вторыми желтыми
13 минут назад
Смолов о попытке похищения Мостового: «Динамо» могло увезти очко, недоработали ребята из Морской академии, да? На самом деле хорошо, что у нас столько камер, быстро дятлов задержали»
47 минут назадВидео
Кубок Испании. «Негрейра» против «Сосьедада» Захаряна, «Констанция» принимает «Жирону», «Толедо» играет с «Севильей»
54 минуты назадLive
«ПСЖ» сообщил о рекордной выручке в сезоне-2024/25 – 837 млн евро. При катарцах она выросла в 8,5 раза
сегодня, 18:04
Итурральде о словах Беллингема про Негрейру во время класико: «Я бы удалил его, наверное, но я против того, что повсюду микрофоны, мне не нравится Старший Брат»
сегодня, 17:49
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
сегодня, 17:30Live
Чемпионат Италии. «Милан» против «Аталанты», «Наполи» в гостях у «Лечче», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 17:30Live
«Зенит» предлагал 15+5 млн евро за Алана Андраде. «Палмейрас» отказался от переговоров и надеется продать 21-летнего форварда за 30 млн (ESPN)
сегодня, 17:12
«Зенит» о Баринове: «Не планировали выкупать – у клуба другие приоритеты»
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Лечче» – «Наполи». 0:1 – Замбо-Ангисса забил на 69-й. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Аталанта» – «Милан». Модрич и Леау играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
24 минуты назад
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. 1:1 – Кнауфф и Брандт забили. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Бербатова хотели «похитить» в Болгарии в 18 лет: «Товарищ сказал, что отвезет меня к другу. Мы приехали в ресторан, за одним столом сидел один человек, за тремя другими – типичные балканские шкафы»
30 минут назад
Экс-судья Федотов считает, что Карпина следовало удалить: «Если тренер выходит на поле, это красная. А он сделал это в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие»
50 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии.«Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Иттихадом» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Охдуд»
59 минут назадLive
Глава ассоциации спортивных комментаторов Ефимов о Черданцеве: «Критиковать будут всегда – это я помню с советских времен. Матч между ЦСКА и «Спартаком» Жора отработал очень хорошо»
сегодня, 17:21
«МЮ» поддержал защитника молодежки Беннетта после самоубийства его отца. 21-летний игрок написал: «Пожалуйста, делитесь проблемами, вы не осознаете, насколько сильно вас любят»
сегодня, 16:59
Акинфеев про подарки: «Золотой iPhone с моим сэйвом в матче с Испанией – самый ценный. После титула с ЦСКА дарили Range Rover. Ощущал диссонанс, для обычных людей подобное – слишком большая роскошь»
сегодня, 16:50
Тренер «Райо Вальекано» Перес признан лучшим в Ла Лиге в октябре. Он обошел Алонсо и Пеллегрини
сегодня, 16:08