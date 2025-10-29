  • Спортс
  • «Милан» выиграл 1 из 4 последних матчей. Поражений у команды Аллегри нет 9 игр – с августа
«Милан» выиграл 1 из 4 последних матчей. Поражений у команды Аллегри нет 9 игр – с августа

«Милан» продлил серию без поражений до девяти матчей.

Команда Массимилиано Аллегри разделила очки с «Аталантой» (1:1) в 9-м туре Серии А.

В последних четырех играх у «россонери» всего одна победа, а также три ничьих. До этого они победили пять раз подряд.

В общей сложности в этом сезоне «Милан» провел 11 игр во всех турнирах, одержав 7 побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение – от «Кремонезе» (1:2) в августе.

2 ноября миланцы встретятся с «Ромой».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
