Валерий Газзаев: «Акинфеев – патриот России и ЦСКА. У него были хорошие предложения из Европы – от «Арсенала»
Валерий Газзаев считает Игоря Акинфеева настоящим патриотом.
– Акинфееву скоро 37. Почему он до сих пор играет?
– Профессионализм и характер. У него ведь и тяжелейшие травмы были.
Но я бы отметил Игоря и как пример настоящего патриотизма. У него были хорошие предложения из Европы – из АПЛ, например. В частности из лондонского «Арсенала».
Но он патриот своей страны и клуба. Выдающаяся личность, – сказал бывший тренер ЦСКА.
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