Валерий Газзаев: «Акинфеев – патриот России и ЦСКА. У него были хорошие предложения из Европы – от «Арсенала»

считает настоящим патриотом.

– Акинфееву скоро 37. Почему он до сих пор играет?

– Профессионализм и характер. У него ведь и тяжелейшие травмы были.

Но я бы отметил Игоря и как пример настоящего патриотизма. У него были хорошие предложения из Европы – из АПЛ, например. В частности из лондонского «Арсенала».

Но он патриот своей страны и клуба. Выдающаяся личность, – сказал бывший тренер .