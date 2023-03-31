Валерий Газзаев: «Акинфеев – патриот России и ЦСКА. У него были хорошие предложения из Европы – от «Арсенала»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Валерий Газзаев премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев считает Игоря Акинфеева настоящим патриотом.

– Акинфееву скоро 37. Почему он до сих пор играет? 

– Профессионализм и характер. У него ведь и тяжелейшие травмы были.

Но я бы отметил Игоря и как пример настоящего патриотизма. У него были хорошие предложения из Европы – из АПЛ, например. В частности из лондонского «Арсенала».

Но он патриот своей страны и клуба. Выдающаяся личность, – сказал бывший тренер ЦСКА.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
В Арсенале знают об этом предложении? Интересовались по-любому им,но было ли предложение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damir012
мы так привыкли обсирать свой чемпионат, что, когда наши игроки в свое время не перешедшие в Европу нещадно критикуются, а ведь Акинфеев как по мне уже легенда Российского футбола, в будущем может стать такой же фиурой как Яшин в Динамо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НАВАЛЬНЫЙ
Ап! Ап! Ап!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Зачем этот короткорукий тиранозавр в Арсенале нужен был?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ RealJericho
Гарик - топ. Вообще без вопросов! Отдельное спасибо за чудо-клюшку на чм 2018
чудо-клюшка гарика отсутствовала на чм из-за конфликта с черчесовым, несмотря на вой дудя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Severfan
тот случай, когда похвала с подковыркой какой-то, зачем приплетать свои популистские патриотические взгляды, да хранит тебя святой Георгич
Патриот в устах УБ звучит как оскорбление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Если человек не уехал. потому что там меньше денег предлагали - он патриот...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Акинфеев вряд ли не уехал тогда исключительно из-за большой любви к клубу и патриотизму.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Godare88
Ответ Severfan
тот случай, когда похвала с подковыркой какой-то, зачем приплетать свои популистские патриотические взгляды, да хранит тебя святой Георгич
они у него подхалимские.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Акинфеев крут! Уважение за патриотизм к клубу!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Severfan
тот случай, когда похвала с подковыркой какой-то, зачем приплетать свои популистские патриотические взгляды, да хранит тебя святой Георгич
Неужто Карпин?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Либо Газзаев брехло, либо Акинфеев глупый. Уверен что первое.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
тот случай, когда похвала с подковыркой какой-то, зачем приплетать свои популистские патриотические взгляды, да хранит тебя святой Георгич
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Приплел патриотизм. Как будто Игорь за любовь к родине играл.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Гарик - топ. Вообще без вопросов! Отдельное спасибо за чудо-клюшку на чм 2018
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий