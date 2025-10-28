  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глебов про лучших ассистентов в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»
Видео
4

Глебов про лучших ассистентов в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»

Кирилл Глебов назвал лучших ассистентов из АПЛ, Ла Лиги, Серии А и РПЛ.

«В Италии [Кевин] Де Брюйне, без шансов. Из АПЛ бы назвал [Мартина] Эдегора, то, что нужно для крайних нападающих. Просто знает, что ты можешь бежать, тебя найдут. Ла Лига? Первым я бы назвал, наверное, Педри, просто монстр.

[Арда] Гюлер, мне кажется, сильнее индивидуально, в плане, его передачи не настолько сильны, как он сам. Он больше может сам сделать, чем отдать. То есть, например, Де Брюйне отдает лучше, чем сам идет в дриблинг. Поэтому, наверное, Педри все-таки.

В РПЛ Ваня Обляков, без шансов. Тоже один из сильнейших, с кем я вообще когда-либо играл. С кем бы я хотел сыграть? Ну вот, кстати, с Де Брюйне, если честно. Просто по манере моей игры я бы, условно, знал, что я бегу, он отдаст. Тут, как бы, думать ничего не надо – бежишь, отдал, забил. Рабочая [схема]», – заявил полузащитник ЦСКА в видео «Губиньо» на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoПедри
logoИван Обляков
logoКевин де Брюйне
logoКирилл Глебов
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoАрда Гюлер
logoНаполи
logoБарселона
logoЦСКА
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну. Можно было сделать по-другому, как Китай»
15 минут назад
Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка: «Стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе»
23 минуты назад
«Милан» выиграл 1 из 4 последних матчей. Поражений у команды Аллегри нет 9 игр – с августа
29 минут назад
«Аталанта» не уступила «Милану» – 1:1. «Россонери» 6 матчей подряд не побеждают команду из Бергамо
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл 1:1 с «Аталантой», «Наполи» победил «Лечче», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
33 минуты назад
Упамекано – первый в рейтинге игроков с истекающими контрактами от FourFourTwo. Конате – 2-й, Влахович – 4-й, Меньян – 7-й, Миколенко – 10-й, Горетцка – 12-й
34 минуты назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд прошла «Айнтрахт», «Лейпциг» разгромил «Энерги», «Бавария» проведет матч в среду
34 минуты назадLive
Захарян забил «Негрейре». У Арсена первый гол и первый выход в старте «Сосьедада» с февраля
47 минут назад
Андрей Мостовой о словах Александра про то, что гол «Металлисту» был лучше гола пяткой: «Видел ролик, где он считает, что лучше Зидана, Кака и Пирло. Как я мог забить лучше него?»
сегодня, 20:58
Евгений Чернов: «Тактика усредняет футболистов. Без ее повсеместного внедрения было ярче, драйвовее. Не должен Аршавин, возивший «Марсель» и тащивший на Евро, отрабатывать в обороне»
сегодня, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Хетафе» со счетом 11:0 победил «Интер Вальдеморо» в Кубке. У Хуанми покер и ассист в игре с клубом из 6-го дивизиона
7 минут назад
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» пропустил 5 голов от «Брентфорда», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут матчи в среду
27 минут назадLive
«Айнтрахт» уступил «Боруссии» Дортмунд по пенальти – Доан пробил выше перекладины, удар Шаиби отразил Кобель
сегодня, 20:15
Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с «Хетафе»
сегодня, 20:04
«Наполи» дожал «Лечче» – 1:0. Замбо-Ангисса забил на 69-й минуте
сегодня, 19:27
Гайч о России: «Разница между Москвой и другими регионами очень большая, но в столице были большие трудности с пробками: куда бы ни поехал – обязательно попадешь»
сегодня, 19:15
Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
сегодня, 17:37
Глава ассоциации спортивных комментаторов Ефимов о Черданцеве: «Критиковать будут всегда – это я помню с советских времен. Матч между ЦСКА и «Спартаком» Жора отработал очень хорошо»
сегодня, 17:21
«МЮ» поддержал защитника молодежки Беннетта после самоубийства его отца. 21-летний игрок написал: «Пожалуйста, делитесь проблемами, вы не осознаете, насколько сильно вас любят»
сегодня, 16:59
Акинфеев про подарки: «Золотой iPhone с моим сэйвом в матче с Испанией – самый ценный. После титула с ЦСКА дарили Range Rover. Ощущал диссонанс, для обычных людей подобное – слишком большая роскошь»
сегодня, 16:50