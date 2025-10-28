Глебов про лучших ассистентов в Серии А, АПЛ, Ла Лиге и РПЛ: «Де Брюйне, Эдегор, Педри и Обляков. Хотел бы сыграть с Кевином, просто по манере игры: я бегу, он отдаст»

Кирилл Глебов назвал лучших ассистентов из АПЛ, Ла Лиги, Серии А и РПЛ.

«В Италии [Кевин ] Де Брюйне, без шансов. Из АПЛ бы назвал [Мартина] Эдегора, то, что нужно для крайних нападающих. Просто знает, что ты можешь бежать, тебя найдут. Ла Лига ? Первым я бы назвал, наверное, Педри , просто монстр.

[Арда ] Гюлер, мне кажется, сильнее индивидуально, в плане, его передачи не настолько сильны, как он сам. Он больше может сам сделать, чем отдать. То есть, например, Де Брюйне отдает лучше, чем сам идет в дриблинг. Поэтому, наверное, Педри все-таки.

В РПЛ Ваня Обляков, без шансов. Тоже один из сильнейших, с кем я вообще когда-либо играл. С кем бы я хотел сыграть? Ну вот, кстати, с Де Брюйне, если честно. Просто по манере моей игры я бы, условно, знал, что я бегу, он отдаст. Тут, как бы, думать ничего не надо – бежишь, отдал, забил. Рабочая [схема]», – заявил полузащитник ЦСКА в видео «Губиньо» на ВидеоСпортсе’‘ .