В «Химках» опровергли слух о закрытии клуба в случае вылета из РПЛ: «У нас утверждена долгосрочная стратегия»

В «Химках» опровергли информацию о возможном прекращении существования.

Ранее появилась информация, что « » могут прекратить существование в случае вылета в Первую лигу.

«Мы уже неоднократно говорили, что клуб имеет утвержденный финансовый план на пять лет и все инвесторы, партнеры и спонсоры выполняют взятые на себя обязательства.

У нас утверждена долгосрочная стратегия клуба в которой отражен, в том числе, проект по созданию футбольного центра и академии», – сказал гендиректор «Химок» Николай Оленев.

После 20 туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Мир , набрав 13 очков.