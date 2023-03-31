В «Химках» опровергли слух о закрытии клуба в случае вылета из РПЛ: «У нас утверждена долгосрочная стратегия»
В «Химках» опровергли информацию о возможном прекращении существования.
Ранее появилась информация, что «Химки» могут прекратить существование в случае вылета в Первую лигу.
«Мы уже неоднократно говорили, что клуб имеет утвержденный финансовый план на пять лет и все инвесторы, партнеры и спонсоры выполняют взятые на себя обязательства.
У нас утверждена долгосрочная стратегия клуба в которой отражен, в том числе, проект по созданию футбольного центра и академии», – сказал гендиректор «Химок» Николай Оленев.
После 20 туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков.
Ну не может же, после названия Химки, вылупиться нейтральное нечто, а не отборная лютая дичь☝️🤬🧐
В России достаточно футбольных лиг откуда ещё можно вылететь, добавил гендиректор "Химок" Николай Оленев.
100% закроются.
не велика потеря
А перед стадионом будет памятник, как "Святая троица" перед "Олд Траффорд" только стоять будут Терюшков, Садыгов и Гогниев