В «Химках» опровергли слух о закрытии клуба в случае вылета из РПЛ: «У нас утверждена долгосрочная стратегия»

Теги Химки премьер-лига Россия бизнес Первая лига кризис Спорт-Экспресс Футбол

В «Химках» опровергли информацию о возможном прекращении существования.

Ранее появилась информация, что «Химки» могут прекратить существование в случае вылета в Первую лигу. 

«Мы уже неоднократно говорили, что клуб имеет утвержденный финансовый план на пять лет и все инвесторы, партнеры и спонсоры выполняют взятые на себя обязательства.

У нас утверждена долгосрочная стратегия клуба в которой отражен, в том числе, проект по созданию футбольного центра и академии», – сказал гендиректор «Химок» Николай Оленев.

После 20 туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков. 

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25 комментариев

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Vladimir Frolov
«У нас утверждена схема отмыва и в ФНЛ»
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инок
Быстрый проброс - верный знак, что так и будет...
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Bdv68
Наверняка же фейк.
Ну не может же, после названия Химки, вылупиться нейтральное нечто, а не отборная лютая дичь☝️🤬🧐
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Вадим Симонов
Значит исчезнут.
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falkao2013
Вылетят и в ЛФЛ уйдут. Будут денежку поменьше стричь.
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kutavlik
Долгосрочная стратегия распила бюджета!!!
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marshalericsson1357
У нас долгосрочная стратегия.
В России достаточно футбольных лиг откуда ещё можно вылететь, добавил гендиректор "Химок" Николай Оленев.
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Sarumian
«У нас утверждена долгосрочная стратегия»

100% закроются.
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Ответ Valentin Grabenovsky
после таких слов обычно клубы живут не дольше года
В точку ) чего им и желаем.
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Recreated
Конечно! Деньги надо тянуть из бюджета любыми способами, особенно в это тревожное время, когда неизвестно, что будет через пару месяцев, полгода!
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Valentin Grabenovsky
после таких слов обычно клубы живут не дольше года
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несахар
если химки вылетят, никто не расстроится
не велика потеря
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Фанат Сан-Марино
Ответ igls54
Терюшкову орден "За заслуги перед Химками"
Трибуны имени Терюшкова, Садыгова
А перед стадионом будет памятник, как "Святая троица" перед "Олд Траффорд" только стоять будут Терюшков, Садыгов и Гогниев
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Этот Райола хочет денег
Так, ну уж нет! Померла так померла!
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Фут.Боль
Как Садыгов решит, так и будет. Всегда можно сказать, что смена курса развития(деградации) произошла.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
очень интересная стратегия, вход 10, выход 0
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igls54
Терюшкову орден "За заслуги перед Химками"
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toxa3006
Значит точно закроют
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Anthony Hlyanov
конечно конечно, есть стратегия и ею придерживаетесь, как батя сынули скажет так и будет 👍
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Евгений Садчиков
Долгосрочная стратегия в небесной лиге?
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Sinister Kid
Долгосрочная, это на год?
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Евгений - 79
Барсика тренером. Ебздрогыча PRдиректором. Будет плюсы собирать. И дело пойдёт
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Фанат Сан-Марино
В Небесную Лигу пополнение грядёт
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Amalfitano
Ой, да что там опровергать то? Тут 90% юзеров писали еще зимой об этом. До конца сезона допилят что можно допилить, создадут долгов и кинут область на ннную сумму. И область ликвидирует сей проЖект.
+2
-2
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Сергей Логинов
Ага, знаем, с Юраном тоже был долгосрочный контракт
+18
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