«Ливерпуль» рассматривает Шлоттербека как замену ван Дейку. Защитник пока не соглашается на продление контракта с «Боруссией» (Bild)

Нико Шлоттербек интересен «Ливерпулю».

По информации Bild, английский клуб рассматривает защитника «Боруссии » в качестве замены Вирджилу ван Дейку на долгосрочную перспективу. Контракт нидерландского футболиста с красными истекает в 2027 году.

Утверждается, что мерсисайдцы даже были заинтересованы в подписании немца в зимнее трансферное окно в связи с травмой Джованни Леони , но дортмундцы не согласятся на это.

Немецкий клуб предлагает Шлоттербеку продлить контракт, истекающий в 2027 году, до 2030-го. Игрок пока не соглашается: он хочет быть уверен в том, что будет бороться за трофеи в будущем, а также намерен добиться улучшения финансовых условий.

