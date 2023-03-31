Газзаев об СССР: «Самая сильная армия мира, бесплатные медицина, образование, никакой безработицы, равенство. Люди были патриотичнее»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Футбол

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев перечислил плюсы жизни в Советском Союзе.

– Какие были плюсы и минусы жизни в СССР? Для вас.

– Думаю, плюсов было гораздо больше. Гораздо.

В советское время присутствовало относительное равенство среди людей. Такой разобщенности не было. Люди относились добрее друг к другу, зависти было меньше. Потому что статус у всех – относительно одинаковый.

Далее. Самая сильная армия мира, бесплатные медицина, образование, детские садики, санатории. Жилье бесплатно давали, пусть и в очередь надо было встать. Никакой безработицы. Какой большой социальный блок защиты людей!

Второй момент: считаю, что люди в СССР были более патриотичны. За счет пропаганды и воспитания. Наше поколение выросло на этом – мы знали, что у нас самая сильная страна, самая большая, самая великая.

– А минусы жизни в СССР?

– Во-первых, цензура СМИ. Выезд за рубеж был очень ограничен. Может, это и правильно было. Сейчас можно только гадать.

Существенный минус был в том, что талантливый человек не мог себя проявить. Были определенные барьеры. Например, многих наших футболистов приглашали за рубеж. Но это невозможно было представить. Просто исключено.

Да мы и не хотели никуда уезжать – такая у нас психология была. Ни один футболист за все время не эмигрировал, не уехал. Потому что были более патриотичны в отношении к своей стране, – поделился мнением бывший депутат Госдумы.

Газзаев о распаде СССР: «Величайшая катастрофа XX века. Как можно было развалить такую мощную империю?»

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206 комментариев

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Даня Чебыкин
Ответ Пробивной вратарь
а куда надо было встать, чтобы получить хату с видом на кремлевскую набережную, будучи не партхозжульем на госчинах?
от каждого по способностям, каждому по потребностям
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Александр Трифон0в
Самая сильная армия и Афганистан
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Melnikov1968
Ответ Даня Чебыкин
сам то с имплантами или шепелявишь?
Ложись спать.
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old folk
Опять этот пенсионер газету Правда открыл?
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Даня Чебыкин
Ответ van basten
При всем, при этом, ни одна самая нищая республика не спешит возвращаться под крыло Москвы.
ога-ога. по улице пройдись. эти республики уже почти полными составами здесь.
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Мақсат Алдаш
Действительно, нет ни одного известного совфутболиста,, убежавщий на зпаад, хотя сотрудники кгб бежали, очень странно..
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помню джанашия
Ответ greenvud
21 доказательство того, что жизнь в СССР была не жизнь, а сказка. 1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать. 4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. 5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. 6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали. 7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало. 8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают. 9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали. 10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли! 11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали. 12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. 13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200! 14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского. 15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут. 16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. 17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. 18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее. 19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал. 20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода! 21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Петросяну бы за такой баянище стыдно бы стало.Уверен в новости про ЛБГТ ты постишь анекдот про Шерлока Холмса...
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Даня Чебыкин
Ответ BeastI666I
как я определяю конченный дебил передо мной или нет? По фразе бесплатная медицина и образование :-))))))))))))))))))) ...ляяяяяя А налоги значит не платили в СССР?!?!? Как бесплатно, если государство это часть общества, избранные люди, которые собирают деньги с людей и перераспределяют на различные нужды. Сам ты дорогу не построишь, а все скинулись и построили и так далее. Так вот НИЧЕГО не бывает бесплатно!!! НИЧЕГО
прикол в том что сейчас и налоги есть, и платить надо за медицину
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Артем Кондаков
Ответ BeastI666I
не могу остановится... это КРИНЖ!!! самая сильная армия в мире?! ахахах Афганистан забыли? Сильно там навоевали? Может быть Финскую войну забыли?! Не получилось, а где получилось то? Так чтобы самостоятельно без американской помощи? Где получилось то?
санитары уже в пути, укольчик галоперидольчика и сразу будешь бодрячком
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silvergold
Ответ belikovda.90
СССР не был рассчитан на мещанство и общество потребления. Другой проект был. Со своими бонусами и издержками.
Что это за проект такой , в котором даже вещи первой необходимости необязательны ?
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Kyancey
Ответ RSM-1930
И это правда, простой пример. На западе строят стадионы-они говорят вот молодцы. У на строят стадионы к Чм-все либералы кричат про распил, все украдено, зачем нам этот ЧМ итд
Зачем нам ЧМ - никто не кричал, наша страна провела лучший ЧМ в истории, НО! то, что во время строительства стадионов к нему был распил (особенно в Питере, Калининграде и тд) - это доказанный факт
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Football family Gdansk
Вот был человек, а стал депутат
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Даня Чебыкин
Ответ Melnikov1968
Особенно в медицине хорошо была развита стоматология,поэтому, люди,которым сейчас за 55+ либо без зубов,либо с имплантами.
сам то с имплантами или шепелявишь?
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Football family Gdansk
Ответ viktorpavlov70
Я бы ещё сказал, люди были честнее. Никто Аланию бы так раздербанить не смог.
Начнём с того что никто Аланию на водочных бабосах и не сделал бы
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Виктор Литвинов
Ответ RSM-1930
Америка твоя победила в Афганистане? Вроде недавно бежали от солдат в халатах и тапочках
Допер, пёс, что любая захватническая война заканчивается поражением агрессора. Иных вариантов история не знает
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Tybalt
Ответ великолепный гоша
и где продавали?
в хлебо - булочной или в вино-водочной
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Maxim Vasnechov
Ответ Далер Гайнеев
Государство по сути давало в аренду квартиры и могло выселить семью в любой момент. Тоесть квартиры не принадлежали людям. Они не могли их продавать,сдавать в аренды,делать из них какие то магазинчики и прочее. Не слышал никогда, чтобы в СССР государство "отнимало" уже выданное жилье, даже всяким алкашам и забулдыгам выдавали комнаты в общежитиях. Зато сейчас банк спокойно выкинет тебя из твоей ипотечной конуры в человейнике, стоит только тебе потерять в доходах
В СССР государство легко могло переселить в другое жильё, казенное. Если работы нету. Статья 209, УК РСФСР.
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Verhovn
Газзаев идеализирует прошлое. И трава была зеленее, и солнышко ярче, и бабы бесплатно давали)
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BeastI666I
Ответ Артем Кондаков
санитары выехали, ожидайте
хватит прилюдно общаться с зеркалом. позоришься.
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BeastI666I
Ответ Вадим Белозёров
А что Афганистан, ты хоть изучи что такое ограниченный контингент и какая цель была у этой операции потом рассуждай сверхразум
хорошо. умный ты наш. приведи пример где бы советская армия победила без помощи США... в какой войне? и кто ее считал самой сильной в мире?!
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великолепный гоша
Ответ waleri
В гостинице "Интурист"..
не, где по 0.87 можно было купить?
к тому же ст88 УК РСФСР, от 3 до 8 с конфискацией, повторно - до вышки
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voroninboris
"В советское время присутствовало относительное равенство среди людей."

предлагаю уравнять Газзаева со среднестатистическим жителем России, посмотрим, как он заговорит.
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ВОЛКОДАВ
Ответ greenvud
21 доказательство того, что жизнь в СССР была не жизнь, а сказка. 1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать. 4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. 5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. 6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали. 7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало. 8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают. 9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали. 10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли! 11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали. 12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. 13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200! 14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского. 15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут. 16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. 17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. 18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее. 19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал. 20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода! 21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
не жил тогда, не пиши ерунды
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BeastI666I
Ответ RSM-1930
Америка твоя победила в Афганистане? Вроде недавно бежали от солдат в халатах и тапочках
победила? а что война была какая-то?! Американо-афганская?! не было... у низ были свои задачи. В ответ на террористический акт ввели войска. С тех пор лет 20 прошло НИ ОДНОГО террористического акта на территоррии США. Это вполненная задача на все 100%

Более того, пока США были в Афгане, то построили 13 000 школ и не на английском (как мы в Украине за русский язык), а на местных диалектах. Выучили преподавателей местны. Открыли 60 ВУЗов... в итоге повысили уровень грамотности жителей с 8% до 55... примерно.

То ест еще и гуманитарную миссию выполнили.

Ты бы телек выкинул, не смотре его вообще. Тебе нельзя. У тебя НУЛЕВОЕ критическое мышление. ТЫ все на веру принимаешь!
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Даня Чебыкин
Ответ Sansay20
Афганскую,Финскую,Польскую
ой дуууууууу........
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