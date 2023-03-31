Газзаев об СССР: «Самая сильная армия мира, бесплатные медицина, образование, никакой безработицы, равенство. Люди были патриотичнее»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев перечислил плюсы жизни в Советском Союзе.

– Какие были плюсы и минусы жизни в СССР? Для вас.

– Думаю, плюсов было гораздо больше. Гораздо.

В советское время присутствовало относительное равенство среди людей. Такой разобщенности не было. Люди относились добрее друг к другу, зависти было меньше. Потому что статус у всех – относительно одинаковый.

Далее. Самая сильная армия мира, бесплатные медицина, образование, детские садики, санатории. Жилье бесплатно давали, пусть и в очередь надо было встать. Никакой безработицы. Какой большой социальный блок защиты людей!

Второй момент: считаю, что люди в СССР были более патриотичны. За счет пропаганды и воспитания. Наше поколение выросло на этом – мы знали, что у нас самая сильная страна, самая большая, самая великая.

– А минусы жизни в СССР?

– Во-первых, цензура СМИ. Выезд за рубеж был очень ограничен. Может, это и правильно было. Сейчас можно только гадать.

Существенный минус был в том, что талантливый человек не мог себя проявить. Были определенные барьеры. Например, многих наших футболистов приглашали за рубеж. Но это невозможно было представить. Просто исключено.

Да мы и не хотели никуда уезжать – такая у нас психология была. Ни один футболист за все время не эмигрировал, не уехал. Потому что были более патриотичны в отношении к своей стране, – поделился мнением бывший депутат Госдумы.

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