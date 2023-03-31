Газзаев об СССР: «Самая сильная армия мира, бесплатные медицина, образование, никакой безработицы, равенство. Люди были патриотичнее»
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев перечислил плюсы жизни в Советском Союзе.
– Какие были плюсы и минусы жизни в СССР? Для вас.
– Думаю, плюсов было гораздо больше. Гораздо.
В советское время присутствовало относительное равенство среди людей. Такой разобщенности не было. Люди относились добрее друг к другу, зависти было меньше. Потому что статус у всех – относительно одинаковый.
Далее. Самая сильная армия мира, бесплатные медицина, образование, детские садики, санатории. Жилье бесплатно давали, пусть и в очередь надо было встать. Никакой безработицы. Какой большой социальный блок защиты людей!
Второй момент: считаю, что люди в СССР были более патриотичны. За счет пропаганды и воспитания. Наше поколение выросло на этом – мы знали, что у нас самая сильная страна, самая большая, самая великая.
– А минусы жизни в СССР?
– Во-первых, цензура СМИ. Выезд за рубеж был очень ограничен. Может, это и правильно было. Сейчас можно только гадать.
Существенный минус был в том, что талантливый человек не мог себя проявить. Были определенные барьеры. Например, многих наших футболистов приглашали за рубеж. Но это невозможно было представить. Просто исключено.
Да мы и не хотели никуда уезжать – такая у нас психология была. Ни один футболист за все время не эмигрировал, не уехал. Потому что были более патриотичны в отношении к своей стране, – поделился мнением бывший депутат Госдумы.
Газзаев о распаде СССР: «Величайшая катастрофа XX века. Как можно было развалить такую мощную империю?»
к тому же ст88 УК РСФСР, от 3 до 8 с конфискацией, повторно - до вышки
предлагаю уравнять Газзаева со среднестатистическим жителем России, посмотрим, как он заговорит.
Более того, пока США были в Афгане, то построили 13 000 школ и не на английском (как мы в Украине за русский язык), а на местных диалектах. Выучили преподавателей местны. Открыли 60 ВУЗов... в итоге повысили уровень грамотности жителей с 8% до 55... примерно.
То ест еще и гуманитарную миссию выполнили.
Ты бы телек выкинул, не смотре его вообще. Тебе нельзя. У тебя НУЛЕВОЕ критическое мышление. ТЫ все на веру принимаешь!