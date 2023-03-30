Алексей Березуцкий о факторах ухода из ЦСКА: «24 февраля. Непонятно, куда мы идем, за что боремся, Россию забанили в еврокубках. Было много интересов вне футбола, и их резко не стало»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Леонид Слуцкий премьер-лига Россия УЕФА Политика Футбол

Алексей Березуцкий объяснил причины ухода с поста тренера ЦСКА в июне 2022 года.

– Почему ты принял решение покинуть ЦСКА?

– Я принял решение чуть раньше, [чем было объявлено официально]. Там много факторов.

– Ну, три ключевых?

– 24 февраля. Невозможность… Первые сборы были тяжелыми, как и все первое время: количество тренировок и так далее.

Я пытался подготовиться, перевести какие-то вещи, чтобы жена или кто-то могли заниматься по бизнесу. Через достаточно большой промежуток времени я ощутил, что так не работает по своей сути. Где-то бизнес не работает.

– То есть это фактор выбора между чем-то и чем-то?

– Да. И фактор какого-то непонятного движения – куда мы идем. Я про Россию: нас забанили в еврокубках. Непонятно, за что мы боремся, куда мы боремся.

У меня был план, и я его продолжал придерживаться. Хотя к лету было понятно, что все надолго. Я про бан. Неважно, хочет нас УЕФА принимать или нет: с нами просто команды не хотят играть.

И фактор, что ты не можешь переключиться, он тоже сыграл свою роль. Моя жизнь до этого не была зациклена на футболе. Она с ним тесно связана, но не настолько. Много других интересов, а тут оказывается, что их нет резко, – заявил Березуцкий в интервью Леониду Слуцкому в шоу «Коммент.Тренер».

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59 комментариев

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AlexZhano__
Ответ Виктор Иваненко
Может про футбол, а?
А важен ли он?!
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El_Gatto
Ответ Демьян=)
Всем адекватным и более-менее думающим людям понятно что будущего у страны нет.
Ваши пропагандисты вообще пластинку не меняют , мрак конечно
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AERN
Блин, на его фоне даже Мостовой и Канчельскис умнее выглядят. Они играли за рубежом и то поняли что в России их дом. А этого по ходу жизнь ни чему не научила.
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Макс Осипов
Ответ Сим Сим
Алексей не только по мячу пинать умеет. У него ещё мозги РАБОТАЮТ.
Березуцкие всегда на интеллект не жаловались на фоне большинства футболистов, если что)
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encaro_one
Ответ Verhovn
А в чём обида? То, что нас запад за людей не считает? В том что страна заступается за русских на Украине? Ну если ты терпила, то и живи с этим. Никому это не интересно.
Ничего себе заступились, сколько убитых именно русских с двух сторон, десятки тысяч и миллионы русских беженцев?
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dimitrii36
Ответ Verhovn
Пожалуй ты прав. Как об стенку горох. Пойду я)
все бежавшие вернутся, мы их примем, кормовая база в России бездонна, сие есть аксиома, а с соседями всё равно за столом решать будут, без вариантов
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El_Gatto
Туповатый конечно персонаж
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Millencolin
Ответ Сергей Лимонников
А почему и нет? Он уже не 20летний мальчик, а мужик, который бы и так скоро заканчивал карьеру
ну хотя бы потому, что он был тренером ЦСКА в то время, а не "мужиком, который заканчивал карьеру"
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Аркадий Аркадич
Классный у ЦСКА тренер был. Которому оказывается и на футбол в целом пофиг и не главное для него совсем это в жизни.
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Жанна Калгина
Теперь все неудачи можно списывать на 24 февраля
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Verhovn
Ответ dimitrii36
друг мой, оставь, пустое, сей ресурс не для исповеди, наше общество больно и неизлечимо
Пожалуй ты прав. Как об стенку горох. Пойду я)
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dimitrii36
Ответ Verhovn
А в чём обида? То, что нас запад за людей не считает? В том что страна заступается за русских на Украине? Ну если ты терпила, то и живи с этим. Никому это не интересно.
друг мой, оставь, пустое, сей ресурс не для исповеди, наше общество больно и неизлечимо
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Илья Савчук
Ответ Валентина Николаевна
Леша - иноагент ?
Бери выше, Шпион НАТО
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alexkondr
Ответ Verhovn
А в чём обида? То, что нас запад за людей не считает? В том что страна заступается за русских на Украине? Ну если ты терпила, то и живи с этим. Никому это не интересно.
или за то, что захотелось прихватить новых территорий и сохранить власть кое-кому
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Yusif Huseyinov
Ответ Демьян=)
Всем адекватным и более-менее думающим людям понятно что будущего у страны нет.
Ох уж эта Россия , все никак не загнется , столетиями
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Илья Савчук
Леха, спасибо. Хоть кто-то из футболистов высказывается.
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Теннисный абсолют
Когда бюджетные миллионы получал, то все устраивало? Предатель Родины.
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DiMaXFCZP
Честно говоря, всегда думал, что братья Березуцкие глуповаты. ( напоминали мне близнецов из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве" с цитатой "А вы и есть за меня будете? Ага!"). Приятно удивлен, что я ошибался.
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Shuller18
Собственно, Березуцкий прямым текстом сказал в последнем абзаце, что на футболе не зацикливался, это и видно было, что тренировать ему не особо интересно.
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#nikon
Признаки новой эпохи: Третья мировая война, кризис капиталистичиской системы, распад стран и блоков и проблемы в бизнесе у Березуцкого.
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dimitrii36
Ответ Юрий Антонович
Обидно и больно за страну,которую прославляли великие ученые,писатели,композиторы,путешественники.
отчего год спустя у многих проснулась обида и боль, как же просто сменить окрас под определённые события
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Pertinax Gandi
Какой-то набор слов.
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Verhovn
Ответ Юрий Антонович
Обидно и больно за страну,которую прославляли великие ученые,писатели,композиторы,путешественники.
А в чём обида? То, что нас запад за людей не считает? В том что страна заступается за русских на Украине? Ну если ты терпила, то и живи с этим. Никому это не интересно.
+1
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ВладимирНеПутин
Ответ Ювенский Туринтус
Я правильно уловил, что легенда армейского клуба, до мозга костей преданного власти, сомневается в правильности "сложных решений" Верховного Пастыря?
Да просто страдает, что не может спокойно из Москвы летать в любую точку мира, как раньше
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Зубы Дзюбы
Ответ Демьян=)
Всем адекватным и более-менее думающим людям понятно что будущего у страны нет.
100 лет назад было?
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