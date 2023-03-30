Алексей Березуцкий о факторах ухода из ЦСКА: «24 февраля. Непонятно, куда мы идем, за что боремся, Россию забанили в еврокубках. Было много интересов вне футбола, и их резко не стало»
Алексей Березуцкий объяснил причины ухода с поста тренера ЦСКА в июне 2022 года.
– Почему ты принял решение покинуть ЦСКА?
– Я принял решение чуть раньше, [чем было объявлено официально]. Там много факторов.
– Ну, три ключевых?
– 24 февраля. Невозможность… Первые сборы были тяжелыми, как и все первое время: количество тренировок и так далее.
Я пытался подготовиться, перевести какие-то вещи, чтобы жена или кто-то могли заниматься по бизнесу. Через достаточно большой промежуток времени я ощутил, что так не работает по своей сути. Где-то бизнес не работает.
– То есть это фактор выбора между чем-то и чем-то?
– Да. И фактор какого-то непонятного движения – куда мы идем. Я про Россию: нас забанили в еврокубках. Непонятно, за что мы боремся, куда мы боремся.
У меня был план, и я его продолжал придерживаться. Хотя к лету было понятно, что все надолго. Я про бан. Неважно, хочет нас УЕФА принимать или нет: с нами просто команды не хотят играть.
И фактор, что ты не можешь переключиться, он тоже сыграл свою роль. Моя жизнь до этого не была зациклена на футболе. Она с ним тесно связана, но не настолько. Много других интересов, а тут оказывается, что их нет резко, – заявил Березуцкий в интервью Леониду Слуцкому в шоу «Коммент.Тренер».
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