Александр Дюков: «РФС ставит задачу о возвращении сборной России к европейским соревнованиям»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

Александр Дюков рассказал о задаче вернуть сборную России в европейские турниры.

«Выход из УЕФА в апреле? Теоретически возможно все. Но перед собой мы ставим задачу о возвращении нашей сборной к европейским соревнованиям.

Дорожная карта? Есть конкретика, но мы не комментируем промежуточные итоги и результаты по договоренности с УЕФА. Ориентировочные сроки были 3 месяца, мы продолжаем работу. Мы поставили перед собой задачу договориться о дорожной карте – мы ведем над этим работу.

Кто-то валяет дурака? Мы работаем над этим каждый день. Мы создали рабочую группу, чтобы решить вопрос возвращения или невозвращения к европейским соревнованиям.

Когда мы поймем, что это возможно или невозможно – будем считать, что работа группы завершена. 1 апреля – это ориентировочный срок, – сказал президент РФС.

Напомним, в конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.

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26 комментариев

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Доктор Броманталь
Ответ Maxim Printsev
Мне интересно, они в это действительно верят? Или из правительства такую задачу идиотскую поставили и он только для отмазки что-то делает? Я не говорю что даже под давлением УЕФА с нами откажутся играть, но даже банально решить проблему с оплатами переездов, проживаний и временных аренд никто решить не сможет, тут даже УЕФА бессилен. Не мы оплатить там не можем, ни зарубежные команды у нас. А авиасообщение как? Зачем очки втирать?
Оплата проезда элементарно проводится через банки сторонних стран.
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Ярик01
Ответ Никита Самарин
Хорошо, что они хотя бы пытаются договорится, а не психанули и ушли (рухнули) в азиатское болото (особенно это касается клубов).
Они не могут сейчас уйти даже в азиатское болото, более того, должны выстрел в голову сделать с клубами Крыма и ДНР и только потом, после исключения решать с ФИФА, а потом с Азией
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And-Rover
Ответ S1rAlex
в это я, честно говоря, не верю. Думаю, вывод войск, восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, репарации на восстановление - этого будет достаточно
Киев не увидит репараций, потому что репарации платит МВФ.

Можешь не мечтать.
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Евгений Лаптев
Создали группу по допуску или недопуску команды. Т.е чем бы не закончилось работа группы признана удачной?
+2
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Мукунку хороший
Ответ .ru
РФС ставит задачу... боюсь УЕФА на неё кладёт...
А ты не бойся.. это так)
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tyuiop tyuiop
Ответ S1rAlex
в это я, честно говоря, не верю. Думаю, вывод войск, восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, репарации на восстановление - этого будет достаточно
просто все у тебя
сейчас 17000 детей при живых родителях в Украине вывезены на усыновление в Россию
как их вернуть???
как это вообще можно разрулить?
+2
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Maxim Printsev
Мне интересно, они в это действительно верят? Или из правительства такую задачу идиотскую поставили и он только для отмазки что-то делает?
Я не говорю что даже под давлением УЕФА с нами откажутся играть, но даже банально решить проблему с оплатами переездов, проживаний и временных аренд никто решить не сможет, тут даже УЕФА бессилен. Не мы оплатить там не можем, ни зарубежные команды у нас. А авиасообщение как?
Зачем очки втирать?
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Александр Кудрявцев
Вернёмся этак так через 5-7
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SultanSuleymanKhan
дюков всегда был не очень умным, но тут, конечно, он превзошел себя
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Александр Кудрявцев
Ответ vladosthebest
1 апреля-хорошая дата, чтобы обьявить о продолжении работы рабочей группы
Ой и не говорите
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мутятя
два варианта. Или раздолбим в этом году или вообще можно забыть когда опять играть будем.
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Никита Самарин
Хорошо, что они хотя бы пытаются договорится, а не психанули и ушли (рухнули) в азиатское болото (особенно это касается клубов).
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SLEVIN
Ответ S1rAlex
в это я, честно говоря, не верю. Думаю, вывод войск, восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, репарации на восстановление - этого будет достаточно
фантазер ты однако
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SLEVIN
Ответ S1rAlex
будем объективны - УЕФА быстро вернет РФС в свою систему как только война закончится. Особенно, если в этой войне победит Украина.
а почему кто то должен победить? пусть хотя бы просто закончится уже!
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S1rAlex
Ответ tyuiop tyuiop
особенно если царя отправят в Гаагу
в это я, честно говоря, не верю. Думаю, вывод войск, восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, репарации на восстановление - этого будет достаточно
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-3
-3
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And-Rover
Дорожная карта по развитию российского футбола будет или нет?

Бан, понятно, не вечный. Но у вас есть прекрасная возможность заняться проблемами футбола внутри страны. Делайте благо для людей.
+4
-1
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tyuiop tyuiop
Ответ S1rAlex
будем объективны - УЕФА быстро вернет РФС в свою систему как только война закончится. Особенно, если в этой войне победит Украина.
особенно если царя отправят в Гаагу
+1
-1
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Ярик01
Кому ставите задачу?
И какие промежуточные результаты работы комиссии
+2
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a2wai
УЕФА может спокойно ездить по ушам Дюковым, Митрофановым и другим чиновникам хоть до августа, или даже до октября, когда уже станет понятно, что РФС ни в УЕФА не вернут, ни в АФК не позовут.
0
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Romeo Yankovich
кто-то валяет дурака? мы работаем над этим каждый день - топовый был бы заголовок))
0
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Кирилл.С-Пб
Дорожная карта.... Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! Слабоумие и отвага! Вот наши девизы...
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ARIGAMI ARIGAMI
Нескрепно
0
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Recreated
Пока война не закончится, нас там не будет, это ж очевидно!
+6
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.ru
РФС ставит задачу...
боюсь УЕФА на неё кладёт...
+9
-2
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S1rAlex
будем объективны - УЕФА быстро вернет РФС в свою систему как только война закончится. Особенно, если в этой войне победит Украина.
+2
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