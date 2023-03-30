Александр Дюков: «РФС ставит задачу о возвращении сборной России к европейским соревнованиям»

рассказал о задаче вернуть сборную России в европейские турниры.

«Выход из в апреле? Теоретически возможно все. Но перед собой мы ставим задачу о возвращении нашей сборной к европейским соревнованиям.

Дорожная карта? Есть конкретика, но мы не комментируем промежуточные итоги и результаты по договоренности с УЕФА. Ориентировочные сроки были 3 месяца, мы продолжаем работу. Мы поставили перед собой задачу договориться о дорожной карте – мы ведем над этим работу.

Кто-то валяет дурака? Мы работаем над этим каждый день. Мы создали рабочую группу, чтобы решить вопрос возвращения или невозвращения к европейским соревнованиям.

Когда мы поймем, что это возможно или невозможно – будем считать, что работа группы завершена. 1 апреля – это ориентировочный срок, – сказал президент РФС.

Напомним, в конце декабря исполком принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.