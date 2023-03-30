Александр Дюков: «РФС ставит задачу о возвращении сборной России к европейским соревнованиям»
Александр Дюков рассказал о задаче вернуть сборную России в европейские турниры.
«Выход из УЕФА в апреле? Теоретически возможно все. Но перед собой мы ставим задачу о возвращении нашей сборной к европейским соревнованиям.
Дорожная карта? Есть конкретика, но мы не комментируем промежуточные итоги и результаты по договоренности с УЕФА. Ориентировочные сроки были 3 месяца, мы продолжаем работу. Мы поставили перед собой задачу договориться о дорожной карте – мы ведем над этим работу.
Кто-то валяет дурака? Мы работаем над этим каждый день. Мы создали рабочую группу, чтобы решить вопрос возвращения или невозвращения к европейским соревнованиям.
Когда мы поймем, что это возможно или невозможно – будем считать, что работа группы завершена. 1 апреля – это ориентировочный срок, – сказал президент РФС.
Напомним, в конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.
Можешь не мечтать.
сейчас 17000 детей при живых родителях в Украине вывезены на усыновление в Россию
как их вернуть???
как это вообще можно разрулить?
Я не говорю что даже под давлением УЕФА с нами откажутся играть, но даже банально решить проблему с оплатами переездов, проживаний и временных аренд никто решить не сможет, тут даже УЕФА бессилен. Не мы оплатить там не можем, ни зарубежные команды у нас. А авиасообщение как?
Зачем очки втирать?
Бан, понятно, не вечный. Но у вас есть прекрасная возможность заняться проблемами футбола внутри страны. Делайте благо для людей.
И какие промежуточные результаты работы комиссии
боюсь УЕФА на неё кладёт...