Генсек РФС: «Кулуарно вся футбольная европейская общественность за участие России в соревнованиях. Все национальные федерации выражают нам поддержку»
Генсек РФС сказал, что в Европе кулуарно поддерживают возвращение России к соревнованиям.
«Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях.
Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение.
Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол.
Но политическое давление оказывается как на национальные ассоциации, так и на международные организации. Собственно, это давление и привело к таким неспортивным решениям», – отметил Максим Митрофанов.
Стоит отметить, что генеральный секретарь РФС вместе с представителями УЕФА и ФИФА входит в рабочую группу по возвращению российского футбола к международным соревнованиям.
Вы это, уделять российскому футболу внимание будете, а?
« Все футбольные Федерации выражают нам поддержку»
Прям все? Вот поэтому то мы до сих пор
не в Азии? Ну, ну.
И у меня вопрос - нас обманывают или мы хотим быть обманутыми?
Митрофанов, кого накажут уволят с должности если мы не будем ни в Европе ни в Азии и пролетим мимо чм26 и ЛЧ?
Российский футбол ничего не даёт Европе. Абсолютно