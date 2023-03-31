Генсек РФС: «Кулуарно вся футбольная европейская общественность за участие России в соревнованиях. Все национальные федерации выражают нам поддержку»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Политика Футбол

Генсек РФС сказал, что в Европе кулуарно поддерживают возвращение России к соревнованиям.

«Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях.

Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение.

Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол.

Но политическое давление оказывается как на национальные ассоциации, так и на международные организации. Собственно, это давление и привело к таким неспортивным решениям», – отметил Максим Митрофанов.

Стоит отметить, что генеральный секретарь РФС вместе с представителями УЕФА и ФИФА входит в рабочую группу по возвращению российского футбола к международным соревнованиям.

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44 комментария

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Moffo
Ответ Гоша Петров
Читать научись,написано что главы федераций не против,но политическая обстановка,что вариантов других нет.Все боятся санкций,все пляшут под дудку сами знаете кого.
Думать научись. Пока войска из чужой страны не свалят и вопли про включение крымских клубов не прекратятся никаких международных соревнований не будет.
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Евгений Качалков
Вот и секретные документы подъехали...
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Гоша Петров
Ответ Moffo
На деле товарняки никто не хочет играть. Не то что официальные матчи. А болтать вы можете сколько угодно. Вы доуправлялись до полной изоляции.
Читать научись,написано что главы федераций не против,но политическая обстановка,что вариантов других нет.Все боятся санкций,все пляшут под дудку сами знаете кого.
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And-Rover
Ответ ezheloko
Кулуарно Холланд говорит что с удовольствием перешел бы в Ахмат, но сами понимаете - политика
Сыр с Ахматом не едят
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RomvB
Трындёж!
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Ковид 07.10.52
Ответ Новый тренер ФК Спартак
А какой из СНГ дает?
Грузинский ...
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Евгений Цыбулин
Кто эта,"Вся футбольная общественность"?Эсватини,КНДР,Сирия,Афганистан и Белоруссия???)))У меня кот,тоже думает,что квартира,это весь Мир-но удивляется,когда летом,выходит на балкон,оказывается Мир не одна наша квартира и,даже в соседней кот есть)))
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Ковид 07.10.52
Кулуарно всю страну достали эти типы из одного города, а вциом насчитывает, что все поддерживают...
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Vasiliy S
Непридуманные истории о которых невозможно молчать
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Veles3101
Ответ Wiley Fox
Толстый школьник вырос в толстого идиота Российский футбол ничего не даёт Европе. Абсолютно
Заносы конкретным чиновникам УЕФА и ФИФА даёт. Ни один десяток домик на побережье Средиземного моря построен на эти денежки
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AaA
Для кого он это говорит??????? Это так же верно, как и то, что в Англии жрать нечего. А, ведь, кто-то ведется.
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ezheloko
Кулуарно Холланд говорит что с удовольствием перешел бы в Ахмат, но сами понимаете - политика
+2
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And-Rover
Европарламент давит, это понятно даже барану.

Вы это, уделять российскому футболу внимание будете, а?
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СИ
Ответ Футбол_это_жизнь
Ага, и небось ещё песню шамана напевают в знак поддержки нашей сборной
Ну и юмор - долго смеялся плюс 20
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Игорь Новиков
Ответ Каба
так он и говорит, что сам федерации всё понимают, но на них давят политические силы сверху. Вот все обвиняют РФС, что он ничего не сделал против FANID. Там в Европе тоже самое: федерации ничего не могут сделать против политических решений.
Проще всего все списать на политиков.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Wiley Fox
Толстый школьник вырос в толстого идиота Российский футбол ничего не даёт Европе. Абсолютно
А какой из СНГ дает?
0
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СИ
« вся футбольная европейская общественность.....и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях «
« Все футбольные Федерации выражают нам поддержку»
Прям все? Вот поэтому то мы до сих пор
не в Азии? Ну, ну.
И у меня вопрос - нас обманывают или мы хотим быть обманутыми?
Митрофанов, кого накажут уволят с должности если мы не будем ни в Европе ни в Азии и пролетим мимо чм26 и ЛЧ?
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Каба
Ответ Moffo
На деле товарняки никто не хочет играть. Не то что официальные матчи. А болтать вы можете сколько угодно. Вы доуправлялись до полной изоляции.
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+1
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Wiley Fox
Толстый школьник вырос в толстого идиота

Российский футбол ничего не даёт Европе. Абсолютно
+5
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Футбол_это_жизнь
Ага, и небось ещё песню шамана напевают в знак поддержки нашей сборной
+2
0
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atomio
Кулуарно мы услышали все в слитом разговоре Йоси с Ахмедовым. 👍🏻😅
+9
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ta-tosha
неа, даже когда закончиться - подождать все равно придется пару тройку лет. санкции не снимут одним днём, плюс будут долго проверять на допуск всех этих чиновников и z терпил
+2
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Recreated
Где-то мы это уже слышали и неоднократно..!
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Realist2022
Ответ Василий Питерский
Все национальные Федерации, это: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Сирия и Белорусия…..
Зимбабве, Эсватини ещё
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Кто составил коспекты Лобановского?
For every action there is a reaction. Если мы не оказываем соответствующего ответного давления, значит мы слабее. Или что-то где-то не так.
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