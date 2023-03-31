Генсек РФС: «Кулуарно вся футбольная европейская общественность за участие России в соревнованиях. Все национальные федерации выражают нам поддержку»

Генсек РФС сказал, что в Европе кулуарно поддерживают возвращение России к соревнованиям.

«Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях.

Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение.

Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол.

Но политическое давление оказывается как на национальные ассоциации, так и на международные организации. Собственно, это давление и привело к таким неспортивным решениям», – отметил .

Стоит отметить, что генеральный секретарь РФС вместе с представителями и ФИФА входит в рабочую группу по возвращению российского футбола к международным соревнованиям.