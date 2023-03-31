Зарема о критике от ветеранов «Спартака»: «Довела» Тедеско до серебра, с Абаскалем замахнулась на золото. Без Месси и Роналду успела «довести» соцсети на уровень «Барсы» и «МЮ»

отреагировала на критику со стороны ветеранов «Спартака».

Ранее бывший генеральный менеджер и администратор красно-белых усомнился в том, что Салихова разбирается в футболе: «Зачем в мужском футболе давать советы? У нас уже были советчицы – в итоге довели и «Спартак», и «Локомотив».

«Обожаю категорию «ветеранов» с гендерной непереносимостью. Пусть расскажет тогда, каким образом, по его версии, остался до конца сезона, вопреки единогласному голосованию cовета директоров за другого тренера, и как в клубе очутился ?

Зачем «довела» Тедеско до серебра, которого не было девять лет, и Ваноли до Кубка, который не выигрывали 19 лет? А потом с золотоволосым Гильермо Абаскалем замахнулась на золото, но дальше, на радость экспертов «Матч ТВ», не моя история. Также успела «довести» мировые соцсети «Спартака» на уровень «Барселоны» и «МЮ», не имея Лионеля Месси и Криштиану Роналду в составе.

Пусть еще поведует, каким ветром занесло Абаскаля в Тушино. Заодно вспомнит, какими «теплыми словами поддержки» встретили ветераны только что ступившего на газон «ноунейма». И как дожили до такой жизни, что в некоторых играх на поле выходят 11 российских игроков, а 10 спартаковцев оказываются в сборной, хотя еще два года назад вызывались только Георгий Джикия и Роман Зобнин.

Насоветовала от души! Мне просто интересно, как эти почтеннейшие ветераны всех времен и народов сами себе это объясняют? Или мыслить критически – это чисто женская забава?», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.