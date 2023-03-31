Зарема о критике от ветеранов «Спартака»: «Довела» Тедеско до серебра, с Абаскалем замахнулась на золото. Без Месси и Роналду успела «довести» соцсети на уровень «Барсы» и «МЮ»

Теги Спартак Криштиану Роналду премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лионель Месси Александр Хаджи Георгий Джикия Роман Зобнин соцсети Доменико Тедеско Зарема Салихова Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова отреагировала на критику со стороны ветеранов «Спартака».

Ранее бывший генеральный менеджер и администратор красно-белых Александр Хаджи усомнился в том, что Салихова разбирается в футболе: «Зачем в мужском футболе давать советы? У нас уже были советчицы – в итоге довели и «Спартак», и «Локомотив».

«Обожаю категорию «ветеранов» с гендерной непереносимостью. Пусть расскажет тогда, каким образом, по его версии, Доменико Тедеско остался до конца сезона, вопреки единогласному голосованию cовета директоров за другого тренера, и как в клубе очутился Паоло Ваноли?

Зачем «довела» Тедеско до серебра, которого не было девять лет, и Ваноли до Кубка, который не выигрывали 19 лет? А потом с золотоволосым Гильермо Абаскалем замахнулась на золото, но дальше, на радость экспертов «Матч ТВ», не моя история. Также успела «довести» мировые соцсети «Спартака» на уровень «Барселоны» и «МЮ», не имея Лионеля Месси и Криштиану Роналду в составе.

Пусть еще поведует, каким ветром занесло Абаскаля в Тушино. Заодно вспомнит, какими «теплыми словами поддержки» встретили ветераны только что ступившего на газон «ноунейма». И как дожили до такой жизни, что в некоторых играх на поле выходят 11 российских игроков, а 10 спартаковцев оказываются в сборной, хотя еще два года назад вызывались только Георгий Джикия и Роман Зобнин.

Насоветовала от души! Мне просто интересно, как эти почтеннейшие ветераны всех времен и народов сами себе это объясняют? Или мыслить критически – это чисто женская забава?», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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34 комментария

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schwein
Прикольно. Спартак начиная с 8-го тура ближе чем на 5 очков к 1-му месту не приближался. И это у нее называется "замахнулись на 1-е место". Даже Динамо в прошлом году было ближе.
Восхитительной упорости дама.
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Дмитрий
Какой позор🤦🏻 фидун зло для Спартака, я это 15 лет говорил.
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Fjordy
ЧСВ до небес
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Hong Kil
Пора Зарэме на французском писать, на сайте сб. Бельгии. Что бы они с удивлением узнали, что победили Германию благодаря Зарэме.
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Kubinec_
Тетя все по факту написала
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Добрый Ретроград
Ответ KKA
При чём одновременно )))
Я представил это)
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Маруан Фелаини
Ну тогда нужно новую эскортницу искать для спартака, только ещё наглее и тупее. Ветераны спартака в футболе совсем не разбираются....... Тупая статья, купила она журналюгу🤫 .
Новая заремка может каждый день будет менять буквально всех и вся🤫
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KKA
Ответ Добрый Ретроград
«Довела» Тедеско до серебра, довела Федуна до оргазма
При чём одновременно )))
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Виктор Снигирев
Живёт по принципу: -Сама себя не похвалишь-весь день потом, как оплёванная ходишь...))
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Dinamik1
А еще в перерывах между делами пятерых успела родить и собачится со всеми в соцсетях.
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Konstantin Zorin
Наезжать на женщину не хорошо, но она ж сама правоцирует. А самомнение у Заремы просто зашкаливает.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Slavnov
Спартак наверное основала,тоже она
На седьмой день сотворения мира🤓
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Peter Parker
Ничего себе сколько дел. Как она только все это успела за три недели в официальной должности?
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Peter Parker
Вспомните, сколько настолько пафосных интервью от Грановской вы читали? А теперь сравните их реальный вклад
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Кирилл.С-Пб
А можно перестать постить этот жэнщина?
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King_X
Замахнулась на золото 😂😂
1) в середине чемпионата, ага
2) они явно в своём мире, где все ещё в серьёзных конкурентах у Зенита))

* про позорные страницы в соц.сетях, про всякие разборки с Поповым и чехарду руководителей молчит, хотя критика из-за этой дичи в основном
**ветераны Спартака реально отдельная категория, адекватность большинства из которых вызывает вопросы
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werowolf-gears
Опять таблетки забыла принять
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Navi88
я понимаю, вам раньше платили за новости с ней, даже было понятно для чего... а кому надо сейчас ее пихать? в чем профит?
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Recreated
Официально она там работала 3 дня. Потом психанула и написала заявление об увольнении! Какая молодец, сколько успела сделать!
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Кайрат Кырбасов
Вон оно что.... без Заремы и Спартак не тот...
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mean machine/
Экспертница в какой-то своей параллельной реальности живёт явно.
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MJRom
все по фактам. и на вопрос лично ли она это сделала - она управляла процессом. успех в равной степени зависит от умений руководителя и команды (которую также набирает или руководит процессом найма)
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Алексей Полиенков
А главное - всё сама, всё сама! Никакой должности правда не занимала, но все заслуги только её.
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FortMinor
ну по сравнению с той же смородской, какие то результаты есть
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Александр Быкович
Слушай мадам, с Тедеско тебе просто повезло, кубок был взят скорее вопреки,а не благодаря чему-то там.Про соцсети вообще ору)))
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