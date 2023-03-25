Зарема Салихова: «Футбольные небожители хотят женскую команду «Спартака», ведь «Зениту» скучненько. Но с Fan ID и без развитых соцсетей интереса к женскому футболу не будет»

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Зарема Салихова высказалась о перспективах женского футбола в России.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков встретился с членами совета директоров «Спартака». Одной из тем разговора было развитие женского футбола.

«Женский футбол набрал популярность в Северной Америке и добился потрясающих результатов в Европе. Конечно, России хотелось так же. Плюс наличие женских команд становится обязательным требованием от УЕФА. Но давайте разбираться детально, за счет чего в Европе женский футбол собирает полные стадионы.

Первое – маркетинг и привлечение инвестиций в бренд клуба через франчайзинг. То есть открытие футбольных школ и академий по всему миру. В первую очередь, азиатский и арабский рынки, африканские страны, куда ведущие клубы привозят современные технологии оснащения и обучения, тренеров в том числе. В итоге девочки мечтают попасть в академию «Челси» или «ПСЖ», потому что представительства есть на всех континентах.

Что и куда может привезти РФС? Даже российский мужской футбол сам нуждается, чтобы нам привозили все технологии. Женская тренерская школа на нулевом уровне. Есть тренеры-самородки. И на этом все.

Второе – максимизированный коммерческий доход. Женский футбол – огромная статья дохода для клуба, зарабатывают на всем, начиная от физиологических потребностей женщин, заканчивая ТВ-правами на трансляции.

Женщины – это самые большие двигатели потребления и борцы за сохранность окружающей среды. Самая благодатная почва для коммерциализации вообще всего, в том числе детской продукции и потребностей семьи.

Вернемся к российским реалиям: иностранные компании, готовые крупно инвестировать покинули российские рынки, мелкие – пытаются выжить в условиях недостатка комплектующих и высоких транспортных издержек. Готовы ли уличные бренды вкладываться в женский футбол? Думаю, очередь стоять не будет.

Третье – развитие любого футбольного проекта требует наличия развитых соцсетей не просто для красивых фотографий. Они – площадка для продвижения бьюти-индустрии через амбассадоров девушек-футболисток.

Что в России с соцсетями? Какой объем продаж можно спрогнозировать через местечковые незапрещенные соцсети? Снова огромный минус для российского футбола.

У «Баварии» более миллиона подписчиков на женскую команду, у «Реала» – более полутора миллиона, у «Барселоны» – около 3,5 млн. А у нас на российскую мужскую сборную подписано 848 тысяч, за которую болеет вся страна.

И что у нас с футбольными амбассадорами? Кто-нибудь без гугла назовет капитанов женских команд «Зенита», «Динамо» или ЦСКА? Даже просто пяти имен футболисток мало кто назовет.

При этом есть Алсу Абдуллина, которая играет за «Челси». Сколько болельщиков и телезрителей знают о ней? Снова жирный минус.

Без развитых соцсетей, которыми живет современная молодежь, и с Fan ID на стадионах не будет заполняемости трибун. И интереса к женскому футболу не будет.

Будет только соцнагрузка, расходы на содержание инфраструктуры, медицинского штаба, женских академий, на проведение матчдея. И самое смешное, что в России нет скаутов, разбирающихся в женском футболе.

Так что, конечно, футбольным небожителям хочется, чтобы у «Спартака» была женская играющая команда, а не просто существовала для галочки. Ведь женскому «Зениту» скучненько. И женскую сборную надо сформировать для игр с Узбекистаном и Таджикистаном», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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26 комментариев

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Наталья Ларионова
Ответ Вадим Григорьев
У Зенита и так две женских команды
Женский Зенит и Спартак Москва?
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Вадим Григорьев
У Зенита и так две женских команды
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deadjoker
Ну почему не будет, я много смешных роликов видел с женским футболом.
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PalPal
Ответ Ебздрогыч
Сейчас опять напишут про эскорт, а ведь она по сути права
Ты первый и написал.
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Vitya Spelyx
Всё по делу 💁🏻‍♂️
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Наталья Ларионова
Ответ ТрактоПоктер
Поматросил и бросил ?) Пересекались по работе ?)
-" Дорогой, ты обещал на мне жениться!!"
-" Мало ли что я на тебе обещал?"
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Из дневника Заремы про кого-то из менеджеров Зенита.
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Мага2101
без FanID и с развитыми соцсетями интереса к женскому футболу не будет
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gleb_k
То есть Зенит сделал женскую команду. А Зарема нашла 20500 причин этого не делать. А г-нл все равно Зенит. Ну ок.
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ТрактоПоктер
Ответ Наталья Ларионова
Мне кажется, что кто-то из руководства Зенита когда-то пообещал на ней жениться, но не женился.
Поматросил и бросил ?)
Пересекались по работе ?)
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BZB
«Женщины самые большие двигатели потребления», - фраза отличная.
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Наталья Ларионова
Ответ ТрактоПоктер
Комплексы они такие ....
Мне кажется, что кто-то из руководства Зенита когда-то пообещал на ней жениться, но не женился.
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Boban Moore
Всё же сразу видно что Зарема действительно там где-то успешно училась и получала диплом. Раскидала всё по полочкам про женский футбол в РФ и его перспективы.
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ТрактоПоктер
Ответ Наталья Ларионова
Хоть в одном своём интервью Зарема не упомянула Зенит? Хотя бы женский, но приплести Зенит нужно.
Комплексы они такие ....
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sudoku
Ответ Evgeny Trifonov
когда-нибудь Зарема в интервью не скажет про Зенит, но это другая история
Когда Мост бумажку получит. И тогда Вселенная схлопнется.
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semenoffp3trok
основная мысль совершенно верная, мне например футболка Спартака не нужна даже даром, у меня есть паркер спартаковский, как-то лет 10 назад купил,просто на память, а вот если на условный Спартак женский подсели б жена и дочери, то уверен были м фирменные футболки и прочий мерч,да что говорить, есть ведь и блендеры и прочая кухонная техника в спартаковских цветах с эмблемой, но какой-то невнятной конторы
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mr.merfi
И в чем она не права?
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Леван Мкртчян
Ответ Ебздрогыч
Сейчас опять напишут про эскорт, а ведь она по сути права
Ну про " женский футбол - это огромная статья доходов для клуба" , пожалуй фигня полная.
В период гегемонии того же женского Лиона в Европе, клуб стоял на грани самоокупаемотси.
Сейчас Барселона ,сильнейший по игре женский футбольный коллектив мира , хоть и в плюсе по самоокупаемотси , но совершенно в небольшом
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ss_podonok
Ответ Artem Piatkov
Интересно сколько 💸 спортс получает за публикацию её мнения на этом сайте?
спортс получает только твой коммент, который поднимает трафик а вместе с ним цену на рекламы. так что ты строчи строчи🤣
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Виталий Бекишев
Ответ Artem Piatkov
Интересно сколько 💸 спортс получает за публикацию её мнения на этом сайте?
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ss_podonok
зарема сверхчеловек. гений. богиня😵
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Evgeny Trifonov
когда-нибудь Зарема в интервью не скажет про Зенит, но это другая история
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Artem Piatkov
Интересно сколько 💸 спортс получает за публикацию её мнения на этом сайте?
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Наталья Ларионова
Хоть в одном своём интервью Зарема не упомянула Зенит? Хотя бы женский, но приплести Зенит нужно.
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gustavo1097
Ответ Ебздрогыч
Сейчас опять напишут про эскорт, а ведь она по сути права
Сейчас опять напишут про эскорт, а ведь по сути будут правы
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Ебздрогыч
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