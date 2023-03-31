Мостовой о лицензии: «Были звонки из РФС, спросил, как это будет выглядеть. Сказал, что опоздали слегка, лет на 15»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой обсуждал с РФС получение лицензии тренера.

– История с тренерской лицензией так и не продвинулась?

– Было несколько звонков из РФС. Поговорили. Спросил, как это будет выглядеть.

В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история. Сказал, конечно, что опоздали слегка, лет на 15, – со смехом сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой о работе тренером: «У меня нет бумажки, а многим руководителям она нужна. Есть люди, которые никогда не играли, но тренируют»

Мостовой о тренерах: «Многие никогда не играли и пролезают везде, как Тедеско. Сколько людей стоят с бумажками, и все равно никому не нужны»

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27 комментариев

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Евгений Цыбулин
Ответ Recreated
Халявщик!
Классику вспомнил:"Я не халявщик,я партнер!")))
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Геннадий Тимченко
Ответ Glukinho
есть
Fight Nights. Президентом клуба является Камил Гаджиев, а главным тренером – Александр Мостовой.
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Alex Korolev
Ленивая заносчивая задница. Как же так можно профукать всю свою репутацию великого игрока. То как о нем будут вспоминать в будущем так это как о "когда-то классном игроке".
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Ярик01
Ответ Кирилл.С-Пб
А кого он тренировать то будет??? Дураков нет..
Химки. Подходит.
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kaimussen
Ответ Кирилл.С-Пб
?
Дураков в России лет на сто припасено (с)
+1
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_FoX-
Ответ Artem Piatkov
Та он просто прикалывается Нужна была бы ему та лицензия, уже давно бы пошёл и получил...
Скорее не прикалывается. В чем разница между царем с лицензией и царем без лицензии? Ни в чем - он и с лицензией никому не будет нужен. Вот, возможно, потому он и не получает ее)
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Сергей Жарковский
Тренеру дворовой команды лицензия не нужна!😜
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bogdan21101987@icloud.com
Ждет , когда ему лично Путин в Кремле выдаст Лицензию Про ?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Kontur90
«Опоздали, у меня уже деменция…»
И непроизвольная дефекация🤭
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Glukinho
Ответ Кирилл.С-Пб
?
!
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Ru Ru
ЦАРИЦА ОПОЗДАЛА
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Кирилл.С-Пб
Ответ Glukinho
есть
?
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Северный болельщик
Шёл 2040 год...лицензия Мостового, где она?
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Dennis Razzhigaev
Ты же 20 лет в футболе, пусть они ещё два раза по 15 лет опоздают и отпразднуете золотую свадьбу с РФС, хоть какое-то золото для страны возьмёте в футболе.
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Glukinho
Ответ Кирилл.С-Пб
А кого он тренировать то будет??? Дураков нет..
есть
+2
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Artem Piatkov
Ответ Ебздрогыч
То есть это РФС виноват, что царю лень задницу от дивана оторвать и пойти учиться? Однако...
Та он просто прикалывается
Нужна была бы ему та лицензия, уже давно бы пошёл и получил...
+3
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Кирилл.С-Пб
А кого он тренировать то будет??? Дураков нет..
+3
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Sui generis
А воз и ныне там.
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Vasyamarch91
Просто подарите ему ее. Народ требует зрелище
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evil
просто лучший
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Вратарь Бага
Утомили уже с Мостовым и его тренерством.
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ConorNite
Не представляю его тренером. Несколько раз видел его в эфире. Произвел приятное впечатление как человек, но как эксперт - это сущая жуть. Банальный и непоследовательный
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Уся Ваткин
Уже даже РФС пранкует Мостового
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Ебздрогыч
То есть это РФС виноват, что царю лень задницу от дивана оторвать и пойти учиться? Однако...
+31
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Sevuska
Кому что , а вшивый о бане
😂😂😂
+4
-1
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