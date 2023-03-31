Мостовой о лицензии: «Были звонки из РФС, спросил, как это будет выглядеть. Сказал, что опоздали слегка, лет на 15»

обсуждал с получение лицензии тренера.

– История с тренерской лицензией так и не продвинулась?

– Было несколько звонков из РФС. Поговорили. Спросил, как это будет выглядеть.

В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история. Сказал, конечно, что опоздали слегка, лет на 15, – со смехом сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой о работе тренером: «У меня нет бумажки, а многим руководителям она нужна. Есть люди, которые никогда не играли, но тренируют»

Мостовой о тренерах: «Многие никогда не играли и пролезают везде, как Тедеско. Сколько людей стоят с бумажками, и все равно никому не нужны»