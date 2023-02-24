Мостовой о работе тренером: «У меня нет бумажки, а многим руководителям она нужна. Есть люди, которые никогда не играли, но тренируют»
Александр Мостовой высказался о необходимости тренерской лицензии.
«Если брать бывших футболистов сборной России и СССР, которых недооценивают как тренеров, то это Игорь Колыванов, Сергей Юран и Андрей Канчельскис. Они однозначно заслужили работать в российских топовых командах.
Я? У меня же нет этой бумажки. Все называют ее тренерской лицензией, а я – бумажкой.
За свою жизнь видел столько людей, кто тренировал с бумажкой и без нее. Есть люди, которые никогда не играли в футбол, но тренируют и находятся в игре. А в клубе много помощников и руководителей, которым нужны эти бумажки», – сказал бывший игрок сборной России.
Вот информация для таких:
https://rfs.ru/page/194
Особенно интересно, как Омск затесался а список городов для начального обучения. Город-обморок, где футбол на зачаточном уровне всю дорогу
А в академии лицензии выдает жулик Гершкович, про тренерские успехи которого ничего не известно, и другие такие же днари
Вот есть слуцкий, который без Абрамовича везде обосрался. Кто считает этого жулика тренером? Или вот гунько от бандитов для освоения бюджета Спартака лицензию получил когда-то - где это тело? Где болван Мусаев? Сейчас вот шишкановские своего галактионова засунули для распила бюджета РЖД - кто там талант увидел?
Российская лицензия про - это бумажка от жулья, собирающего бабло. Только и всего. Пусть официально её продают без обучения, как права в ГИБДД. Так будет честнее
А можно ещё указом путина выдавать. Как паспорта РФ газовым папуасам, которых в Бразилии забраковали
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Да. Чтобы быть тренером, нужна бумажка.
Раньше когда были его конфликты в сборной и клубах(с Ярцевым в сборной и в Сельте), казалось, что это лишь внутренний конфликт, но теперь уже из поведения Моста понимаешь , что это его раздутое Эго и конфликтность. Тогда как игрока а сейчас как неустроенного после игроцкой карьеры человека.