Мостовой о работе тренером: «У меня нет бумажки, а многим руководителям она нужна. Есть люди, которые никогда не играли, но тренируют»

Теги премьер-лига Россия Игорь Колыванов Александр Мостовой Сергей Юран Андрей Канчельскис Футбол

Александр Мостовой высказался о необходимости тренерской лицензии.

«Если брать бывших футболистов сборной России и СССР, которых недооценивают как тренеров, то это Игорь Колыванов, Сергей Юран и Андрей Канчельскис. Они однозначно заслужили работать в российских топовых командах.

Я? У меня же нет этой бумажки. Все называют ее тренерской лицензией, а я – бумажкой.

За свою жизнь видел столько людей, кто тренировал с бумажкой и без нее. Есть люди, которые никогда не играли в футбол, но тренируют и находятся в игре. А в клубе много помощников и руководителей, которым нужны эти бумажки», – сказал бывший игрок сборной России.

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69 комментариев

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Timur_A
Этой новости уже не первый десяток лет
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Tydeus
Спортс24, Спорт Экспресс и Матч ТВ давно могли бы уже скинутся вместе со спортсом. Ну реально: какой смысл звонить, слышать одно и то же и потом это ещё и публиковать?
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Wiley Fox
Тут полно ботов и идиотов, которые срут на мостового, который против современной футбольной мафии с ее продажей бумажек с печатью

Вот информация для таких:

https://rfs.ru/page/194

Особенно интересно, как Омск затесался а список городов для начального обучения. Город-обморок, где футбол на зачаточном уровне всю дорогу

А в академии лицензии выдает жулик Гершкович, про тренерские успехи которого ничего не известно, и другие такие же днари

Вот есть слуцкий, который без Абрамовича везде обосрался. Кто считает этого жулика тренером? Или вот гунько от бандитов для освоения бюджета Спартака лицензию получил когда-то - где это тело? Где болван Мусаев? Сейчас вот шишкановские своего галактионова засунули для распила бюджета РЖД - кто там талант увидел?

Российская лицензия про - это бумажка от жулья, собирающего бабло. Только и всего. Пусть официально её продают без обучения, как права в ГИБДД. Так будет честнее

А можно ещё указом путина выдавать. Как паспорта РФ газовым папуасам, которых в Бразилии забраковали
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Виктор Эпик
Скажу так... У человека есть принципы и он не прогнется под бумажку. Уважуха!
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Der Nrtu
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Andrei Ermakov
Вот тренера которые никогда не играли в футбол, но Мостовому до них как до луны: Ги Ру, Карлос Альберто Перейра (Бразилия чемпион мира 1994), Ариго Сакки, Рой Ходжсон. Башку нужно иметь, тогда многое получится.
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Кеша
Мостовой был отличным футболистом . В той команде Романцева было много хороших футболистов . И мне , болельщику Динамо со стажем неприятно видеть , как прекрасный спортсмен , на игру которого было приятно смотреть любителям футбола превращается в тиктокера . Не солидно и не по-мужски . Я знаю , что фанаты наших клубов имеют нетерпимость друг к другу , но я из другого поколения .
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Romikoff123
Надоел, если честно
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Lavinka
Дэжавю ?
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Александра Чиркова
1000 и 1 отмазка великого "Царя", которому просто лень делом заняться
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Валентин и ыч
эта музыка будет вечной
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Дмитрий Федоров
Спортс , вы заенадоели , с Сашей, это фиаско братан !!!
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fedorbazaykin
Царь, без диплома, вроде и царь, а вроде и нет
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SMART789
Ответ Болельщик Биатлона
Боже, такое ощущение, что я читаю это, одно и тоже интервью в новостной ленте раза три в месяц Да отстаньте уже от этого клоуна
продолжай оставлять комментарии и популяризировать персонажа

скоро перестанут)
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Вирер
Пускай в переходе купит
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pyatachyok
Есть люди, которые никогда не болели, а других лечат!!!
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Иван Пименов
Был отменным футболистом, но запомнится как... не будем о грустном.
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Антон Киселёв
Спортс, да вы просто маякните как лицензию получит или окончательно откажется от этой идеи
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Ярослав Гордеев
Мостовой, да что с тобой такое случилось?
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Max9999
Дайте легенде Царю Мостовому бумашку! Нелюди:(
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Altim
Да, Саша. Есть режиссёры, которые никогда не снимались в кино, и дирижёры, которые не играют на скрипке.
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lavrusha87
Да. Тренер - не обязательно бывший игрок.
Да. Чтобы быть тренером, нужна бумажка.
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Сергей Орлов
Прекратите. Ему. Звонить.
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melmi
Черезчур много Мостового.
Раньше когда были его конфликты в сборной и клубах(с Ярцевым в сборной и в Сельте), казалось, что это лишь внутренний конфликт, но теперь уже из поведения Моста понимаешь , что это его раздутое Эго и конфликтность. Тогда как игрока а сейчас как неустроенного после игроцкой карьеры человека.
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ks-1993
да уже поняли, что ты с Канчельскисом в одной палате лежишь
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