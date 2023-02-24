Мостовой о работе тренером: «У меня нет бумажки, а многим руководителям она нужна. Есть люди, которые никогда не играли, но тренируют»

высказался о необходимости тренерской лицензии.

«Если брать бывших футболистов сборной России и СССР, которых недооценивают как тренеров, то это , и . Они однозначно заслужили работать в российских топовых командах.

Я? У меня же нет этой бумажки. Все называют ее тренерской лицензией, а я – бумажкой.

За свою жизнь видел столько людей, кто тренировал с бумажкой и без нее. Есть люди, которые никогда не играли в футбол, но тренируют и находятся в игре. А в клубе много помощников и руководителей, которым нужны эти бумажки», – сказал бывший игрок сборной России.