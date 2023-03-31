«Арис» начал переговоры о выкупе Кокорина у «Фиорентины». Итальянцы не хотят отдавать форварда бесплатно

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в «Арис» на постоянной основе.

По информации Sport24, кипрский клуб начал переговоры с «фиалками» по поводу выкупа россиянина.

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги с перехода Кокорина.

«Арис» уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры, и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

У Кокорина 11 голов и 5 ассистов в 23 матчах за «Арис» в этом сезоне. Статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.

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13 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Святослав Федорович
Я думаю Кокора не против вернуться во Флоренцию на тёплую лавку и хорошую зарплату)
Нынешней Фиорентине он и на поле не повредил бы .
В этом месяце исполнилось 32 - самый возраст для СерииА !
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OldRedWhite
Ответ Алексей Ильин
70+30
и Контракт 3+1 !
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faddey
И сколько они требуют у Фиорентины?
+3
0
+3
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Лёха Жданчик
Фиорентина сейчас доиграется и он вернется обратно))
+6
0
+6
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marsover
Такая кокорова нужна самому😂
0
0
0
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Aleksey Yashin
"«Арис» уже сделал свое предложение итальянскому клубу"

Предложение: мы заберем его у вас, и ваши мучения закончатся
+8
0
+8
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Святослав Федорович
Я думаю Кокора не против вернуться во Флоренцию на тёплую лавку и хорошую зарплату)
+9
0
+9
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инок
Саша наконец-то нашел свою команду и заиграл там.
Успехов ему на Кипре. Пусть сделка с Фиорентиной состоится...
+2
-1
+1
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Russ Ivan
Вцепелись в легенду...
+4
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j30
сначала показалось аякс
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& Co1366
Растёт цена на Кокора.
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ABPOP
ну тут не меньше чем за двоих мудриков надо отсыпать)))
+2
-1
+1
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Алексей Ильин
70+30
+14
0
+14
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