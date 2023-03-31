«Арис» начал переговоры о выкупе Кокорина у «Фиорентины». Итальянцы не хотят отдавать форварда бесплатно

Форвард «Фиорентины» может перейти в «Арис» на постоянной основе.

По информации Sport24, кипрский клуб начал переговоры с «фиалками» по поводу выкупа россиянина.

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но « » хочет выручить деньги с перехода Кокорина.

« » уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры, и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

У Кокорина 11 голов и 5 ассистов в 23 матчах за «Арис» в этом сезоне. Статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.