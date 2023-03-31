«Арис» начал переговоры о выкупе Кокорина у «Фиорентины». Итальянцы не хотят отдавать форварда бесплатно
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в «Арис» на постоянной основе.
По информации Sport24, кипрский клуб начал переговоры с «фиалками» по поводу выкупа россиянина.
«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги с перехода Кокорина.
«Арис» уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры, и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
У Кокорина 11 голов и 5 ассистов в 23 матчах за «Арис» в этом сезоне. Статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.
В этом месяце исполнилось 32 - самый возраст для СерииА !
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Успехов ему на Кипре. Пусть сделка с Фиорентиной состоится...