Дюков о встрече со «Спартаком»: «Тема судейства обсуждалась не так, что «мы бедные, свистните нам», а в том плане, как сделать его лучше»

Глава РФС Александр Дюков объяснил цель встречи с руководством «Спартака».

Напомним, о встрече Дюкова и членов совета директоров « » стало известно 25 марта. Сообщалось, что одна из тем встречи – работа судей на матчах Мир .

«Что касается « », я договорился с Александром Матыцыным (председатель совета директоров клуба – Sports.ru) о встрече еще в начале года. Мы говорили о создании женской команды.

Если вы хотите узнать о судействе, то эта тема обсуждалась не в том плане, что «мы бедные, свистните нам». А в том плане, как сделать судейство лучше.

Были интересные комментарии насчет расположения судей на поле, чтобы они не мешали развитию атаки, были комментарии насчет затяжек времени. Все сходятся на том, что нужно увеличивать темп игры», – сказал Дюков.