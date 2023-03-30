Дюков о встрече со «Спартаком»: «Тема судейства обсуждалась не так, что «мы бедные, свистните нам», а в том плане, как сделать его лучше»

Теги Спартак премьер-лига Россия женский футбол судьи Александр Дюков Р-Спорт Александр Матыцын Футбол

Глава РФС Александр Дюков объяснил цель встречи с руководством «Спартака».

Напомним, о встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно 25 марта. Сообщалось, что одна из тем встречи – работа судей на матчах Мир РПЛ.

«Что касается «Спартака», я договорился с Александром Матыцыным (председатель совета директоров клуба – Sports.ru) о встрече еще в начале года. Мы говорили о создании женской команды.

Если вы хотите узнать о судействе, то эта тема обсуждалась не в том плане, что «мы бедные, свистните нам». А в том плане, как сделать судейство лучше.

Были интересные комментарии насчет расположения судей на поле, чтобы они не мешали развитию атаки, были комментарии насчет затяжек времени. Все сходятся на том, что нужно увеличивать темп игры», – сказал Дюков.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Ответ Честный контроль
У меня 2 вопроса: Сколько на сегодня стоит второе место и в какой валюте.
Посмотри бюджет команды, занимающей сейчас второе место и узнаешь сколько оно стоит. Удобную валюту для справки можешь выбрать в конвертере валют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Ответ RSI
Я правильно понял, что Дюков и Спартак обсуждали как улучшить судейство? И кто из них эксперт в этом вопросе?
Дюков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
У меня 2 вопроса: Сколько на сегодня стоит второе место и в какой валюте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Обсудили , поговорили , встречи нужны такие , не только разговорами про судейство , тем огромное количество , всегда есть что улучшить ) про инициативу других клубов , которой нет , говорить не буду , это их дело
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николайсын
Спартак чемпион?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ninjah
Если в плане "как сделать его лучше", что же всех тогда не пригласили? Видимо, только Спартак знает, как "сделать его лучше"😉
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николайсын
88
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николайсын
Ответ Alex Slobodskikh
Кажется Спартачок снова наныл. На такой же беспредел как в кубке с Локомотивом, минимум
Модчи лучше еслисчеанеш себя мужчиной
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
убрать из рфс газпромовских
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николайсын
Ответ Alex Slobodskikh
Кажется Спартачок снова наныл. На такой же беспредел как в кубке с Локомотивом, минимум
Блин а какие вы сука злые ну’ было и что? Мне пох. Я за Спартак! И за локомотив!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
Что там в плане нынче?за кого свистят?или свищут🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николайсын
Извеняйте меня но это всё блин а кал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
а в плане как?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильяс Ф.
жаловались Дюкову что пенальти мало на Соболеве ставят
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSI
Я правильно понял, что Дюков и Спартак обсуждали как улучшить судейство? И кто из них эксперт в этом вопросе?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Slobodskikh
Кажется Спартачок снова наныл.
На такой же беспредел как в кубке с Локомотивом, минимум
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Расположение судей?))) Он теперь верхом на дроне летать будет?)))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий