Александр Дюков: «Да, были ошибки не в пользу «Спартака». Но судейство в РПЛ не критичное, есть прогресс»
Президент РФС Александр Дюков положительно оценил судейство в России.
– Основной вопрос во время встречи со «Спартаком» – развитие женского футбола в системе «Спартака», создание первой команды. Коснулись и вопроса судейства.
– «Спартак» недоволен судейством.
– Да, действительно, в ряде туров были ошибки не в пользу «Спартака». ЭСК признал это.
В основном мы обсуждали то, как их главный тренер видит судейство. Не с точки зрения, как нужно судить именно «Спартак», а какой футбол нужно поощрять.
Нужно поддерживать динамику, давать игрокам бороться. Важный момент – расположение судей на поле, чтобы они не мешали игре, не перекрывали линию мяча.
– Вы удивлены низкому качеству судейства в нашем чемпионате?
– Все относительно. Да, ошибки есть. Если посмотреть на количество ключевых ошибок в прошлом сезоне после двадцати туров и сейчас, то количество ошибок снизилось.
– Ситуация с судейством не критичная, как многие говорят?
– Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошел спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус.
На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс – количество ошибок арбитров сокращается, – сказал Дюков.
- Всё относительно...
Относительно чего, блин?
Ну обращались, хорошо, молодцы, правильно сделали. Че из этого устраивать истерику, словно если б не судьи, Спартак бы щас опережал Зенит на 60 очков.
А именно такая подача идёт со стороны КБ.
Ошибаются во все стороны, кроме одного клуба с берегов Невы и другого клуба, где главный тренер щас ни за че огребается от депутатов.
P. S. Инициатива штука хорошая. Если бы она не была нытьём
да и концентрация судейских ошибок стала явно выше