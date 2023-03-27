Александр Дюков: «Да, были ошибки не в пользу «Спартака». Но судейство в РПЛ не критичное, есть прогресс»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Александр Дюков ЭСК РФС Футбол

Президент РФС Александр Дюков положительно оценил судейство в России.

– Основной вопрос во время встречи со «Спартаком» – развитие женского футбола в системе «Спартака», создание первой команды. Коснулись и вопроса судейства.

– «Спартак» недоволен судейством.

– Да, действительно, в ряде туров были ошибки не в пользу «Спартака». ЭСК признал это.

В основном мы обсуждали то, как их главный тренер видит судейство. Не с точки зрения, как нужно судить именно «Спартак», а какой футбол нужно поощрять.

Нужно поддерживать динамику, давать игрокам бороться. Важный момент – расположение судей на поле, чтобы они не мешали игре, не перекрывали линию мяча.

– Вы удивлены низкому качеству судейства в нашем чемпионате?

– Все относительно. Да, ошибки есть. Если посмотреть на количество ключевых ошибок в прошлом сезоне после двадцати туров и сейчас, то количество ошибок снизилось.

– Ситуация с судейством не критичная, как многие говорят?

– Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошел спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус.

На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс – количество ошибок арбитров сокращается, – сказал Дюков.

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
А я считаю Прогресса в судействе нет - регресс идёт и ускоренными темпами , яркое подтверждению применение Поллиграфа как крайняя мера. Такого скандального судейства никогда не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
Ответ CBETEPKOM
А ни кто больше собраний не устраивал. Остальных видимо все устраивает.
И ведь таких не мало, кто этого не понимает. По их мнению Дюков должен ходить по клубам и предлагать разъяснения по тем или иным вопросам. Ведь он же больше всех страдает от судейских косяков и тд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
- Вы удивлены низким качеством судейства?
- Всё относительно...

Относительно чего, блин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ацамаз Багаев
Ответ maxbet81
по ошибкам в пользу зунита можно большую советскую энциклопедию написать
Признали и ни только одну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тыр Пырыч
Ответ Алексей Байбатров
Ну с судейством у нас всё ясно, но я не пойму... Че, только Спартак пострадавший что ли? Почему такой акцент на одном клубе?
Играть надо, а не сопли жевать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марио Супермарио
Как насчёт ошибок в пользу Ростова? В последнем туре гол после блокировки вратаря в площади ворот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Байбатров
Ответ Алексей Ненахов
Обращались они , судейский комитет сам признал ошибки , с Уфой чистую победу в РПЛ , и в кубке пенальти не дали . Про другие клубы не слышал , да с Динамо была ошибка очевидная , хорошо что на итог не повлияла
У многих признают ошибки. Не только Спартак пострадал от действий судей. Есть же где - то сводная таблица (+- верная) и че-то вроде там Спартак не единственный.
Ну обращались, хорошо, молодцы, правильно сделали. Че из этого устраивать истерику, словно если б не судьи, Спартак бы щас опережал Зенит на 60 очков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ацамаз Багаев
Ответ maxbet81
по ошибкам в пользу зунита можно большую советскую энциклопедию написать
да там уже не куда писать, вся энциклопедия заполнена судейством в пользу спУртака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кожаков
Ответ Marcus-light
Судейство не критичное? То есть его нельзя критиковать? Это ж топ-менеджер, в том числе Газпрома. Ужас
Не критичное в пользу Зенита,а остальным как повезёт
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Романов
Ответ Александр Беляков
теперь нам стоит ждать ошибок в пользу Спартака , я так понимаю.
Нет, ошибаться будут продолжать в пользу зинита, а Спартак просто продолжает играть)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Алексей Байбатров
Ну с судейством у нас всё ясно, но я не пойму... Че, только Спартак пострадавший что ли? Почему такой акцент на одном клубе?
Обращались они , судейский комитет сам признал ошибки , с Уфой чистую победу в РПЛ , и в кубке пенальти не дали . Про другие клубы не слышал , да с Динамо была ошибка очевидная , хорошо что на итог не повлияла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Байбатров
Ответ Виталий
Вот ответь мне , а другие клубы проявляли инициативу для встречи с судейским корпусом и с Дюковым ? Про какой акцент ты говоришь ? Твой клуб инициировал такие встречи , а ? И Спартак конкретно не по поводу судейства устраивал встречу , хотя и коснулись этой темы , но акцента на этом не было
"Мой клуб", к сожалению, молчит. Но и устраивать пожар, словно только бедный Спартак мочат, бред наследства одной куртизанки.
А именно такая подача идёт со стороны КБ.
Ошибаются во все стороны, кроме одного клуба с берегов Невы и другого клуба, где главный тренер щас ни за че огребается от депутатов.
P. S. Инициатива штука хорошая. Если бы она не была нытьём
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Об ошибках, где страдали другие клубы нельзя говорить? например, гол крыльев Краснодару, где у вас тупо камер не было
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ацамаз Багаев
Ответ Алексей Маликов
Вот эти ошибки и называются "не критичные". Они не влияют на результ игры напрямую. А вот когда у Соболя не засчитали чистый гол, или по разному траковалось назначение пенальти не в пользу "Спартака", вот это ошибки КРИТИЧНЫЕ.
что значит НЕ КРИТИЧНЫЕ ?? То есть то что Соболеву бояться давать карточки за его выходки это не критично??? где в правилах написано что фолы Соболева это НЕ критичные ошибки??? в чужом глазу соринку видите а в своём бревно не замечаете
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CapSUArmy
Последние сезоны у судей новая тактика - не свистеть как раньше постоянно в пользу зенита, а вовремя придушить его конкурентов...Дюков доволен...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maxbet81
Ответ Ацамаз Багаев
можно также вспомнить матч Краснодар спартак где судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую, матч спартак Ростов где судья ошибочно не удалил Соболева за умышленный удар головой в лицо Комличенко, матч ЦСКА спартак где судья ошибочно не удалил Соболева и Промеса, матч спартак Сочи судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую и за удар локтем соперника, а также матч спартак Динамо где судья ошибочно не удалил Соболева за удар ногой бутсами в лицо Шунину. Вот так засуживают " великий " клуб
по ошибкам в пользу зунита можно большую советскую энциклопедию написать
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Ответ Алексей Байбатров
Ну с судейством у нас всё ясно, но я не пойму... Че, только Спартак пострадавший что ли? Почему такой акцент на одном клубе?
Вот ответь мне , а другие клубы проявляли инициативу для встречи с судейским корпусом и с Дюковым ? Про какой акцент ты говоришь ? Твой клуб инициировал такие встречи , а ? И Спартак конкретно не по поводу судейства устраивал встречу , хотя и коснулись этой темы , но акцента на этом не было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ Алексей Байбатров
Ну с судейством у нас всё ясно, но я не пойму... Че, только Спартак пострадавший что ли? Почему такой акцент на одном клубе?
Потому, что Спартак проявил инициативу и организовал эту встречу. Остальные... ну, видимо довольны уровнем судейства... 🤷🏻
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadiy Gyzenko
Зенит не может, дюков и судьи помогут!!!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ацамаз Багаев
Ответ maxbet81
главное были ошибки в пользу синебелоголбых баканов, а значит всё нормально
можно также вспомнить матч Краснодар спартак где судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую, матч спартак Ростов где судья ошибочно не удалил Соболева за умышленный удар головой в лицо Комличенко, матч ЦСКА спартак где судья ошибочно не удалил Соболева и Промеса, матч спартак Сочи судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую и за удар локтем соперника, а также матч спартак Динамо где судья ошибочно не удалил Соболева за удар ногой бутсами в лицо Шунину. Вот так засуживают " великий " клуб
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Бучнев
Ответ Ацамаз Багаев
можно также вспомнить матч Краснодар спартак где судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую, матч спартак Ростов где судья ошибочно не удалил Соболева за умышленный удар головой в лицо Комличенко, матч ЦСКА спартак где судья ошибочно не удалил Соболева и Промеса, матч спартак Сочи судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую и за удар локтем соперника, а также матч спартак Динамо где судья ошибочно не удалил Соболева за удар ногой бутсами в лицо Шунину. Вот так засуживают " великий " клуб
Что написали, хоть одну ошибку признали??? Все ваши недовольства обсуждать будем? Я могу сотню привести примеров обратного. Может не сплетни собирать будем, а что признали ошибкой официально???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Тарасов
я вот понять не могу – о каком прогрессе идёт речь, если уже даже последовательности никакой нет...
да и концентрация судейских ошибок стала явно выше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Маликов
Ответ Ацамаз Багаев
можно также вспомнить матч Краснодар спартак где судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую, матч спартак Ростов где судья ошибочно не удалил Соболева за умышленный удар головой в лицо Комличенко, матч ЦСКА спартак где судья ошибочно не удалил Соболева и Промеса, матч спартак Сочи судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую и за удар локтем соперника, а также матч спартак Динамо где судья ошибочно не удалил Соболева за удар ногой бутсами в лицо Шунину. Вот так засуживают " великий " клуб
Вот эти ошибки и называются "не критичные". Они не влияют на результ игры напрямую. А вот когда у Соболя не засчитали чистый гол, или по разному траковалось назначение пенальти не в пользу "Спартака", вот это ошибки КРИТИЧНЫЕ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ацамаз Багаев
Ответ Лёха Жданчик
Есть прогресс....у Зенита))))
можно также вспомнить матч Краснодар спартак где судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую, матч спартак Ростов где судья ошибочно не удалил Соболева за умышленный удар головой в лицо Комличенко, матч ЦСКА спартак где судья ошибочно не удалил Соболева и Промеса, матч спартак Сочи судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую и за удар локтем соперника, а также матч спартак Динамо где судья ошибочно не удалил Соболева за удар ногой бутсами в лицо Шунину. Вот так засуживают " великий " клуб
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ацамаз Багаев
Ответ Иван Бучнев
Есть разные ошибки. Спартак с Локо, это одна ошибка, по сути ничего не решало. А вот Спартак факел, это два очка. Цска зенит в первой половине сезона,так все посмотреть и посчитать, мы были бы на первом уже.
можно также вспомнить матч Краснодар спартак где судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую, матч спартак Ростов где судья ошибочно не удалил Соболева за умышленный удар головой в лицо Комличенко, матч ЦСКА спартак где судья ошибочно не удалил Соболева и Промеса, матч спартак Сочи судья ошибочно не дал Соболеву вторую жёлтую и за удар локтем соперника, а также матч спартак Динамо где судья ошибочно не удалил Соболева за удар ногой бутсами в лицо Шунину. Вот так засуживают " великий " клуб
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий