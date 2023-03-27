Орлов о словах Матыцина про Карпина: «Это некорректно! Зачем так нападать на тренера сборной? Минспорту надо подумать о другом: как построенные к ЧМ стадионы будут окупаться?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Геннадий Орлов Олег Матыцин Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Геннадий Орлов встал на защиту Валерия Карпина после критики со стороны Олега Матыцина.

«Не понял слов министра спорта Матыцина в адрес Карпина. Я бы не был столь категоричным и не говорил за всю Россию. Ну что это за фраза такая: «Так вы с Россией или нет»? Зачем так ставить вопрос?

Карпин просто имел в виду, что он спокойно отнесется к тому, если его уволят. Ну и что тут плохого? Человек философски относится к тренерской доле. Не держится всеми возможными способами за свое место.

А Матыцин сразу какие-то противопоставления находит. Вы с нами или не с нами... Это некорректно! Зачем так нападать на тренера сборной?

Думаю, министерству спорта надо подумать о другом. В России построили прекрасные стадионы к чемпионату мира. Но как они сейчас заполняются после возникших определенных препятствий? Ну не идет народ... И как эти стадионы будут окупаться? Проблема? Да. Но ее же надо как-то решать. Недобор болельщиков – это невеселая реальность.

Лично меня Карпин на посту главного тренера полностью устраивает. Спасибо ему за то, что он согласился занять эту должность. У нас что, очередь из желающих стояла?

Видно, что человек что-то ищет, переживает, болеет за дело. Все в порядке. Валерий Георгиевич взвалил на себя эту ношу, совмещает с работой в клубе. Так давайте его поддерживать! Сегодня он победил. Счет на табло. Карпин – тренер», – отметил комментатор.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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14 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Тут полностью соглашусь с Орловым. Когда речь не про Зенит, то может говорить вполне адекватные вещи.
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Советский Комиссар
Орлову и местным надо ознакомиться с экономической моделью России, стадионы окупились уже сами по себе, потому что госкап
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Юрий Кечко
Орлов о словах Матыцина про Карпина :»Это петушиный поступок «
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Marduhai
Корректно - некорректно... газпромовский говорун Орлов изображает моралиста, прекрасно зная кого можно кусать, а кого нет.
Ему не о Матыцене надо говорить, а о Дюкове, при котором произошло падение на дно как всех клубов, так и сборной . Именно ему отдали поляну российского футбола и главные его достижения известны: (1)запрет на критику судейства через какие-то совместные коллективные подписания от клубов, (2) увеличение количества легохлама в российских клубах и на закуску (3) совместитель Дюков трудоустроил собрата-совместителя Валеру на Ростов и виртуальную сборную...
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El CiD
Стадионы можно использовать под концерты, ведь туда не нужен FanID
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андрэ
с подключением
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Trappy D
Грамотный ответ. Даже из Орлова министр спорта вышел бы поприличнее, чем из Матыцина.
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Ярик01
А клубы как окупаются? Вот так и стадионы, никак. А сейчас и совсем никак.
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Kit244098
Ветер переменился, флюгер повернулся. Всё как всегда))
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Игорь 60
Министру и не только по спорту, прежде чем сказать, вообще надо подумать
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Húllabbalabbalúú
Ждем слов Мостового про слова Орлова про слова Матыцина про Карпина
Скорее ждём возгорание Мостового после слов Орлова.
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Húllabbalabbalúú
Ждем слов Мостового про слова Орлова про слова Матыцина про Карпина
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Maxim Markushin
Там конте ушёл.
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Пако
С Орловым вполне можно согласиться.
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