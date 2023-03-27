Орлов о словах Матыцина про Карпина: «Это некорректно! Зачем так нападать на тренера сборной? Минспорту надо подумать о другом: как построенные к ЧМ стадионы будут окупаться?»
Геннадий Орлов встал на защиту Валерия Карпина после критики со стороны Олега Матыцина.
«Не понял слов министра спорта Матыцина в адрес Карпина. Я бы не был столь категоричным и не говорил за всю Россию. Ну что это за фраза такая: «Так вы с Россией или нет»? Зачем так ставить вопрос?
Карпин просто имел в виду, что он спокойно отнесется к тому, если его уволят. Ну и что тут плохого? Человек философски относится к тренерской доле. Не держится всеми возможными способами за свое место.
А Матыцин сразу какие-то противопоставления находит. Вы с нами или не с нами... Это некорректно! Зачем так нападать на тренера сборной?
Думаю, министерству спорта надо подумать о другом. В России построили прекрасные стадионы к чемпионату мира. Но как они сейчас заполняются после возникших определенных препятствий? Ну не идет народ... И как эти стадионы будут окупаться? Проблема? Да. Но ее же надо как-то решать. Недобор болельщиков – это невеселая реальность.
Лично меня Карпин на посту главного тренера полностью устраивает. Спасибо ему за то, что он согласился занять эту должность. У нас что, очередь из желающих стояла?
Видно, что человек что-то ищет, переживает, болеет за дело. Все в порядке. Валерий Георгиевич взвалил на себя эту ношу, совмещает с работой в клубе. Так давайте его поддерживать! Сегодня он победил. Счет на табло. Карпин – тренер», – отметил комментатор.
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Ему не о Матыцене надо говорить, а о Дюкове, при котором произошло падение на дно как всех клубов, так и сборной . Именно ему отдали поляну российского футбола и главные его достижения известны: (1)запрет на критику судейства через какие-то совместные коллективные подписания от клубов, (2) увеличение количества легохлама в российских клубах и на закуску (3) совместитель Дюков трудоустроил собрата-совместителя Валеру на Ростов и виртуальную сборную...