Руни надеется, что Рэшфорд побьет его рекорд по голам за «МЮ»: «Это будет означать, что он очень успешен в клубе. У Маркуса есть способности для этого»

надеется, что побьет его рекорд по голам за «Манчестер Юнайтед».

Руни является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 253 мяча в 559 играх. Рэшфорд забил 120 голов за 347 матчей.

«Я думаю, мы все знали о Маркусе еще до того, как он попал в первую команду, пройдя академию. Он топ-игрок, и он немного сдал, особенно за последние 18 месяцев. Но опять же, я думаю, что пришел тен Хаг и очень упростил ему задачу.

Я не из тех игроков, которые держатся за рекорды и надеются, что их никто не побьет. Я надеюсь, что у него это получится, и причина этому – в том, что он парень из Манчестера, прошел обучение в академии.

Я думаю, что если он действительно это сделает, это будет отличная история, и это будет означать, что он очень успешен в клубе, пробыл там долгое время и забил много голов. Так что я надеюсь, что он это сделает.

Я думаю, что у него, безусловно, есть способности и возможности для того, чтобы сделать это. Я уверен или надеюсь, что когда-нибудь в ближайшие несколько лет я смогу передать ему эту эстафету», – сказал бывший нападающий « » и главный тренер «Ди Си Юнайтед».