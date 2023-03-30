Руни надеется, что Рэшфорд побьет его рекорд по голам за «МЮ»: «Это будет означать, что он очень успешен в клубе. У Маркуса есть способности для этого»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Маркус Рэшфорд Футбол

Уэйн Руни надеется, что Маркус Рэшфорд побьет его рекорд по голам за «Манчестер Юнайтед». 

Руни является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 253 мяча в 559 играх. Рэшфорд забил 120 голов за 347 матчей.

«Я думаю, мы все знали о Маркусе еще до того, как он попал в первую команду, пройдя академию. Он топ-игрок, и он немного сдал, особенно за последние 18 месяцев. Но опять же, я думаю, что пришел тен Хаг и очень упростил ему задачу.

Я не из тех игроков, которые держатся за рекорды и надеются, что их никто не побьет. Я надеюсь, что у него это получится, и причина этому – в том, что он парень из Манчестера, прошел обучение в академии. 

Я думаю, что если он действительно это сделает, это будет отличная история, и это будет означать, что он очень успешен в клубе, пробыл там долгое время и забил много голов. Так что я надеюсь, что он это сделает.

Я думаю, что у него, безусловно, есть способности и возможности для того, чтобы сделать это. Я уверен или надеюсь, что когда-нибудь в ближайшие несколько лет я смогу передать ему эту эстафету», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и главный тренер «Ди Си Юнайтед». 

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5 комментариев

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rigobersong
Руни сильнейший игрок МЮ в истории, самая настоящая легенда!:)) За таких игроков не стыдно!:) Как они тащили МЮ вместе с Тевесом к победе в ЛЧ, это было легендарно:)
0
-3
-3
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Joel Campbell
Слова настоящего капитана
+1
-1
0
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QWertY
Руни даже после завершения карьеры является максимально командным игроком)
+19
-2
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Sevuska
Ещё 3-4 сезона на таком уровне как в этом году и побьёт .
0
-1
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Peter Parker
Ветеран и легенда здорового человека
+20
0
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