Рэшфорд обошел Роналду по голам за «МЮ» в еврокубках. До рекорда Руни – 14 мячей

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Райан Гиггз Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Денис Лоу Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд обошел Криштиану Роналду по голам за «Ман Юнайтед» в еврокубках.

Вчера 25-летний форвард забил победный мяч в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» (1:0).

С 25 голами Рэшфорд обошел Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых в составе «Ман Юнайтед» в еврокубках. На счету португальца 24 гола (2 из них – в Лиге Европы). Теперь Рэшфорд занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров клуба в еврокубках.

Впереди – Пол Скоулз, у которого 26 голов. Четвертым среди лучших еврокубковых бомбардиров «МЮ» с 28 мячами идет Денис Лоу, выступавший за клуб с 1962-го по 1973-й. Третье место в списке занимает Райан Гиггз (29), второе – Руд ван Нистелрой (38), первое – Уэйн Руни (39).

Также Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в крупных еврокубковых турнирах. Для «МЮ» это тоже рекорд.

На счету англичанина 27 голов и 7 результативных передач в 43 матчах сезона за «Манчестер Юнайтед». Его полную статистику можно найти здесь.

Супергол и новый рекорд Рэшфорда. Маркус, продолжай!

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24 комментария

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Дядя ТУРА
Ответ Temp LC
А как же год в финале?
гол в финале не в лиге чемпионов был??
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Ilyusha
Ответ Рамиз Бахтияров
За 90 минут сложно это сделать
Сложно?
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Ilyusha
Ответ Рамиз Бахтияров
За 90 минут сложно это сделать
Сложно?
+1
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Рамиз Бахтияров
Ответ Konvicted
Между прочим, уже в эти выходные Решфорд может побить рекорд Роналду по голам в карьере. Для этого в ближайшем матче ему нужно забить 682 мяча
За 90 минут сложно это сделать
0
-1
-1
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Галым Нуркеев
Вдвойне приятно, что Рэш воспитанник МЮ
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Жаргал Шадапов
Ответ Игорь Климов
Совершенно ясно, что скоро все рекорды этого Кринжа7, какие ещё остались, будут биты во всех турнирах.
Сомневаюсь
0
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0
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Игорь Климов
Совершенно ясно, что скоро все рекорды этого Кринжа7, какие ещё остались, будут биты во всех турнирах.
0
-3
-3
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Max Semenik
Ответ Konvicted
Между прочим, уже в эти выходные Решфорд может побить рекорд Роналду по голам в карьере. Для этого в ближайшем матче ему нужно забить 682 мяча
Картина маслом: Маркус с центра поля бьёт по воротам. Вратарь зашёл за линию ворот, чтобы сразу ловить мячи после гола. Мяч сразу выбивается в центральный круг для нового розыгрыша. Судья, стирая испарину, готовится дать очередной свисток немеющими губами. Движения разыгрывающих выверены до нечеловеческой точности: чуть-чуть катнуть на набегающего Рэшфорда и отскочить в сторону, чтобы не помешать удару. У голеадора коленки трясутся не от усталости, а от напряжения, требующего безумной концентрации: если хоть раз промахнёшься по воротам, выбьешься из графика.
+2
-1
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А.Э.РАСИМ
Пирс Морган:
Рэшфорд не обошел Роналду.Это фейк.Мне об этом сказал сам Роналду, позвонив со стадиона во время игры, ему разрешают.
Он так и сказал, "Пирс, Рэшфорд меня не обошел.Гол забил я, а не он.Это фейк".
+5
-1
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Александр Жердин
Ответ Раис Владимиров
Вполне реально стать первым в этом списке
Ну рекорды и существуют для того, чтобы их улучшали. Так что просто пожелаю успеха.
+1
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udiekemen
Ответ Alexandr Donskoy
Рэшфорд что ты натворил??? Теперь крыжовник опять в глубокой депрессии..
12 голов в ЛЧ у Рэшфорда)
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Temp LC
Ответ Команда GANK
Не умаляя заслуг Маркуса, он в топовой форме, но так-то Криш всю стату в ЛЧ набил)
А как же год в финале?
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-1
-1
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Goofts
Не ожидал так мало голов клубники за МЮ
+2
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Konvicted
Между прочим, уже в эти выходные Решфорд может побить рекорд Роналду по голам в карьере. Для этого в ближайшем матче ему нужно забить 682 мяча
+97
-5
+92
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Alexandr Donskoy
Рэшфорд что ты натворил??? Теперь крыжовник опять в глубокой депрессии..
+7
-8
-1
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Команда GANK
Не умаляя заслуг Маркуса, он в топовой форме, но так-то Криш всю стату в ЛЧ набил)
+46
-4
+42
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BZB
Рэшфорд явно нашел своего тренера.
+4
-1
+3
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ErZh
скромные показатели в МЮ
+3
-1
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ТТД Бубнова
Ответ Барсик Юрана
Криж даже тут не первый
А смысл, лучше быть самым сочным и богатым геем, чем первым по голам.
+3
-4
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fellx
Ответ Барсик Юрана
Криж даже тут не первый
Даже тут его приходиться обходить другим
+1
-4
-3
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Барсик Юрана
Криж даже тут не первый
+3
-7
-4
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E.P.L.
Настоящий воспитанник!
+2
0
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Раис Владимиров
Вполне реально стать первым в этом списке
+8
-1
+7
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Алексей Максимов
Решик в огне🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
+5
-1
+4
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