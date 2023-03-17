обошел по голам за «Ман Юнайтед» в еврокубках.

Вчера 25-летний форвард забил победный мяч в ответной игре 1/8 финала между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» (1:0).

С 25 голами Рэшфорд обошел Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых в составе « » в еврокубках. На счету португальца 24 гола (2 из них – в Лиге Европы). Теперь Рэшфорд занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров клуба в еврокубках.

Впереди – , у которого 26 голов. Четвертым среди лучших еврокубковых бомбардиров «МЮ» с 28 мячами идет Денис Лоу, выступавший за клуб с 1962-го по 1973-й. Третье место в списке занимает Райан Гиггз (29), второе – Руд ван Нистелрой (38), первое – Уэйн Руни (39).

Также Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в крупных еврокубковых турнирах. Для «МЮ» это тоже рекорд.

На счету англичанина 27 голов и 7 результативных передач в 43 матчах сезона за «Манчестер Юнайтед». Его полную статистику можно найти здесь.

Супергол и новый рекорд Рэшфорда. Маркус, продолжай!