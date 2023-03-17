Рэшфорд обошел Роналду по голам за «МЮ» в еврокубках. До рекорда Руни – 14 мячей
Маркус Рэшфорд обошел Криштиану Роналду по голам за «Ман Юнайтед» в еврокубках.
Вчера 25-летний форвард забил победный мяч в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» (1:0).
С 25 голами Рэшфорд обошел Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых в составе «Ман Юнайтед» в еврокубках. На счету португальца 24 гола (2 из них – в Лиге Европы). Теперь Рэшфорд занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров клуба в еврокубках.
Впереди – Пол Скоулз, у которого 26 голов. Четвертым среди лучших еврокубковых бомбардиров «МЮ» с 28 мячами идет Денис Лоу, выступавший за клуб с 1962-го по 1973-й. Третье место в списке занимает Райан Гиггз (29), второе – Руд ван Нистелрой (38), первое – Уэйн Руни (39).
Также Рэшфорд стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в крупных еврокубковых турнирах. Для «МЮ» это тоже рекорд.
На счету англичанина 27 голов и 7 результативных передач в 43 матчах сезона за «Манчестер Юнайтед». Его полную статистику можно найти здесь.
Рэшфорд не обошел Роналду.Это фейк.Мне об этом сказал сам Роналду, позвонив со стадиона во время игры, ему разрешают.
Он так и сказал, "Пирс, Рэшфорд меня не обошел.Гол забил я, а не он.Это фейк".