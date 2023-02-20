В «МЮ» считают, что Рэшфорд может стать одним из величайших форвардов клуба и побороться за рекорд Руни. Переговоры о новом контракте идут

Продажа «Манчестер Юнайтед» не повлияет на переговоры с о контракте.

Срок нынешнего соглашения форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года. Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал продление контракта с Рэшфордом «приоритетной задачей» клуба.

Как пишет The Athletic, первоначальные переговоры о новом долгосрочном контракте для Рэшфорда уже состоялись. Дальнейшее общение по этому вопросу уже запланировано.

В ноябре « » был выставлен на продажу. Нередко в таких условиях клубы замораживают все переговоры о новых контрактах – так, например, поступил «Челси» перед тем, как клуб был куплен консорциумом во главе с Тоддом Боули. Но возможная продажа «Манчестер Юнайтед» не повлияет на переговоры с Рэшфордом, которого считают неотъемлемой частью будущего.

В «Ман Юнайтед» считают, что у Маркуса есть потенциал стать одним из величайших форвардов в истории клуба и даже побороться с за первое место в списке лучших бомбардиров «МЮ». На счету Руни 253 гола в 559 матчах за клуб. У Рэшфорда сейчас 117 мячей в 339 играх.

Пока неизвестно, будет ли подписан новый контракт, но «Юнайтед» нацелен на то, чтобы договориться с Рэшфордом.

«МЮ» уже подготовил бюджет на заключение новых контрактов, а также на летние трансферы. Руководство клуба внимательно следит за ситуацией с финансовым фэйр-плей, в который «Юнайтед» нужно вписаться.

Также клуб ведет переговоры о новых контрактах с , и Диогу Далотом. «МЮ» хочет сохранить позитивную атмосферу, которая в последнее время появилась вокруг клуба.

В этом сезоне Рэшфорд забил 24 гола и отдал 7 результативных передач в 36 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Полная статистика 25-летнего форварда доступна здесь.