В «МЮ» считают, что Рэшфорд может стать одним из величайших форвардов клуба и побороться за рекорд Руни. Переговоры о новом контракте идут

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Давид Де Хеа Люк Шоу Маркус Рэшфорд Диогу Далот Футбол

Продажа «Манчестер Юнайтед» не повлияет на переговоры с Маркусом Рэшфордом о контракте.

Срок нынешнего соглашения форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года. Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал продление контракта с Рэшфордом «приоритетной задачей» клуба.

Как пишет The Athletic, первоначальные переговоры о новом долгосрочном контракте для Рэшфорда уже состоялись. Дальнейшее общение по этому вопросу уже запланировано.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» был выставлен на продажу. Нередко в таких условиях клубы замораживают все переговоры о новых контрактах – так, например, поступил «Челси» перед тем, как клуб был куплен консорциумом во главе с Тоддом Боули. Но возможная продажа «Манчестер Юнайтед» не повлияет на переговоры с Рэшфордом, которого считают неотъемлемой частью будущего.

В «Ман Юнайтед» считают, что у Маркуса есть потенциал стать одним из величайших форвардов в истории клуба и даже побороться с Уэйном Руни за первое место в списке лучших бомбардиров «МЮ». На счету Руни 253 гола в 559 матчах за клуб. У Рэшфорда сейчас 117 мячей в 339 играх.

Пока неизвестно, будет ли подписан новый контракт, но «Юнайтед» нацелен на то, чтобы договориться с Рэшфордом.

«МЮ» уже подготовил бюджет на заключение новых контрактов, а также на летние трансферы. Руководство клуба внимательно следит за ситуацией с финансовым фэйр-плей, в который «Юнайтед» нужно вписаться.

Также клуб ведет переговоры о новых контрактах с Давидом Де Хеа, Люком Шоу и Диогу Далотом. «МЮ» хочет сохранить позитивную атмосферу, которая в последнее время появилась вокруг клуба.

В этом сезоне Рэшфорд забил 24 гола и отдал 7 результативных передач в 36 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Полная статистика 25-летнего форварда доступна здесь.

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42 комментария

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Тимур Кабиров
Рэшфорд хорош
Видно, что парниша долечил плечо и прибавил в физухе
Плюс менталку подтянул с помощью Тен Хага (о чем и новое празднование говорит)

Вопрос только один - не эффект ли "контрактного года" это

Но один черт самый важный игрок нападения МЮ сейчас
Кучу голов из ничего делает (14 голов при 10 XG)

Продливать в любом случае будут
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Кот Ученый
Ответ AF007
Маловато чет. Стиль троллинга тупой и бессмысленный
пока что получается очень даже неплохо)
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AF007
Ответ Кот Ученый
я за полтора дня 500 единиц рейтинга слил)
Маловато чет. Стиль троллинга тупой и бессмысленный
+1
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Derrick13
Руни стабильность отличала. Независимо от формы класс ему позволял 15-20 за сезон делать минимум. У Рэша сезоны спадов сильно проседают. Надо продлевать, рекорды дело наживное.
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Кот Ученый
Ответ S H A R K
Только что прочёл его комментарии. До этого думал, что он фанат аль насра))
я фанат аль насра сииииу роналду топ
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Давран Шеркулов
Ответ Alexander Yavriantz
Если повезёт, то нет, а вот если продожит забивать и поможет МЮ выиграть трофеи, то да.
Так а я о чем? Вроде наши взгляды совпали или я что-то не понимаю? Не надо бежать впереди паровоза. Манчестер Юнайтед ещё ничего не выиграл. Помним мы прошлогодний требл Ливерпуля. У МЮ есть все шансы зацепить пару кубков и надеюсь, что они это сделают.
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Крыс Пол
А вдруг депутат временно сдал свой мандат, дабы выбить контракт, а затем снова вернется к исполнению основных обязанностей?
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S H A R K
Ответ Efren Tri
Это ирония была, уникум
Только что прочёл его комментарии. До этого думал, что он фанат аль насра))
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Кирилл Андреевич
Ответ QWertY
До Руни ему как раком до Китая, даже если и статистику побьет. Но продлить нужно обязательно
От 300к фунтов в неделю отказался, походу форму набрал, только чтобы выбить контракт пожирнее
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Alexander Yavriantz
Главное чтоб разговоры о контракте не выбили его из колеи, было бы неплохо сохранить эту форму до конца сезона.
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ВладимирНеПутин
Рэшфорд сам совершит ошибку, если уйдет из МЮ
+5
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Alexander Yavriantz
Ответ Давран Шеркулов
Не перебор ли в середине сезона о золотом мяче говорить? Тем более, пока что клуб ещё ничего не выиграл. Если повезёт и Манчестер Юнайтед зацепит ЛЕ и АПЛ, вот тогда уже можно будет говорить о ЗМ.
Если повезёт, то нет, а вот если продожит забивать и поможет МЮ выиграть трофеи, то да.
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Konstantin Meerov
Ответ Yerkebulan
Если еще 3-4 сезона подряд будет играть, как в этом, то конечно побьет рекорд
не 3-4, а 5-6. и этого не будет. но 200 мячей забьет
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Санджарбек Тошпулатов
Reshford пушка МЮ-в этом сезоне.
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Кот Ученый
Ответ Efren Tri
На спортс мало кто выкупает
я за полтора дня 500 единиц рейтинга слил)
0
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Efren Tri
Ответ Кот Ученый
да не выкупают тут люди)
На спортс мало кто выкупает
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Давран Шеркулов
Ответ CriminalJoint62
Если он не выиграет ЗМ в этом году, награда потеряет свою ценность
Не перебор ли в середине сезона о золотом мяче говорить? Тем более, пока что клуб ещё ничего не выиграл. Если повезёт и Манчестер Юнайтед зацепит ЛЕ и АПЛ, вот тогда уже можно будет говорить о ЗМ.
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-1
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Кот Ученый
Ответ Efren Tri
Это ирония была, уникум
да не выкупают тут люди)
+1
-1
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QWertY
Ответ Кот Ученый
вот к руни так же далеко до величайшего из гоатов всех времен официально и установленного роналду !!!!
неадеквата сразу в чс
+2
-1
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Кот Ученый
Ответ CriminalJoint62
Если он не выиграет ЗМ в этом году, награда потеряет свою ценность
заслуженный обладатель зм это Криштиану Роналду научно доказано что он должен был выиграть его 20 раз просто СМИ позволили только 5 это возмутительный заговор
0
-3
-3
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Алан Кайтуков
Ответ Кот Ученый
конечно
Тогда не спорю.. 😁
0
0
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Efren Tri
Ответ S H A R K
Санитары не могут поймать?
Это ирония была, уникум
0
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Кот Ученый
Ответ QWertY
До Руни ему как раком до Китая, даже если и статистику побьет. Но продлить нужно обязательно
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-10
-10
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Мукунку хороший
Пусть просто станет хорошим и стабильным форвардом.. тогда само собой будет величайшим и побьёт все рекорды
+1
0
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Кот Ученый
Ответ Алан Кайтуков
Я не знал что тут и наука включилась.. Лабораторные исследования тоже были?
конечно
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